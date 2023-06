Modi dit «pas de discrimination» en Inde lors de la première conférence de presse en tant que leader – National

Jeudi, le Premier ministre indien Narendra Modi a répondu aux questions des journalistes pour la première fois au cours de son mandat de neuf ans, rejetant les préoccupations concernant les droits de l’homme et les informations faisant état de discrimination à l’encontre des minorités religieuses comme les musulmans.

Modi a rencontré le président américain Joe Biden à Washington DC, où les deux ont répondu aux questions des journalistes lors d’une visite d’État visant à renforcer les liens entre les deux pays.

« Quelles mesures vous et votre gouvernement êtes-vous prêts à prendre pour améliorer les droits des musulmans et des autres minorités dans votre pays et pour défendre la liberté d’expression ? a demandé Sabrina Saddiqui, journaliste au Wall Street Journal, qui a également posé des questions sur l’engagement de Modi envers les valeurs démocratiques.

« La démocratie est dans notre ADN. La démocratie est notre esprit. La démocratie coule dans nos veines. Nous vivons la démocratie », a déclaré Modi en hindi par l’intermédiaire d’un traducteur.

Il a ajouté : « Nous avons prouvé que la démocratie peut tenir ses promesses. S’il n’y a pas de valeurs humaines, pas de droits de l’homme, pas d’humanité, ce n’est pas une démocratie. Lorsque nous vivons dans une démocratie, il n’y a pas de place pour la discrimination. En Inde, il n’y a pas de discrimination fondée sur la caste, la croyance, l’âge ou tout type de situation géographique.

Modi n’a cependant pas abordé la discrimination religieuse – sur laquelle il a été spécifiquement interrogé.

Son gouvernement a été accusé par des critiques de favoriser un environnement hostile à la minorité musulmane de l’Inde. Il a également évité de traiter des plaintes spécifiques de répression contre des opposants politiques.

Contrairement à ce que prétend Modi, un Human Rights Watch rapport l’année dernière, a déclaré que la violence fondée sur la caste en Inde avait augmenté ces dernières années, en particulier contre les membres de la caste dalit.

Il a également signalé ce que les chercheurs ont appelé la « diffamation » et les attaques contre les musulmans, ainsi qu’un risque croissant de « harcèlement, poursuites et perquisitions fiscales à motivation politique ».





Biden a décrit les relations entre l’Inde et les États-Unis comme « parmi les plus importantes au monde ».

Il a également été interrogé sur le bilan de l’Inde en matière de droits de l’homme et s’il avait soulevé la question avec Modi.

« Le Premier ministre et moi avons eu une bonne discussion sur les valeurs démocratiques. C’est la nature de notre relation, nous pouvons être francs les uns avec les autres », a déclaré Biden, ajoutant que les préoccupations de Washington en matière de droits de l’homme avec l’Inde ne peuvent être assimilées aux préoccupations qu’ils ont avec la Chine.

« Nous (l’Inde et les États-Unis) sommes tous deux des démocraties et nous nous respectons. »

Les deux dirigeants ont également été interrogés sur leur engagement à lutter ensemble contre le changement climatique.

Selon CNN, les responsables indiens avaient insisté pour que les deux dirigeants ne répondent à aucune question mais publient plutôt une déclaration commune. En fin de compte, cependant, la partie américaine l’a emporté et la délégation indienne a accepté un compromis à la veille de la visite de Modi.

C’est la première fois que Modi répond à des questions lors d’une conférence de presse depuis son entrée en fonction en tant que Premier ministre en mai 2014. En 2019, Modi a assisté à une conférence de presse au siège de son parti, le Bhartiya Janata Party (BJP), mais n’a répondu à aucune question.

Au lieu de cela, toutes les questions ont été répondues par un haut fonctionnaire du parti assis à côté de Modi.





Plusieurs voix américaines éminentes ont appelé Biden à dénoncer la montée du nationalisme hindou en Inde et à s’inquiéter des craintes d’un recul démocratique dans le pays.

Cela inclut le sénateur démocrate du Vermont et ancien candidat à la présidentielle Bernie Sanders.

« Le gouvernement du Premier ministre Modi a réprimé la presse et la société civile, emprisonné des opposants politiques et encouragé un nationalisme hindou agressif qui laisse peu de place aux minorités religieuses de l’Inde. Le président Biden devrait soulever ces faits lors de sa rencontre avec Modi », a déclaré Sanders.

Les représentants démocrates Rashiba Tlaib, Ilhan Omar, Cori Bush et Alexandria Ocasio-Cortez ont déclaré qu’ils boycottaient le discours de Modi au Congrès jeudi après-midi.

« En 2005, Narendra Modi s’est vu refuser un visa américain en raison de ses violations de la liberté religieuse, y compris sa complicité dans une émeute anti-musulmane qui a fait plus de 1 000 morts », a déclaré Ocasio-Cortez dans un communiqué.

« Il est honteux que Modi ait reçu une tribune dans la capitale de notre pays – sa longue histoire de violations des droits de l’homme, d’actions antidémocratiques, de ciblage des musulmans et des minorités religieuses et de censure des journalistes est inacceptable. Je boycotterai le discours conjoint de Modi au Congrès », a tweeté Rashida Tlaib.

Omar a dit elle tiendrait une réunion d’information avec des groupes de défense des droits de l’homme pour discuter du dossier de Modi.





Classement de l’Inde dans Reporters Sans Frontières indice de la liberté de la presse a glissé à la 161e place cette année, après que le gouvernement fait une descente dans les bureaux de la BBC en Inde à la suite d’une couverture critique du Premier ministre.

Plus tôt cette année, Rahul Gandhi – le leader de l’opposition indienne le plus en vue et un ardent critique de Modi – a été retiré du parlement indien après avoir été condamné dans une affaire de diffamation.

Les communautés minoritaires en Inde, en particulier les quelque 172 millions de musulmans indiens, ont été confrontées à une augmentation attaques depuis que Modi a pris ses fonctions.

L’Inde a vu s’ouvrir appelle au nettoyage ethnique des musulmans et des chrétiens, ce qui a incité l’organisation Genocide Watch à publier un ‘Alerte génocide‘ pour l’Inde. Le musée américain du mémorial de l’Holocauste a également placé l’Inde à risque d’atrocités de masse.

L’organisation Hindus for Human Rights a écrit une lettre ouverte à Biden, l’exhortant à « mener la lutte contre l’autoritarisme » et à « prendre publiquement position ».