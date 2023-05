Moderniser l’industrie automobile : créer une expérience client fluide

Le secteur automobile génère de grandes quantités de données ; et la quantité de ces données ne fera qu’augmenter à mesure que les véhicules autonomes et connectés collectent des données en temps réel sur les habitudes et les préférences des clients. La transformation de ces données en informations pertinentes dépend de l’approche de l’entreprise en matière d’innovation.

Par rapport à une application téléphonique, un dysfonctionnement du logiciel du véhicule connecté peut avoir des conséquences dangereuses sur la sécurité lors de la conduite. Par conséquent, les cycles de production et d’innovation automobiles doivent être interconnectés et passer de nombreux points de contrôle qualité avant de pouvoir être vendus. Mais à mesure que les clients s’habituent à l’évolution rapide des technologies numériques et que le marché continue d’évoluer, les constructeurs automobiles et les équipementiers doivent raccourcir ces cycles sans compromettre la sûreté et la sécurité.

Les jumeaux numériques, un analogue virtuel du logiciel d’une voiture physique et des composants mécaniques et électriques qui peuvent transporter des données d’inspection en temps réel, l’historique de maintenance, les données de garantie et les défauts, sont l’une des nombreuses technologies émergentes qui peuvent aider à combler cet écart, dit Uvarova .

Pour favoriser l’amélioration continue des produits et des services, les méthodologies de travail doivent également compléter la technologie utilisée pour innover dans les véhicules modernes définis par logiciel. Uvarova note que la méthodologie de travail agile – qui gère les projets à travers des phases itératives qui impliquent une collaboration interdépartementale et une boucle de rétroaction d’amélioration continue – s’alignerait sur les pratiques d’innovation modernes et servirait bien les équipementiers.

« Afin de garantir que nous soutenons l’innovation et que nous mettons sur le marché des véhicules définis par logiciel de dernière génération à la pointe de la technologie », déclare Uvarova, « de nombreux départements doivent travailler ensemble, et ils doivent travailler ensemble très rapidement, en fait, de manière agile.

Ce qui manque souvent aux équipementiers traditionnels, c’est la collaboration entre les départements, car de nombreux processus continuent de fonctionner de haut en bas et sont confinés dans des silos.

« Beaucoup de belles innovations, elles sont nées de pollinisations croisées, de collaborations, de synergies entre des départements très différents d’une même entreprise, parfois aussi de partenariats », explique Uvarova.

Les silos de données, où les processus insulaires et les flux de données ne peuvent pas être facilement partagés entre les services et les phases d’exploitation, entraînent souvent des inefficacités et une duplication du travail. Historiquement, dit Sayer, de nombreuses industries, y compris l’automobile, ont excellé à travailler dans ces silos. Mais travailler avec agilité, créer des produits connectés et tirer le meilleur parti des données qu’il produit nécessite une collaboration et un partage de données.