Modi rencontre Biden : pourquoi les États-Unis vendent tant d’armes à l’Inde

Le Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé à Washington pour une visite d’État cette semaine. Au-delà du dîner en cravate noire à la Maison Blanche et d’un discours au Congrès, il y a eu beaucoup de transactions d’armes.

Jets, drones, cyber-capacités, et plus encore.

C’est une liste importante et s’appuie sur une armée en expansion Partenariat. Les États-Unis se sont de plus en plus associés à l’Inde en réponse à la montée en puissance de la Chine, considérant New Delhi comme un contrepoids précieux. Cela se produit alors que l’Inde poursuit de graves violations des droits de l’homme contre les minorités, contre les journalistes et contre les critiques politiques – tout cela en contradiction avec les valeurs déclarées de l’Amérique.

Et pourtant, cette semaine, la Maison Blanche fait la promotion d’un « partenariat de défense de nouvelle génération » avec l’Inde. Cela inclut la coproduction de technologies de pointe comme les moteurs à réaction et les semi-conducteurs, la perspective de nouvelles ventes d’armes et des accords qui permettraient aux États-Unis de faire réparer leurs navires de la marine en Inde. Le pays achètera également 31 drones avancés à General Atomics dans le cadre d’un accord qui coûtera environ 3 milliards de dollars. Et le Pentagone et le ministère indien de la Défense ont créé un nouvel incubateur de technologie militaire appelé INDUS-X.

Les experts soulignent que l’Inde sous Modi ne partage de plus en plus les valeurs américaines, et certaines des technologies militaires avancées que les États-Unis fournissent au pays pourraient être utilisées contre des dissidents ou des journalistes.

« Si nous allons simplement contrer la Chine avec l’Inde comme une approche réaliste des choses, cela peut revenir et nous mordre », déclare Derek Grossman, analyste de la défense à la RAND Corporation. « Parce que, comme nous l’avons vu pendant la guerre froide, beaucoup de dictateurs ou de régimes semi-autoritaires avec lesquels nous nous sommes rapprochés, ils n’étaient pas nos amis à long terme. »

La coopération de défense américano-indienne, très brièvement expliquée

L’Inde a construit une relation avec l’Union soviétique pendant la guerre froide et, à ce jour, la plupart des armes de l’armée indienne proviennent de Russie. Ce n’est qu’au milieu des années 2000 que l’Inde a commencé à acheter des armes aux États-Unis, passant d’environ rien en 2008 à 8 milliards de dollars de ventes américaines au pays en 2013 et à 20 milliards de dollars en 2020.

Désormais, les nouveaux accords contribueront à créer des capacités pour l’Inde en tant que producteur d’armes. Le haut responsable du Pentagone pour l’Asie, Ely Ratner, a déclaré que les États-Unis aidaient à moderniser l’armée indienne. L’ambassade des États-Unis à New Delhi a décrit une initiative visant à « accélérer la coopération et la coproduction technologiques dans des domaines tels que les systèmes de combat aérien et de mobilité terrestre, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, les munitions et le domaine sous-marin ».

L’Inde veut fabriquer des produits militaires et aérospatiaux. À cet égard, le futur accord sur les moteurs avec General Electric représente un changement majeur. Les contrôles à l’exportation et les réglementations commerciales ont déjà été un défi pour forger des lignes de production avancées en Inde. « La technologie des moteurs est assez sensible », déclare Vikram Singh de l’Institut américain pour la paix et de la société de conseil WestExec Advisors. « Il s’agit d’un programme vaste et ambitieux. »

Les deux pays surveillent les prouesses militaires et technologiques croissantes de la Chine, et les États-Unis sont particulièrement préoccupés par la menace perçue d’une invasion chinoise de Taiwan.

Mais Grossman, qui a précédemment passé une décennie à travailler sur la politique chinoise au Pentagone, affirme que l’objectif américain de renforcer la défense de l’Inde consiste moins à créer un partenaire qui participerait activement à toute confrontation américano-chinoise et en fait plus à ce que l’Inde fournisse un port sûr sur le continent. « Ce que les États-Unis recherchent vraiment, c’est l’accès à l’Inde, en cas de conflit contre la Chine », m’a-t-il dit. « Mais l’espoir est qu’avec le temps, alors que nous poursuivons notre coopération en matière de sécurité, l’Inde se pliera un peu, pour être plus flexible et peut-être nous permettre d’accéder à certains moments à certains endroits qui peuvent nous aider à mener des opérations. »

La marine américaine a conclu des accords de réparation de navires avec l’Inde qui permettraient aux États-Unis d’entretenir ses bateaux dans les chantiers navals indiens, avec d’autres accords à venir, selon la Maison Blanche. Grossman a également souligné qu’en 2020, des avions de la marine américaine ont fait le plein sur la base indienne des îles Andaman et Nicobar. « Ils nous laissent faire cela en temps de paix ; pourquoi ne nous laisseraient-ils pas faire cela alors que les enjeux sont beaucoup plus élevés ? » il a dit.

Mais même au-delà des questions démocratiques, il y a des limites à la proximité de ce partenariat à court terme. L’Inde reste non alignée : elle n’a pas pris parti dans la guerre contre l’Ukraine, ni signé les sanctions contre la Russie. Bien que l’Inde soit membre du « Quad », un partenariat informel avec les États-Unis, le Japon et l’Australie, elle n’est pas un allié conventionnel des États-Unis. Grossman a déclaré que de nombreux membres du département de la Défense aimeraient voir les États-Unis évoluer vers une alliance formelle avec l’Inde.

Ce serait désordonné, notamment parce que le Pakistan est le principal rival de l’Inde et que le Pakistan est un proche partenaire des États-Unis. Les deux pays ont des armes nucléaires, donc si les États-Unis devaient établir un traité avec l’Inde, la dynamique d’un conflit potentiel indo-pakistanais serait incroyablement complexe pour les États-Unis et dangereuse pour le monde.

Néanmoins, le partenariat militaire américain avec l’Inde est devenu un pilier de la politique de l’administration Biden envers l’Asie. Fait intéressant, les États-Unis font tout leur possible pour ne pas dire qu’ils ont quoi que ce soit à voir avec la Chine, bien que les analystes s’accordent à dire que tout tourne autour de la Chine. « L’environnement stratégique auquel nous sommes confrontés dans les défis de l’Indo-Pacifique pour la paix et la stabilité, je pense que ceux-ci ont animé un sentiment d’objectif indien plus généralement », a déclaré aux journalistes un haut responsable américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

Le secteur de la défense, sans surprise, est aux anges. Il suffit de demander à Asia Group, une société de conseil qui conseille des clients comme General Electric, Lockheed Martin, Northrop Grumman et Raytheon et a été fondée par Kurt Campbell, qui est maintenant la personne de référence de la Maison Blanche Biden sur la politique asiatique.

Ancienne entreprise de Campbell dit que le moment est venu d’investir en Inde. « Les entreprises qui reportent leur entrée ou leur expansion en Inde pourraient manquer des opportunités de maximiser leurs rendements à long terme », a récemment écrit Gopal Nadadur, un dirigeant d’Asia Group basé en Inde. « Des sociétés de défense et d’aérospatiale comme Airbus, Boeing, Dassault, General Electric, General Atomics, Raytheon Technologies et Pratt & Whitney ont renforcé leurs opérations d’ingénierie et de fabrication en Inde. »

L’innovation en matière de défense rendra-t-elle l’Asie plus sûre ?

Faire venir des startups et des sociétés d’investissement dans le domaine de la technologie militaire a été une stratégie essentielle du Pentagone ces dernières années, et cela va également jouer un rôle dans les relations américano-indiennes. Mercredi, la Chambre de commerce a organisé ce qu’elle a appelé un « pont de l’innovation » – l’événement INDUS-X.

Des startups américaines et indiennes qui se concentrent sur l’armée, l’aérospatiale et les satellites étaient présentes, aux côtés de sociétés de capital-risque et de grands sous-traitants de la défense comme Raytheon et Boeing. Les débats ont été parrainés par General Atomics, Lockheed Martin et l’une des grandes entreprises indiennes, Mahindra Defence. L’initiative conjointe INDUS-X sera « un catalyseur pour que l’Inde atteigne son objectif de 5 milliards de dollars d’exportations de défense d’ici 2025 et pour que l’Inde diversifie sa chaîne d’approvisionnement de défense », selon la Chambre.

L’un des conférenciers principaux, le secrétaire de l’Air Force Frank Kendall, a déclaré aux participants qu’il s’attendait à une « énorme croissance » du partenariat de défense des deux pays, « la courbe du bâton de hockey dont rêvent tous les entrepreneurs ».

Les participants n’ont pas directement discuté de la Chine, selon Pushan Das du US-India Business Council, mais c’était l’impulsion pour le rassemblement. « La raison pour laquelle nous faisons tout cela – la raison pour laquelle il y a la feuille de route de l’industrie de la défense entre les États-Unis et l’Inde – c’est parce que les deux pays ont une menace commune. Ils font face à un défi commun », m’a-t-il dit. « Et cela fait avancer la relation de défense. »

Mais l’accent mis sur les intérêts commerciaux a souvent signifié que moins d’attention a été accordée dans la communauté commerciale à la façon dont l’augmentation de la production militaire et des technologies de surveillance en Inde pourrait enhardir Modi.

Modi est un leader nationaliste hindou qui, selon le journaliste Fareed Zakaria, est responsable de la décadence de la démocratie indienne. Ses attaques contre les rivaux politiques, la presse et les minorités remettent en question les avantages stratégiques d’une coopération militaire croissante avec le pays. Pour citer un exemple récent, l’Inde a arrêté Vivek Raghuvanshi, un collaborateur du journal américain Defence Times, en mai.

De hauts responsables de l’administration Biden ont déclaré lors d’une conférence de presse que soulever des préoccupations en matière de droits de l’homme ferait partie des conversations privées du président Biden avec Modi, mais a refusé de fournir des précisions. Les préoccupations relatives aux droits de l’homme n’ont pas été soulevées dans les conversations à INDUS-X, selon Das, et le secrétaire de l’Air Force Kendall ne les a pas soulevées dans ses remarques.

Singh, qui a travaillé au Pentagone d’Obama, dit que le pragmatisme est nécessaire pour contrer la Chine. « Nous regardons le Premier ministre Modi, comme beaucoup d’autres partenaires compliqués, que ce soit en Asie du Sud-Est, comme le Vietnam ou la Thaïlande, ou en Europe, comme la Pologne, la Hongrie ou la Turquie », m’a-t-il dit. « Mais je pense que nous avons atteint un point où les dirigeants américains sont capables de parler aux dirigeants indiens de ce genre de préoccupations. »

Il existe également un autre risque d’inonder l’Inde d’armes que Campbell, qui a servi dans le département d’État d’Obama, a mis en garde dans son livre de 2016. The Pivot : l’avenir de la politique américaine en Asie.

« La Chine et l’Inde restent toutes deux inférieures à 2% du PIB pour les dépenses de défense, alors qu’à titre de comparaison, entre 2009 et 2013, les dépenses de défense des États-Unis représentaient en moyenne 4,4% du PIB », a-t-il écrit. « Si les puissances asiatiques devaient consacrer la même proportion aux dépenses de défense que les États-Unis, la région deviendrait rapidement encore plus dangereuse. »