Modi, les Maldives et la bataille des plages

Le Premier ministre indien a récemment publié des photos de lui se prélassant au bord d’une plage, ce qui a provoqué une vague de soutien en ligne, un incident diplomatique et la suspension de trois responsables gouvernementaux dans le petit voisin du pays, les Maldives.

Le compte X de Narendra Modi, qui compte plus de 94 millions de followers, a publié un fil dans lequel il décrit une visite dans les îles tropicales indiennes des Laquedives, dans la mer des Laquedives, au large de la côte du Kerala.

Les messages montraient Modi interagissant avec les résidents, se baignant dans un équipement de plongée et regardant pensivement la mer enveloppé dans un châle, malgré les températures de janvier qui atteignent environ 30 °C.

“Pour ceux qui souhaitent vivre l’aventure en eux, Lakshadweep doit être sur votre liste”, a déclaré Modi dans le fil de discussion publié le 4 janvier.

Les Indiens et les Maldiviens ont accepté ces postes dans le cadre d’un effort du puissant dirigeant indien pour jeter de l’ombre sur son voisin dépendant du tourisme et promouvoir Lakshadweep comme une alternative.

Les conséquences de la bataille des plages en disent long sur les tensions géopolitiques régionales et sur une Inde montante qui n’hésite pas à exercer son influence sur les petits pays qui la traversent.

L’année dernière, les Maldives ont ébranlé New Delhi en élisant le président Mohamed Muizzu, qui s’était présenté sur un programme « India Out ». Environ 75 militaires indiens sont stationnés sur les îles et exploitent deux hélicoptères, principalement utilisés pour les évacuations médicales. Muizzu leur a donné jusqu’au 15 mars pour partir. Le nouveau président est de tendance pro-chinoise et a signé 20 accords lors d’une visite à Pékin la semaine dernière lors de sa première visite d’État.

Le tourisme émetteur de l’Inde se développe parallèlement à son économie et a été la plus grande source de visiteurs aux Maldives l’année dernière. Donc, ce que dit Modi – ou, dans le cas de Lakshadweep, ce qu’il fait allusion – compte.

Aux Maldives, les autorités ont considéré ces messages comme une tentative de détourner les touristes de leurs propres plages. Un trio de vice-ministres a publié des remarques désobligeantes se moquant des tentatives de Modi de promouvoir Lakshadweep et humiliant Modi, notamment pour son soutien à Israël.

Ces commentaires ont créé un tollé en Inde, qui a convoqué l’envoyé des Maldives pour un examen sévère. Les trois responsables ont supprimé leurs postes et ont été suspendus.

Les légions de partisans en ligne de Modi se sont mobilisées, en utilisant des hashtags tels que #BoycottMaldives et #ExploreIndianIslands. Les entreprises indiennes, souvent désireuses de s’attirer les faveurs des autorités, sont intervenues : le Comité de l’aviation et du tourisme de la Chambre de commerce indienne a demandé aux groupes commerciaux de cesser de promouvoir les Maldives à la lumière des « sentiments anti-indiens » exprimés par les responsables maldiviens. L’agent de réservation EaseMyTrip a déclaré qu’il suspendait les réservations vers la destination et a publié des annonces à cet effet, avec le slogan « La nation d’abord, les affaires plus tard ».

Cette dispute croissante a alarmé certains Maldiviens. « Si l’intention du gouvernement indien. . . C’était pour irriter les Maldives ou donner le signal que « nous aussi avons des îles et pouvons détruire votre tourisme », ce n’est pas ainsi que les États mènent leurs relations », déclare Mohamed Munavvar, ancien procureur général des Maldives.

Munavvar, ancien chef du parti d’opposition, a également critiqué la réponse de Muizzu comme étant « très immature », ajoutant que « l’Inde est un grand pays et notre voisin le plus proche, vers qui nous devons nous tourner en cas d’urgence, et ils ont le droit de développer leurs îles ». .

La position de Muizzu est audacieuse, mais elle n’est pas entièrement nouvelle. L’ancien Premier ministre du Népal voisin, KP Sharma Oli, a utilisé un « discours anti-indien pour mobiliser des soutiens dans son pays » lorsqu’il était au pouvoir, explique Constantino Xavier, chercheur au Centre pour le progrès social et économique de New Delhi.

« Ce qui a changé cette fois-ci, c’est la mesure dans laquelle la réponse diplomatique dure de l’Inde était politiquement visible dans le pays, à travers les médias sociaux », explique Xavier. « Cela reflète » la façon dont le parti de Modi a « été habile à utiliser la politique étrangère pour mobiliser un soutien politique et électoral national ».

Ces derniers mois, le gouvernement Modi s’est montré déterminé à mettre d’autres nations à leur place, comme dans le cas de la récente confrontation diplomatique avec le Canada.

Muizzu, pour l’instant, repousse. « Nous sommes peut-être petits, mais cela ne vous donne pas le droit de nous intimider », a-t-il déclaré samedi.

