Modi en Inde va inaugurer le temple hindou d’Ayodhya : NPR

AYODHYA, Inde — Il y a plus de 30 ans, des émeutiers ont détruit une mosquée historique dans cette ville sainte hindoue – un événement sismique qui, selon les critiques, continue de contribuer à transformer l’Inde d’une démocratie laïque en un État nationaliste hindou.

Lundi, un nouveau temple hindou sera consacré sur l’ancien terrain de la mosquée, avec la participation du Premier ministre Narendra Modi aux rituels. Cette consécration intervient avant les élections générales indiennes de ce printemps, avec Modi susceptible d’obtenir un troisième mandat consécutif.

Mais il y a un problème : le nouveau temple n’est pas terminé.

Fin décembre, lors d’une visite du complexe organisée pour les journalistes étrangers, des dizaines d’ouvriers portant des casques de sécurité jaune vif sont passés devant des policiers en treillis vert et équipés de fusils d’assaut. Ils passèrent devant une tour de guet, devant un poste de contrôle de police rempli de sacs de sable qui gardait l’entrée du vaste chantier de construction, entouré de hauts murs de tôle ondulée. Des caméras de reconnaissance faciale ont enregistré les hommes, qui ont ensuite passé à travers des détecteurs de métaux.

En entrant, les ouvriers scandaient « Jai Shri Ram ! ou « Victoire du Seigneur Ram », l’une des divinités les plus vénérées du panthéon hindou. Au fil des années, ce chant est devenu un cri de ralliement des nationalistes hindous, qui estiment que l’Inde devrait servir sa majorité hindoue au lieu d’être une démocratie laïque et constitutionnelle qui promet l’égalité des droits à tous.



Des milliers d’émeutiers ont crié le même chant en décembre 1992 alors qu’ils convergeaient vers la mosquée d’Ayodhya du XVIe siècle connue sous le nom de Babri Masjid, démontant et démolissant la structure à trois dômes avec des bâtons, des haches, des crochets et des cordes. Les émeutiers pensaient que le site était le lieu de naissance de Lord Ram. Cette affirmation date d’environ un siècle, mais a pris de l’ampleur dans les années 1980 et 1990 lorsque les nationalistes hindous, dont le parti Bharatiya Janata (BJP) de Modi, se sont ralliés à cette question. Ils ont fait valoir que les gouvernements précédents avaient favorisé la minorité musulmane de l’Inde par rapport à la majorité hindoue en interdisant la construction d’un temple hindou sur le site de la mosquée.

La destruction de la mosquée a déclenché certaines des pires violences communautaires que l’Inde ait connues depuis l’indépendance en 1947. Des milliers de personnes, pour la plupart musulmanes, ont été tuées.

Le BJP est brièvement arrivé au pouvoir Dans les années après la destruction de la mosquée. En 2014, dirigé par Modi, le parti revient au pouvoir, remportant la majorité des sièges. Parmi ses principales promesses : construire un temple à l’endroit même où se dressait autrefois la mosquée Babri.

La construction a commencé en 2020, après que la Cour suprême indienne a remis le terrain à des plaideurs hindous. Modi lui-même a posé la première pierre. Le confiance supervisant la construction avait prévu de préparer le temple d’ici trois ans, dit Girish Sahasrabhojaneele directeur de la conception et de la construction.

Lorsque des journalistes étrangers ont été invités sur le site le mois dernier, des singes se balançaient depuis les échafaudages qui entouraient la structure du temple. Il est construit pour inspirer l’admiration, avec des dizaines de colonnes et d’arcs en cascade, accessibles par des escaliers en pierre. De grandes grues soulevaient de lourdes pierres, notamment du grès finement sculpté, pour les mettre en place.

Debout sur une allée poussiéreuse sur le site de 70 acres, Sahasrabhojanee affirme que la construction du temple prendra encore un an et demi. Mais le trust est impatient de voir l’idole du Bélier consacrée, un rituel qu’il décrit comme une “invitation au Tout-Puissant, le Tout-Puissant sans forme, à venir commencer à vivre sous cette forme”. Il dit que 21 prêtres superviseront le rituel avec Modi.



Les critiques du Premier ministre indien affirment que la véritable raison de cette cérémonie précipitée est de permettre à Modi de participer au processus de consécration avant les élections législatives de cette année.

“L’ouverture en janvier est cruciale pour [the BJP] aller aux élections avec cette plume dans le chapeau et en disant : “J’ai fait ça””, dit Valay Singhjournaliste indépendant et auteur de Ayodhya : Ville de foi, Ville de discorde.

“C’est en fait une très grande rampe de lancement pour les élections à venir en mai”, a déclaré Singh. “C’est l’une des raisons pour lesquelles ils semblent pressés d’inaugurer le temple, même s’il n’est pas entièrement terminé.”

Le BJP a fait de la consécration du temple un événement national. Environ 8 000 dignitaires sont invités et devraient arriver à bord de dizaines d’avions affrétés. La cérémonie sera retransmise en direct et le gouvernement a annoncé une demi-journée de congé pour les salariés. À Mumbai et à New Delhi, les vendeurs ambulants vendent des drapeaux orange et des banderoles de célébration.

“Maintenant, Lord Ram a un foyer”, déclare Usha Pandey, une mère célibataire élevant deux adolescentes à Ayodhya.

Pandey et sa famille admirent une nouvelle barrière temporaire faite de tissu orange gonflé et de guirlandes de soucis qui semble avoir été érigée pour cacher la vue du bidonville où vivent Pandey et sa famille.

Cela leur dérange-t-il que leurs maisons soient désormais hors de vue, probablement pour que les touristes affluant vers le temple ne voient pas de bidonville ? Pandey hausse les épaules. “Non”, dit-elle avec un sourire. “C’est joli et maintenant nous avons des fleurs près de chez nous.”

Pandey désigne la gare ferroviaire récemment rénovée à proximité et le nouveau pont qui relie le nouvel aéroport. Elle dit : « Avant Modi, Ayodhya était un dépotoir. »

Mais elle affirme que tout ce développement n’a pas profité aux résidents comme elle. Elle dit qu’elle a du mal à gagner 10 dollars par jour en tant qu’ouvrier rémunéré pour creuser des routes et maçonner. Elle espère que Modi se concentrera désormais sur la création d’emplois fiables avec une rémunération stable pour les travailleurs comme elle.



Sa famille acquiesce. Ils croient que Modi peut le faire. Il a fait tout cela.

Les analystes affirment que la bonne volonté du Premier ministre indien et la façon dont il est perçu comme défendant la foi et l’identité hindoues de tant d’Indiens sont ce qui mènera probablement son parti à la victoire lors des prochaines élections.

Mais la présence de Modi à la consécration du temple « signifie essentiellement une déclaration politique en faveur de la suprématie hindoue », affirme-t-il. Ashutosh Varshneydirecteur du Centre Saxena pour l’Asie du Sud contemporaine à l’Université Brown et co-auteur d’un ouvrage sur essai récent comparant le nationalisme hindou indien aux politiques de ségrégation raciale de Jim Crow aux États-Unis.

Varshney affirme que l’implication de Modi marque la fin d’un effort de plusieurs décennies des dirigeants indiens pour « vivre selon le principe, l’idée de l’égalité religieuse ». Et les conséquences ont été désastreuses, dit-il, pour les minorités indiennes, en particulier pour les 200 millions de musulmans, la plus grande minorité, qui représente un Indien sur six.

