Moderna veut quadrupler le prix de son vaccin Covid-19 alors que des centaines de personnes meurent par jour — RT World News

L’entreprise a bénéficié de recherches financées par les contribuables et de contacts garantis, mais prévoit d’arnaquer les prix des Américains

Alors que le stock de vaccins du gouvernement fédéral américain pour les résidents s’épuise, Moderna prévoit maintenant d’augmenter le coût de son vaccin de 26 $ à 130 $ dans une décision qui a naturellement énervé les Américains.

L’un des chefs de file contre cette hausse évidente des prix a été le sénateur américain indépendant Bernie Sanders qui note – outre le fait que les contribuables américains ont financé l’intégralité de la recherche et du développement du vaccin à hauteur de 1,7 milliard de dollars et garanti des milliards de dollars de chiffre d’affaires à travers le monde – est le fait qu’il ne coûte que 2,85 dollars pour produire un seul dose.

Cela montre la cupidité débridée de Big Pharma et de la classe capitaliste américaine en général, qui sont prêtes à vendre aux Américains pauvres et de la classe ouvrière un médicament potentiellement salvateur. Cela est particulièrement prononcé lorsque le pays est coincé dans un plateau de cas virtuel, où des dizaines de milliers de personnes sont hospitalisées chaque semaine et des centaines meurent chaque jour, ce qui contribue évidemment à la baisse de l’espérance de vie aux États-Unis.

Dans pratiquement tous les autres pays civilisés, une telle chose ne serait pas possible. Des lois sont en place pour protéger les consommateurs et les patients. Ce n’est pas le cas aux États-Unis : Big Pharma est essentiellement libre de fixer les prix comme bon lui semble malgré le préjudice pour la santé publique.

Comme le note Sanders, il fut un temps dans notre pays où les fabricants de médicaments agissaient pour le bien public. Par exemple, lorsque Jonas Salk a inventé le vaccin contre la poliomyélite, il a refusé un brevet qui aurait pu facilement faire de lui un milliardaire à hauteur de 7 milliards de dollars. Mais le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, qui pousse un coup COVID-19 financé par les contribuables, est devenu milliardaire du jour au lendemain et vaut 6,2 milliards de dollars. La juxtaposition ne pourrait pas être plus illustrative de la façon dont les choses ont changé.















Le gouvernement américain a le droit légal de fixer un plafond de prix sur les médicaments et les médicaments qu’il a contribué à développer via des fonds publics. Pour que les États-Unis puissent efficacement « vivre avec le virus,” cela doit être un pré-requis. Les jabs doivent être abordables et accessibles. Ils ne sont ni l’un ni l’autre à ce stade. Lors de mon dernier voyage aux États-Unis pour obtenir un rappel bivalent dans l’Amérique rurale, c’était carrément impossible. New York était une autre histoire. Il y avait des kiosques à chaque coin de rue pour promouvoir le jab – mais pas au cœur des États-Unis. Nous ne pouvons pas avoir un système médical inégal et disjoint.

De plus, cette cupidité insensée des entreprises donne du crédit à ceux qui voient les jabs comme un complot ou du moins un coup de main à Big Pharma. Avec ces décisions prises par des dirigeants de l’industrie pharmaceutique, comment pouvez-vous leur en vouloir ? Je ne me compte pas dans ce groupe – mais je peux facilement voir leur point de vue à la lumière de cette nouvelle. Lorsque le statu quo – que vous obtenez votre piqûre et que vous obtenez un rappel tous les quelques mois environ – remplit les poches des milliardaires, comment quelqu’un pourrait-il considérer cela comme moral ou souhaitable ? Je suis pro-santé publique mais en désaccord avec le principe d’enrichir les milliardaires.

Non seulement cela affectera les poches des Américains moyens, dont beaucoup ne sont pas assurés, mais cela aura également un impact significatif sur les budgets de programmes comme Medicaid, qui fournit des soins de santé aux familles à faible revenu. Cela alourdira davantage les contribuables en aval en augmentant le prix du programme. Le coût en termes de dollars et de vies se chiffrera respectivement en millions (minimum) et en milliers, bien qu’il soit difficile à estimer pour le moment.

Moderna a gagné environ 19 milliards de dollars en deux ans et a offert de somptueuses rémunérations à ses dirigeants grâce à l’argent des contribuables et aux garanties. En plus du milliardaire susmentionné que Moderna avait produit, il y en a une longue liste d’autres. Et tout cela pendant une pandémie qui a tué plus de 1,1 million d’Américains. C’est inadmissible.

Je ne peux pas penser à une seule justification de cette hausse de prix autre que le bénéfice des actionnaires de Moderna. Aucun. Le but de l’argent des contribuables que nous avons déversé était de défendre la santé publique. Eh bien, Moderna pourrait clairement s’en foutre. C’est immoral au-delà de toute croyance et l’entreprise doit être tenue responsable de son comportement, que ce soit par le gouvernement ou le public.