Modi en visioconférence avec des olympiens

Des personnalités comme PV Sindhu, Mary Kom, Bajrang Punia, l’équipe indienne de hockey masculin dirigée par Manpreet Singh et bien d’autres seront à l’honneur lors de l’événement.

Avant leur départ, PM Modi interagira avec les athlètes via une visioconférence aujourd’hui soir, prévue à 17h00, IST. Le motif derrière cette conférence est d’encourager les joueurs et de les motiver avant leur participation aux Jeux à haute pression.

Dans son « Mann Ki Baat » sur All India Radio le mois dernier, le Premier ministre avait déclaré que tous les athlètes indiens se dirigeant vers les Jeux olympiques de Tokyo avaient travaillé dur pendant longtemps et avait exhorté la nation à se manifester et à les soutenir. Partageant leurs luttes et leurs triomphes, le Premier ministre a déclaré que nos sportifs peuvent être considérés comme des sources d’inspiration.

« Il avait récemment passé en revue les préparatifs pour la facilitation du contingent indien à Tokyo-2020. Il avait également discuté des parcours inspirants de certains des athlètes de Mann Ki Baat, en plus d’exhorter la nation à se manifester et à les soutenir de tout cœur », a déclaré le PMO.

L’Association olympique indienne a récemment annoncé que la boxeuse MC Mary Kom, six fois championne du monde, et le capitaine de l’équipe de hockey masculin Manpreet Singh seraient les porte-drapeaux indiens lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo. L’IOA a également révélé que le lutteur Bajrang Punia sera le porte-drapeau lors de la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo le 8 août.

Les espoirs de l’Inde reposeront sur PV Sindhu, Mary Kom, Bajrang Punia pour les médailles ainsi que sur le contingent de tir et les équipes de hockey alors qu’ils espèrent battre le total des médailles cette fois-ci.

Lire tous les Dernières nouvelles, dernières nouvelles et Actualités du coronavirus ici