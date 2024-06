Modi a prêté serment en tant que Premier ministre pour un troisième mandat aux côtés d’alliés familiers

NEW DELHI — Quelques jours après que les résultats choquants des élections l’ont contraint à former un gouvernement de coalition, Narendra Modi a signalé l’accent mis sur la continuité alors qu’il a prêté serment dimanche pour un troisième mandat de cinq ans en tant que Premier ministre indien et a dévoilé les 71 membres de son conseil des ministres. Lors d’une cérémonie au grand palais présidentiel de New Delhi, Modi est apparu sur scène aux côtés de certains de ses plus proches alliés, notamment des dirigeants du parti Bharatiya Janata qui détenaient des portefeuilles cruciaux en matière de sécurité et d’économie au cours du mandat précédent, pour prêter de nouveaux serments. Les détails sur les nominations ministérielles n’ont pas été rendus disponibles par son bureau dimanche soir, mais ils devraient être dévoilés dans les prochains jours.

Après une décennie au pouvoir de Modi, les analystes attendent de voir comment le Premier ministre redistribuera les sièges de son nouveau gouvernement et s’il cédera des postes clés à des partenaires de sa coalition de l’Alliance nationale démocratique (NDA) après son échec à gagner. une majorité absolue pour la première fois de sa carrière politique. Mais Modi, vêtu d’une veste bleue et d’une kurta blanche impeccable, a salué dimanche une longue file de députés familiers, signalant que son troisième mandat ne changera probablement pas grand-chose en termes de personnel, même s’il peaufine son style de gouvernement.

« Il y avait ce vernis de continuité : aucun ministre important de première ligne n’a été mis sur le banc », a déclaré Shruti Kapila, professeur d’histoire à l’Université de Cambridge. «Mais c’est très fragile. Je ne pense pas qu’il puisse trop pousser les choses.

La cérémonie d’investiture a marqué un accomplissement rare mais aussi une nouvelle réalité humiliante pour le leader du BJP, nationaliste hindou, âgé de 73 ans. Modi est devenu seulement le deuxième Premier ministre indien, après Jawaharlal Nehru, le père fondateur de l’Inde, à être élu pour trois mandats successifs. Mais cela marque aussi le début de l’une des périodes les plus incertaines de sa carrière.

Après avoir remporté une majorité absolue au Parlement en 2014 et 2019, Modi a consolidé son pouvoir, mis ses rivaux sur la touche et construit un culte de la personnalité, ses ministres promettant régulièrement fidélité à Modi en public et son visage ornant les panneaux d’affichage omniprésents et les campagnes sociales du gouvernement.

Mais les résultats des élections de la semaine dernière ont montré que son BJP n’a remporté que 240 des 272 sièges nécessaires pour obtenir la majorité à la chambre basse de Lok Sabha. Pour la première fois, Modi a eu besoin de l’aide de ses partenaires de la coalition NDA, à savoir Chandrababu Naidu du parti Telugu Desam et Nitish Kumar du parti Janata Dal (United), pour former un nouveau gouvernement.

Et alors qu’il entamait des négociations sur le partage du pouvoir à huis clos la semaine dernière, Modi commençait déjà à adopter une approche plus modérée. ton en public.

Dans un discours télévisé à l’échelle nationale devant ses partenaires de la coalition vendredi soir, Modi a fait référence à plusieurs reprises au gouvernement NDA – une différence par rapport au mandat précédent, lorsqu’il parlait communément du « gouvernement Modi ». Souvent critiqué comme un leader qui ne faisait appel qu’aux hindous parlant hindi du nord et du centre de l’Inde et qui marginalisait les minorités, Modi décrit désormais sa coalition comme représentant toute la diversité de l’Inde et a noté qu’elle avait également recueilli les voix des chrétiens et des Indiens du Sud.

« Je tiens à remercier le peuple du pays de nous avoir donné une majorité et à l’assurer que nous ne ménagerons aucun effort pour faire avancer le pays par consensus », a déclaré Modi. « Il s’agit du gouvernement de coalition le plus fort de l’histoire des gouvernements de coalition. »

Après la cérémonie d’investiture, Amit Shah, confident de longue date de Modi et qui a été ministre de l’Intérieur lors de son précédent mandat, a déclaré sur X que le gouvernement NDA représenterait un « nationalisme inclusif ».

La cérémonie, qui s’est déroulée lors d’une étouffante soirée d’été, a réuni des dirigeants des pays voisins d’Asie du Sud, dont le Bangladesh et le Sri Lanka, ainsi que de grands chefs d’entreprise indiens et des superstars de Bollywood. Parmi les membres clés du cabinet précédent de Modi qui ont renouvelé leur serment figuraient Shah, Rajnath Singh, Nitin Gadkari, S. Jaishankar et Nirmala Sitharaman, les ministres respectifs de l’Intérieur, la défense, les routes et autoroutes, les affaires extérieures et les finances dans le dernier gouvernement Modi.