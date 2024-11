Moderniser les entreprises avec des mesures de résilience au feu

1er novembre — Il ne s’agit pas seulement de se rétablir après une catastrophe, mais aussi de prévenir la survenue d’une catastrophe.

Kimiko Barrett est chercheuse principale sur les incendies de forêt et analyste politique à l’institut de recherche Headwaters Economics, basé au Montana. Elle a co-écrit un rapport intitulé « Rénovation d’une maison pour résister aux incendies de forêt » plus tôt cette année, qui peut être consulté en ligne sur headwaterseconomie.org.

Il explique comment le parc de logements existant dans les zones sujettes aux incendies de forêt peut être rénové pour devenir plus résistant aux incendies, en s’appuyant sur les recherches existantes de Headwaters Economics sur la manière dont la construction de nouvelles maisons peut inclure des mesures d’adaptation aux incendies. La recherche s’applique également à d’autres structures, comme les bâtiments commerciaux.

Le rapport comprend des stratégies abordables pour les propriétaires, comme le retrait des matériaux inflammables des terrasses, le nettoyage des systèmes de gouttières et l’enlèvement de la végétation et des débris des toits, ainsi que des options de remplacement plus coûteuses et ciblées, comme l’installation d’évents extérieurs résistants aux flammes et aux braises, l’installation de métaux. protections de gouttières et remplacement du paillis d’écorce par du paillis de gravier.

« Ce que cette recherche suggère, c’est que les matériaux de construction, la conception, l’aménagement paysager, la gestion immobilière et la planification du quartier contribuent grandement à accroître la capacité de survie d’une structure face aux incendies de forêt », a déclaré Barrett.

Elle a expliqué que la société se concentre vraiment sur la réduction des combustibles dans un paysage, comme l’éclaircissage des arbres et les brûlages contrôlés – ce qui est important – mais qu’il faut également se concentrer davantage sur la façon dont les incendies de forêt se comportent sur « l’environnement bâti » ou la composante humaine d’un paysage. .

Elle a déclaré qu’un risque courant d’incendie de forêt est celui des braises qui atterrissent sur des surfaces inflammables, et non « une vague d’incendies de forêt descendant le flanc d’une montagne pour brûler une ville jusqu’au sol ».

« Il s’agit donc de choses comme un toit en bois, ou des aiguilles de pin sur un toit en bois ou même sur un toit en asphalte, d’ailleurs – j’essaie de déterminer si vous avez beaucoup de végétation et de débris, des matériaux inflammables dans vos gouttières ou dans le les vallées de vos toits », dit-elle. « Ce sont tous des points d’inflammation vulnérables sur lesquels une braise peut se poser et devenir un feu localisé. »

Ces mesures d’atténuation devraient être prises à l’échelle de la communauté. Barrett a déclaré que si même une structure n’adapte pas de telles mesures de protection, la communauté entière risque d’être brûlée, les flammes se propageant de maison en maison ou d’entreprise en entreprise.

Barrett a déclaré que, malheureusement, il n’y a toujours pas de financement à grande échelle pour les mesures d’atténuation des incendies de forêt à domicile, bien qu’il existe des subventions ici et là, comme la subvention Building Resilient Infrastructure and Communities, ou BRIC, de la FEMA.

La Commission d’atténuation et de gestion des incendies de forêt du ministère américain de l’Agriculture, à laquelle Barrett a siégé, a recommandé en 2023 dans un rapport soumis au Congrès la création d’un organisme interinstitutionnel dédié à la réduction des risques d’incendies de forêt dans les communautés.

« Et par cela, nous entendons fournir les fonds nécessaires aux propriétaires, aux juridictions locales, aux communautés en particulier, afin qu’ils puissent compenser le coût des mesures d’atténuation d’une manière pour laquelle aucun programme fédéral ne fournit de financement », a déclaré Barrett.

L’une des raisons pour lesquelles il est si difficile de faire bouger les choses en matière d’atténuation structurelle des incendies de forêt, a-t-elle expliqué, est que le problème ne relève pas d’une seule agence, comme le Service forestier des États-Unis.

Même la FEMA, a-t-elle déclaré, s’est traditionnellement concentrée sur le rétablissement, la réhabilitation et la reconstruction, et non sur la réduction proactive des risques – même si, selon elle, cela commence lentement à changer.

« Ce sont des agences fédérales de gestion des terres. Elles se concentrent sur les terres sauvages et la réduction des combustibles dangereux sur les terres sauvages, et pourtant elles ont été chargées de protéger les structures et les parcelles privées. Ce n’est pas quelque chose qui correspond parfaitement à leur expertise », a-t-elle déclaré.

Et étant donné les risques croissants d’incendies de forêt liés au changement climatique mondial, Barrett a déclaré qu’il était irréaliste de s’attendre à ce que le Service forestier, créé en 1905, puisse protéger chaque maison contre les incendies.

« C’est assez déchirant et ça va empirer », a-t-elle déclaré. « Les risques augmentent, comme toutes les catastrophes. Nous le savons, et en même temps, nous savons que nous continuons à construire et à vivre dans des endroits qui vont connaître ces catastrophes croissantes. »

Barrett a déclaré que cela peut être difficile à vivre, mais « nous pouvons construire des maisons meilleures, plus intelligentes et plus sûres en gardant à l’esprit les incendies de forêt ».