Modi fait face à un test dans les sondages d’État avant les élections générales de 2024

Cinq États indiens organiseront des élections locales à partir de novembre, ce qui constituera un test clé pour le Premier ministre Narendra Modi avant les élections générales de l’année prochaine.

Le scrutin se déroulera du 7 au 30 novembre, et les résultats seront annoncés le 3 décembre, selon le commissaire en chef aux élections Rajiv Kumar.

Les sondages surviennent dans le cadre d’une impasse diplomatique avec le Canada sur les affirmations selon lesquelles l’Inde était à l’origine de la fusillade d’un leader séparatiste sikh à Vancouver, ce qui a galvanisé le soutien à Modi et à son parti nationaliste hindou Bharatiya Janata. L’opposition s’est abstenue de critiquer Modi concernant les allégations du Canada.

Le dirigeant de 73 ans reste populaire en Inde, selon un récent sondage, et devrait prolonger sa décennie au pouvoir lors des élections nationales prévues au premier semestre 2024.

Les cinq États qui se rendront aux urnes sont le Madhya Pradesh et le Chhattisgarh dans le centre de l’Inde, le Rajasthan à l’ouest, le Telangana au sud et le Mizoram dans le nord-est éloigné. Ils représentent collectivement un sixième des 945 millions d’électeurs indiens.

« Ce sera un indicateur de l’orientation des élections de 2024 », a déclaré Sandeep Shastri, politologue. « Les batailles les plus difficiles se déroulent au Madhya Pradesh et au Rajasthan, où les deux acteurs clés – le BJP et le Congrès – font face à des défis uniques. »

Le principal parti d’opposition du Congrès contrôle le Rajasthan et le Chhattisgarh. Le groupe promet des programmes de prestations sociales alors qu’il cherche à conserver ces États et à poursuivre sur la lancée de sa victoire électorale dans le Karnataka, dans le sud, en mai.

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, s’est positionné comme le principal challenger de Modi et une enquête d’opinion montre que sa popularité augmente. Il est revenu au Parlement après une suspension de quatre mois et a formé une alliance pour affronter le gouvernement dirigé par le BJP.

Le BJP contrôle le Madhya Pradesh, où l’on constate les premiers signes d’une course serrée. Le parti présente des poids lourds, dont certains ministres fédéraux, et mise sur la popularité de Modi. Le Congrès propose des exemptions de prêts agricoles, des allocations pour les femmes et de l’électricité gratuite.

« Pour le Congrès, les victoires dans au moins deux des trois Etats – le Madhya Pradesh et le Chhattisgarh – sont importantes pour consolider sa position de leader parmi les partis d’opposition », a déclaré Nilanjan Mukhopadhyay, un analyste politique qui a écrit une biographie sur Modi.

Un parti régional, Bharat Rashtra Samithi, est au pouvoir à Telangana et n’est aligné ni sur le BJP ni sur le Congrès. Un allié du BJP dirige le Mizoram, un État voisin du Manipur où les affrontements ethniques depuis mai ont fait 175 morts.

Les questions de sécurité seront un sujet électoral majeur dans le Mizoram, où l’on craint que le conflit entre les Kukis chrétiens et les Meitei hindous ne déborde du Manipur. Les critiques ont déclaré que la domination politique du BJP avait rendu le pays d’Asie du Sud moins tolérant à l’égard des minorités ethniques et religieuses.

« Le BJP fera tout son possible pour remporter au moins deux des trois États du cœur de l’hindi et espère transmettre l’optimisme de ses victoires aux élections parlementaires de 2024 », a déclaré Mukhopadhyay.

–Avec l’aide de Swati Gupta.

(Mises à jour avec les commentaires d’un analyste.)

