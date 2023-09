Modi et Biden s’engagent à approfondir le partenariat indo-américain

L’artiste indien Jagjot Singh Rubal donne la touche finale à une peinture à l’huile du président américain Joe Biden, dans son atelier à Amritsar le 5 septembre 2023, avant le sommet du G20 de deux jours à New Delhi. Narinder Nanu | Afp | Getty Images

NEW DELHI — Le Premier ministre indien Narendra Modi et le président américain Joe Biden se sont engagés vendredi à approfondir le partenariat entre leurs pays lors de leur deuxième réunion bilatérale en moins de six mois, alors que Delhi se prépare à accueillir une réunion entre les dirigeants du Groupe des 20 principaux pays industrialisés et industrialisés. Pays en voie de développement. Les deux dirigeants se sont rencontrés peu de temps à la résidence officielle de Modi après l’arrivée de Biden à Delhi, puis ont publié une déclaration en 29 points qui a mis en évidence la profondeur et la richesse de leurs relations à une époque d’alliances mondiales en évolution – depuis la construction de chaînes de valeur technologiques stratégiques résilientes et la liaison des écosystèmes industriels de défense, jusqu’à la collaboration dans les domaines des énergies renouvelables et nucléaires, du financement climatique et de la recherche sur le cancer. Les deux dirigeants « ont réaffirmé l’importance du Quad dans le soutien d’un Indo-Pacifique libre, ouvert, inclusif et résilient » et « ont exprimé leur appréciation pour les progrès substantiels en cours pour mettre en œuvre les réalisations révolutionnaires de la visite historique du Premier ministre Modi en juin 2023 à Washington. » Le Quad est un alignement de sécurité informel réunissant l’Australie, l’Inde, le Japon et les États-Unis, né en réponse à la montée en puissance de la Chine dans la région Indo-Pacifique.

Cette réunion à huis clos avec Biden était la troisième – après celles avec les dirigeants de Maurice et du Bangladesh – que Modi convoquait à la veille du sommet des dirigeants du G20 et faisait partie de la douzaine de réunions bilatérales prévues ce week-end, soulignant les ambitions stratégiques de l’Inde. en tant qu’acteur mondial clé reliant le monde développé et le Sud global. Le sommet est important pour Modi, dont le gouvernement a transformé la présidence tournante du G20, normalement calme, en un véhicule de marque pour rehausser l’importance géopolitique de l’Inde avant les élections nationales de l’année prochaine. De nombreux gouvernements, investisseurs et entreprises commencent également à se tourner vers l’Inde – alors que la Chine ralentit – dont le Fonds monétaire international s’attend à ce qu’elle soit l’économie à la croissance la plus rapide cette année.

Consensus du week-end

L’ordre du jour de ce week-end comprend l’admission attendue de l’Union africaine en tant que membre officiel du G20, dans le cadre des efforts déployés par l’Inde pour élever la place du Sud global et favoriser une croissance inclusive et durable au sein du forum multilatéral fondé en 1999 comme plate-forme pour aborder les problèmes qui affligent les pays du Sud. l’économie mondiale. Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping ne seront cependant pas présents ce week-end. Alors que Poutine envoie le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov pour le remplacer, le Premier ministre chinois Li Qiang prendra la place de Xi – c’est la première fois que Xi saute la réunion du G20 depuis dix ans depuis qu’il est devenu président.

Poutine n’a pas voyagé hors de Russie depuis l’ouverture de la Cour pénale internationale a émis un mandat pour son arrestation pour crimes de guerre en Ukraine. L’absence des deux hommes a fait craindre qu’un communiqué contraignant les États membres ne soit pas publié à la fin du sommet des dirigeants du G20, ce qui saperait l’influence de l’Inde et diminuerait son message national. Les diplomates indiens n’ont pas été en mesure de promouvoir des accords contraignants dans les principaux domaines de discussion depuis qu’ils ont assumé la présidence tournante en décembre 2022 – parce que la Russie et la Chine se sont opposées à la formulation faisant référence à la guerre en Ukraine. Une guerre des mots s’est ensuivie avant la réunion de ce week-end. « Les pays du G7 (principalement les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France) exercent des pressions sur l’Inde afin que leurs approches unilatérales de la situation en Ukraine soient reflétées dans les documents finaux des forums du G20 », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères. dans une déclaration.

À une conférence de presse préalable au sommet Vendredi, le sherpa indien du G20, Amitabh Kant, a déclaré que la déclaration finale « était presque prête ». « Je peux vous assurer que notre présidence a été inclusive, décisive et orientée vers l’action », a déclaré Kant.

Alternative à la Chine

Poutine et Xi étant visiblement absents ce week-end, l’Inde et les États-Unis espèrent que cela suffira à convaincre les États membres et d’autres observateurs du Sud qu’ils représentent une proposition plus viable allant de la sécurité alimentaire à la résolution de la dette. Dans leur déclaration commune à l’issue de leur réunion bilatérale de vendredi, Biden et Modi « ont réaffirmé leur engagement envers le G20 ». Ils ont également « exprimé leur confiance dans le fait que les résultats du Sommet des dirigeants du G20 à New Delhi feront avancer les objectifs communs d’accélération du développement durable, de renforcement de la coopération multilatérale et de construction d’un consensus mondial autour de politiques économiques inclusives pour relever nos plus grands défis communs, y compris la refonte et la restructuration fondamentales. mise à l’échelle banques multilatérales de développement. »