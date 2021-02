Moderna va commencer l’essai d’un nouveau vaccin COVID pour lutter contre la variante du virus trouvée pour la première fois en Afrique du Sud

CAMBRIDGE, Massachusetts – Moderna, qui fabrique l’un des deux vaccins COVID-19 autorisés, est sur le point de lancer un essai clinique d’un nouveau vaccin conçu pour lutter contre une variante du virus, a annoncé mercredi la société.

La société affirme avoir produit suffisamment de son vaccin candidat spécifique à une variante, appelé ARNm-1273.351, pour commencer à le tester chez l’homme.

Toute modification des variantes d’adresse, sur lesquelles d’autres fabricants de vaccins travaillent également, devra être approuvée par la Food and Drug Administration des États-Unis.

Dans une étude publiée la semaine dernière, Moderna a montré que le sang des personnes ayant reçu le vaccin actuel comprend des anticorps neutralisants contre les principales variantes connues. Mais seulement un sixième de leurs anticorps étaient protecteurs contre le variant B.1.351 du virus, originaire d’Afrique du Sud, et qui est la cible de son nouveau vaccin.

Il n’est pas clair si ce taux d’anticorps réduit est suffisant pour protéger les personnes contre les cas symptomatiques ou graves de COVID-19 de cette nouvelle variante.

C’est pourquoi « par prudence », la société a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle avait commencé à poursuivre deux stratégies possibles contre la variante: donner aux gens une dose de rappel du vaccin original pour augmenter les niveaux d’anticorps et développer deux vaccins spécifiques à la variante. , qui pourrait être donné à la place de l’original.

Il testera plusieurs variantes d’un rappel, a déclaré la société, y compris une seule injection à faible dose du vaccin spécifique à la variante; un tir qui comprend à la fois le vaccin original et le vaccin spécifique à la variante; et une troisième version à faible dose du vaccin original.

Selon les directives de la FDA, la société prévoit d’évaluer la sécurité et les effets immunitaires de ces approches chez les personnes qui n’ont pas été vaccinées contre le COVID-19 et chez celles qui ont reçu le vaccin original, l’ARNm-1273.

L’Institut national des allergies et des maladies infectieuses aidera à mener les études cliniques pour voir si l’ARNm-1273.351 peut renforcer l’immunité contre le variant. Dans son annonce mercredi, la société a déclaré qu’elle avait déjà expédié des doses suffisantes de ce vaccin spécifique à une variante nécessaire aux tests.

«Alors que nous cherchons à vaincre le COVID-19, nous devons être vigilants et proactifs à mesure que de nouvelles variantes du SRAS-CoV-2 émergent», a déclaré Stéphane Bancel, PDG de Moderna, dans un communiqué préparé, faisant référence au virus qui cause le COVID-19. « Nous procédons rapidement pour tester les mises à jour des vaccins qui traitent les variantes émergentes du virus dans la clinique. »

Espérons que les doses plus faibles fonctionneront pour le rappel, a déclaré Bancel, permettant à l’entreprise d’étirer son approvisionnement limité en vaccins.

D’autres leaders de l’effort de vaccination COVID-19 – Pfizer-BioNTech, Novavax, Johnson & Johnson et AstraZeneca-Oxford University – ont également déclaré qu’ils travaillaient sur de nouvelles versions de leurs vaccins ou rappels pour augmenter leur protection.

Un troisième vaccin en route:Le vaccin J&J COVID-19 à une dose répond aux critères de sécurité et d’efficacité, selon un rapport de la FDA

On ne sait pas encore si une injection de rappel, qui renforce le système immunitaire, suffira à se protéger contre une nouvelle variante, ou si un vaccin entièrement nouveau est nécessaire.

Moderna est le premier à publier des détails sur ses efforts.

Lors d’une réunion du sous-comité du Congrès mardi, le directeur commercial de Pfizer, John Young, a déclaré que son entreprise se préparait à réagir rapidement pour lancer une étude visant à enquêter sur l’efficacité d’un troisième rappel de notre vaccin chez les participants à l’essai qui ont déjà reçu deux doses.

Il a déclaré que Pfizer discutait de la conception des essais avec la FDA. « Nous nous battrons à chaque étape jusqu’à ce qu’une pandémie dévastatrice soit sous contrôle », a-t-il déclaré.

Le vaccin Moderna, comme celui de Pfizer-BioNTech, est basé sur la technologie de l’ARNm dans laquelle une simple modification du code permettra au receveur de fabriquer une protéine légèrement différente. C’est pourquoi ils ont tous deux été fabriqués si rapidement l’année dernière, une fois qu’il est devenu clair quelle protéine du virus SARS-CoV-2 ils devraient cibler. En amenant le corps à produire une protéine à partir du virus, le vaccin entraîne le système immunitaire à reconnaître cette protéine et à attaquer immédiatement si le receveur est exposé au virus.

Lundi, la FDA a défini des lignes directrices pour les entreprises qui souhaitent changer leurs vaccins pour s’adapter à de nouvelles variantes. Ils ne seront pas obligés de partir de zéro, effectuant des essais cliniques gigantesques sur plusieurs mois car ils doivent obtenir l’autorisation de la FDA.

Au lieu de cela, comme pour le vaccin contre la grippe, qui est modifié chaque année pour faire face à l’évolution des souches, les versions du vaccin COVID-19 seront testées en petits groupes pour confirmer l’innocuité et pour examiner l’efficacité des réponses immunitaires.

Des études en laboratoire et certaines preuves du monde réel suggèrent que les vaccins actuels resteront efficaces contre une variante appelée B.1.1.7, originaire du Royaume-Uni.

Leçons du Royaume-Uni:La variante COVID-19 trouvée au Royaume-Uni se propage « comme une traînée de poudre ». Les experts britanniques craignent ce qui se passera si les États-Unis ne verrouillent pas

Mais ils ne fonctionnent pas tous contre B.1.351. Des études sur le vaccin collaboratif AstraZeneca-Université d’Oxford ont montré qu’il était à peine protecteur contre B.1.351 en Afrique du Sud, et que ce pays a transmis des doses de vaccin.

Le vaccin de Johnson & Johnson semble y apporter une certaine protection, et des études en laboratoire suggèrent que le vaccin de Pfizer-BioNTech, comme celui de Moderna, continuerait à fournir une certaine protection contre cette variante, bien que l’on ne sache pas dans quelle mesure.

Même s’il s’avère inutile de reconfigurer les vaccins pour lutter contre la variante B.1.351, il se peut qu’il en existe un autre qui nécessitera un nouveau vaccin, ont déclaré des responsables de la santé publique.

De nouvelles variantes du virus continueront d’apparaître alors que le COVID-19 continue d’infecter des personnes à travers le monde. Le seul moyen d’arrêter ces variantes est de réduire la propagation du virus, ont déclaré des responsables de la santé publique, y compris le Dr Anthony Fauci, le plus grand médecin américain en matière de maladies infectieuses.

« Il est vraiment temps d’étudier les effets des doses de rappel sur les nouvelles variantes virales émergentes », a déclaré le Dr Jesse Goodman, professeur de médecine à l’Université de Georgetown et ancien scientifique en chef de la FDA, lors d’un appel mercredi avec les médias.

Des études sont nécessaires pour montrer si les personnes réagissent comme prévu aux doses de rappel et si elles posent des problèmes de sécurité préoccupants.

Et même si le virus n’échappe pas à la protection des vaccins actuels, les gens pourraient éventuellement avoir besoin de rappels, a déclaré Goodman.

«Nous ne savons pas», a-t-il dit, «combien de temps durera l’immunité de ces vaccins».

Contactez Karen Weintraub à kweintraub @ usatoday.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.