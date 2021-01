La société de biotechnologie américaine Moderna a déclaré lundi qu’elle commençait des essais pour un autre vaccin Covid-19 pour immuniser les gens contre une souche mutante du virus récemment découverte en Afrique du Sud.

La société a également déclaré que des tests de laboratoire avaient montré que deux doses de son injection actuelle de Covid-19 sont efficaces contre le variant, connu sous le nom de 501.V2, ainsi que la souche B.1.1.7 du virus trouvée en Grande-Bretagne à la fin de l’année dernière.

Moderna a toutefois souligné que la réponse immunitaire générée par le vaccin semblait être six fois plus faible contre le variant sud-africain par rapport à la précédente souche Covid-19, bien que les niveaux d’anticorps soient toujours supérieurs au seuil requis pour la protection.

Les résultats, qui n’ont pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, proviennent d’une étude Moderna en collaboration avec l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses aux États-Unis.

Le PDG de Moderna, Stephane Bancel, a déclaré dans un communiqué que la société essayait de déterminer si son candidat de rappel sera plus efficace pour créer des anticorps sanguins contre 501.V2 et « Variantes potentiellement futures. »

Le vaccin Covid-19 actuel de la société pharmaceutique est en cours de déploiement en Europe, aux États-Unis et ailleurs après son approbation par les régulateurs locaux.

Les essais du nouveau rappel de la société sont en cours avec les National Institutes of Health des États-Unis et impliqueront plusieurs milliers de participants recevant soit une deuxième injection du vaccin original, soit une injection de rappel.

Comme le jab Covid-19 de Pfizer, Moderna utilise une technologie connue sous le nom d’ARN – ou ARNm – qui déclenche une réponse immunitaire en incitant les cellules à fabriquer un morceau de protéine de pointe, par opposition aux vaccins traditionnels, qui utilisent souvent une forme affaiblie d’un virus.

Le variant 501.V2 a été découvert en Afrique du Sud l’année dernière et est plus facilement transmissible en raison d’une mutation qui lui permet de se lier plus facilement aux cellules humaines.

Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a déclaré dimanche que 77 cas de 501.V2 avaient été détectés au Royaume-Uni, bien qu’il n’y ait aucune preuve suggérant qu’une transmission communautaire de la variante avait eu lieu.

