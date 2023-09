Modi critique Trudeau à propos des manifestations sikhs

TORONTO-

Le Premier ministre indien Narendra Modi a fait part de ses vives inquiétudes concernant les manifestations au Canada contre l’Inde au Premier ministre canadien Justin Trudeau en marge du sommet du G20 à New Delhi, selon un communiqué de l’Inde.

New Delhi est depuis longtemps sensible aux manifestants sikhs au Canada. En juin, l’Inde a critiqué le Canada pour avoir autorisé un char lors d’un défilé illustrant l’assassinat en 1984 de la Première ministre indienne Indira Gandhi par ses gardes du corps, perçu comme une glorification de la violence des séparatistes sikhs.

« Ils promeuvent le sécessionnisme et incitent à la violence contre les diplomates indiens, endommageant les locaux diplomatiques et menaçant la communauté indienne du Canada et leurs lieux de culte », indique le communiqué indien.

Les relations entre l’Inde et le Canada restent tendues et Ottawa a suspendu ce mois-ci les négociations sur un projet de traité commercial avec l’Inde, trois mois seulement après que les deux pays ont déclaré qu’ils visaient à conclure un premier accord cette année. Modi, qui a tenu des réunions bilatérales avec de nombreux dirigeants mondiaux lors du sommet du G20, n’en a pas eu avec Trudeau.

Indira Gandhi a été assassinée en 1984 par deux gardes du corps sikhs après avoir permis l’assaut du temple sikh le plus sacré du nord de l’Inde, dans le but de débusquer les séparatistes sikhs qui exigeaient qu’une patrie indépendante soit connue sous le nom de Khalistan.

Le Canada compte la plus grande population de sikhs en dehors de son État d’origine, le Pendjab, en Inde, et le pays a été le théâtre de nombreuses manifestations qui ont irrité l’Inde.

Le Canada défendra toujours « la liberté d’expression, la liberté de conscience et la manifestation pacifique », a déclaré Trudeau lors d’une conférence de presse à New Delhi.

« En même temps, nous sommes toujours là pour prévenir la violence, pour repousser la haine », a-t-il déclaré, ajoutant que les actions de quelques-uns « ne représentent ni la communauté entière ni le Canada ».

Le départ de Trudeau du sommet du G20 a été retardé dimanche en raison d’un problème technique avec l’avion de la délégation canadienne, selon un communiqué du bureau du premier ministre. La délégation restera en Inde jusqu’à ce que d’autres dispositions soient prises, a-t-il ajouté.



