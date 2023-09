Modi a amélioré son image, mais le sommet du G20 ne semble pas avoir d’autre résultat | Éditorial de l’Observateur

Quel est l’intérêt du G20, le groupe de 19 pays plus l’UE, dont le sommet annuel se tient à Delhi ? C’est une question à laquelle il devient de plus en plus difficile de répondre d’année en année. Comme toujours, les problèmes mondiaux à discuter ne manquaient pas : la sécurité alimentaire, l’allègement de la dette, la crise climatique, les maladies, les réformes bancaires et l’infrastructure numérique, pour n’en citer que quelques-uns. La difficulté résidait dans le manque chronique apparent de action convenue, substantielle et crédible pour les aborder.

Une explication possible est que le G20 est un groupe disparate dont l’adhésion repose sur un poids économique relatif plutôt que, par exemple, sur des idées, des croyances ou des expériences partagées. Lorsqu’on parle de faim endémique, par exemple, il est possible que l’Éthiopie (qui n’est pas membre) ait une meilleure compréhension des problèmes que le Canada (qui est membre). Le manque de résultats tangibles et de suivi est lié au fait que le G20 ne dispose pas de secrétariat permanent. C’est en effet la somme de ses sommets, qui se transforment trop souvent en causeries intéressantes mais inefficaces.

Les organisateurs du sommet ont tendance à détourner ces occasions ponctuelles pour mettre en valeur leur pays et impressionner le public national. Narendra Modi, le Premier ministre indien, ne fait pas exception. Il a profité de l’événement pour promouvoir ce qu’il considère comme le rôle de leader de l’Inde en tant que «voix du Sud global». Le monde, a prévenu Modi, souffre d’une « crise de confiance ». Son utilisation flagrante du sommet pour renforcer son image personnelle et ses chances aux élections indiennes de l’année prochaine a montré à quel point cela est malheureusement vrai.

Modi a insisté sur le fait que les questions géopolitiques, notamment l’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie, ne devraient pas détourner l’attention de l’agenda plus large du G20. Il a refusé d’inviter l’Ukraine à y assister. Pourtant, cette approche n’a jamais fonctionné, étant donné que les problèmes clés du Sud, tels que le prix et la disponibilité des céréales, sont directement et négativement affectés par la guerre. Les attaques de la Russie contre les ports ukrainiens et son refus de renouveler un pacte d’exportation négocié par l’ONU nuisent le plus aux pays que Modi souhaite le plus aider. Mais comme prévu, la déclaration « consensuelle » du sommet n’a pas réussi à condamner l’invasion russe ou ses crimes de guerre.

Les efforts de Modi pour se concentrer sur les problèmes du monde en développement ont été encore plus compromis par le boycott du sommet par le président chinois Xi Jinping. Il semble que Xi n’ait aucune envie de rencontrer Modi ou le président américain Joe Biden, qu’il considère tous deux comme des rivaux géopolitiques et des ennemis potentiels. Biden a profité de son absence pour renforcer davantage les liens de défense entre les États-Unis et l’Inde lors des négociations avec Modi. Le camouflet de Xi était irresponsable et contre-productif, compte tenu de la puissance économique de la Chine et de ses énormes prêts à l’étranger.

En insistant pour faire de l’Ukraine une priorité dans ses négociations au sommet, Rishi Sunak a exploité une autre absence : celle du président russe Vladimir Poutine. Mais l’orientation politique du Premier ministre s’est rapidement déplacée vers un accord de libre-échange avec l’Inde. Modi souhaiterait un accord préélectoral « rapide ». Sunak a également besoin d’un accord pour pouvoir prétendre que le Brexit fonctionne. Mais les termes et la portée nécessiteront beaucoup plus de travail si, comme pour d’autres accords commerciaux, la Grande-Bretagne ne doit pas être à nouveau vendue à découvert.

Comme Biden, Sunak est également confronté à de nouvelles questions sur sa courtisation avec un dirigeant autoritaire dont l’attachement à un gouvernement ouvert et à des principes clés tels que la liberté d’expression et la liberté de la presse semble pour le moins fragile. Le style « d’homme fort » de Modi, les préjugés majoritaires hindous et le mépris des droits de l’homme au Cachemire et au Manipur sont une source d’embarras pour tout pays démocratique souhaitant faire des affaires avec l’Inde.

La décision d’inviter l’Union africaine à devenir membre permanent du G20 pourrait s’avérer être la réalisation la plus importante de ce sommet. Pourtant, élargir le groupe pourrait le rendre encore plus lourd et flou. Après l’Inde, viennent ensuite le Brésil et l’Afrique du Sud, respectivement en 2024 et 2025. Leurs présidences peuvent être décisives ou décisives pour le G21.