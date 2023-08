Modi déclare que le vote de défiance « diffame l’Inde » et appelle à la paix au Manipur

Le Premier ministre Narendra Modi a battu jeudi un vote de censure contre les partis d’opposition.

C’était en relation avec sa gestion d’un conflit ethnique meurtrier à Manipur.

Modi a rejeté cette décision comme une vaine tentative de « diffamer l’Inde ».

Le Premier ministre indien Narendra Modi a facilement battu jeudi un vote de censure de l’opposition sur sa gestion d’un conflit ethnique meurtrier à Manipur, et dans un discours de deux heures a rejeté cette décision comme une vaine tentative de « diffamer l’Inde ».

Plus de 180 personnes ont été tuées, plusieurs centaines d’autres blessées et des dizaines de milliers de sans-abri depuis mai à Manipur, mais Modi n’a pas parlé publiquement de la violence jusqu’au mois dernier.

Le vote de censure, proposé par une nouvelle alliance d’opposition dirigée par le Congrès appelée « INDE », a été facilement vaincu comme prévu, les législateurs de l’opposition quittant la législature en signe de protestation avant même que la motion ne soit mise aux voix.

Les critiques ont déclaré que le refus de Modi d’aborder en public le conflit ethnique dans un État dirigé par son parti Bharatiya Janata (BJP) renforçait la perception selon laquelle, dans les affaires intérieures, les intérêts de son parti et de la circonscription nationaliste hindoue passent en premier.

LIRE | L’Indien Modi accepte d’assister au sommet des dirigeants des BRICS en Afrique du Sud

« Ils aiment diffamer l’Inde, ils n’ont aucune confiance dans le peuple indien, dans les capacités de l’Inde », a déclaré Modi dans son discours de 130 minutes mêlé de nationalisme et de fioritures rhétoriques.

« Ils ont tenté en vain de briser la confiance en soi des Indiens avec ce vote de censure », a-t-il déclaré en hindi. Les législateurs du BJP ont frappé leur bureau en signe d’approbation et l’ont souvent applaudi en criant « Modi, Modi ».

Dans ce qui était en fait un discours électoral à la fin d’un débat de trois jours au parlement, Modi a énuméré les réalisations de ses neuf années au pouvoir et a saccagé le record de ses rivaux.

Le centre des attaques était le Congrès, considéré comme la plus grande menace pour le BJP de Modi.

L’impasse a fait monter la température politique huit mois avant la tenue des élections nationales dans la plus grande démocratie du monde – et l’une de ses économies à la croissance la plus rapide – en avril-mai 2024. Les enquêtes montrent que Modi reste très populaire et devrait largement gagner un troisième mandat.

Efforts de paix au Manipur

Mercredi, le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a déchiré la gestion du Manipur par Modi, affirmant que son gouvernement avait divisé l’État, l’avait brisé et l’avait brûlé.

Les législateurs de l’opposition ont fréquemment crié « Manipur, Manipur » alors que Modi parlait jeudi, cherchant à le faire parler.

Gandhi est entré au parlement après que Modi ait eu environ 75 minutes dans son discours et toute l’opposition est sortie environ 15 minutes plus tard.

Un communiqué du Congrès a déclaré que l’alliance INDE s’est retirée alors que Modi « était évasif et refusait la justice à Manipur en plus d’ignorer tous les autres problèmes urgents auxquels le pays était confronté ».

Modi a parlé de Manipur après le débrayage de l’opposition.

« A la manière dont les efforts sont déployés, il y aura bientôt la paix au Manipur », a-t-il déclaré.

Il ajouta:

Je veux également lancer un appel aux habitants de Manipur, le pays est avec vous, cette maison est avec vous, nous allons tous nous donner la main et trouver une solution à ce défi.

« Marchons ensemble, n’utilisons pas le Manipur pour des jeux politiques… comprenons leur douleur et trouvons une solution. »

Le ministre de l’Intérieur de Modi, Amit Shah, a accusé mercredi les troubles au Myanmar d’être à l’origine du conflit ethnique dans le Manipur voisin et a exhorté les deux parties au différend à le résoudre par le dialogue.

A LIRE AUSSI | Les partis d’opposition indiens s’unissent pour les élections nationales de 2024, le BJP ne s’inquiète pas

Gilles Verniers, chercheur principal au Center for Policy Research de New Delhi, a déclaré que le vote de censure concernait davantage les partis d’opposition « flexibles » et montrant qu’ils peuvent travailler à l’unisson que de blesser Modi politiquement.

« Cela leur inspire confiance car ils parviennent à faire passer certains points sur des questions politiques importantes malgré un parlement contradictoire », a-t-il déclaré.