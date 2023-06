Modi fait des blagues à la Maison Blanche alors que Biden salue une nouvelle ère pour les relations américano-indiennes

Modi a fait des blagues sur son manque de capacité à chanter, le moment où Biden voulait qu’il mange même s’il jeûnait et à quel point les Indiens et les Américains s’entendaient bien.

Modi a déclaré que le dîner lui donnerait une chance de rattraper le fait de ne pas avoir mangé lors d’un banquet qu’il a dit que Biden avait organisé pour lui en 2014. Modi observait un jeûne religieux à l’époque.

« Je me souviens que vous me demandiez et me demandiez encore et encore ce que je pouvais manger pendant mon jeûne. Mais il ne m’était pas possible de manger quoi que ce soit et cela vous inquiétait beaucoup », a-t-il déclaré. « Eh bien, aujourd’hui, je me rattrape. Tout ce que tu désirais alors avec tant d’affection s’accomplit aujourd’hui.

Le directeur général d’Alphabet Sundar Pichai et sa femme Anjali Pichai arrivent pour le dîner. Crédit: Bloomberg

Biden a rappelé qu’il y a deux décennies – lorsqu’il était président de la commission sénatoriale des relations étrangères – il avait déclaré que le monde serait plus sûr si les États-Unis et l’Inde « devenaient les amis et partenaires les plus proches du monde ».

« Je le crois encore plus aujourd’hui maintenant que je suis président », a déclaré Biden.