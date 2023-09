Modi considérera le consensus du G20 comme une victoire – mais cela montre à quel point la barre du succès est basse | Actualités politiques

Narendra Modi voulait montrer qu’il pouvait combler les divisions mondiales lors de ce G20 à Delhi.

Le fait qu’il soit est parvenu à un consensus le premier jour de ce G20 en est la preuve.

Supremo des relations publiques, il en fera sans aucun doute un énorme succès précoce. L’Ukraine sera toujours le point de friction.

Ce qu’il a évité, c’est ce qui aurait été un échec sans précédent : sortir de ce sommet sans accord.

Mais il ne fait aucun doute que le paragraphe sur la guerre en Ukraine est une version édulcorée de ce qui a été convenu à Bali l’année dernière.

Il appelle à « une paix globale, juste et durable en Ukraine » et affirme que « l’ère actuelle ne doit pas être celle de la guerre ».

Surtout, il ne mentionne pas nommément la Russie et laisse de côté toute mention directe de l’agression russe.

Curieusement, il exhorte également les États membres à ne pas « agir contre l’intégrité territoriale d’un État ».

Ces propos pourraient être considérés comme une tentative d’apaiser la Russie, qui se plaint d’attaques sur son territoire.

En savoir plus:

Sunak, le « gendre » de l’Inde, se rend à Delhi pour le G20

Un accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Inde n’est pas garanti de sitôt – et c’est pourquoi

Nous savons que M. Modi a travaillé dur pour encourager les autres membres du G20 à écouter le point de vue de Moscou et de Pékin.

Ce qui est peut-être le plus révélateur dans le langage de cette déclaration est l’affirmation selon laquelle « le G20 n’est pas le lieu idéal pour résoudre les problèmes géopolitiques ».

C’est une reconnaissance manifeste des limites de ce groupe. Un nouvel ordre mondial est en train d’émerger.

M. Modi se positionne au cœur de celui-ci. Il a réussi à marcher sur une corde raide politique délicate et à se positionner comme un bâtisseur de ponts dans un monde divisé.

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Les États-Unis, cherchant désespérément un contrepoids à Moscou, le courtisent, prêts à mettre de côté leurs inquiétudes concernant son nationalisme pour trouver un allié stratégique.

Tout en embrassant Joe Biden, M. Modi a réussi à entretenir de bonnes relations avec Vladimir Poutine. La Russie est un allié de la guerre froide. Delhi n’est pas encore prête à trembler et l’Inde continue de bénéficier du pétrole et du gaz russes bon marché.

Quant à la Chine, son absence du G20 donne à M. Modi l’espace nécessaire pour présenter l’Inde comme une superpuissance mondiale en pleine ascension, alors que Pékin connaît des difficultés financières.

L’ajout de l’Union africaine en tant que membre aidera également M. Modi à présenter ce sommet comme un sommet inclusif reliant le monde développé et le monde en développement.

Ce G20 est une occasion en or pour le dirigeant indien de lancer sa campagne électorale avant le vote de l’année prochaine. La déclaration d’aujourd’hui lui donne quelque chose à vendre aux électeurs.

Mais ce que ce sommet a peut-être aussi montré, c’est à quel point la barre du succès est désormais basse dans une planète profondément divisée politiquement.