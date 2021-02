La ville de New York rouvrira les collèges publics jeudi, offrant un apprentissage en classe à 62 000 autres élèves dont les parents ont choisi de ne pas suivre l’enseignement à distance.

Environ un quart des 1 million d’élèves du district seront de retour à l’école, la plupart cinq jours par semaine. Le maire Bill de Blasio a déclaré mercredi qu’il espérait avoir une annonce sur la réouverture des lycées dans les prochaines semaines.

« De nombreuses villes n’ont même pas osé rouvrir leurs écoles », a déclaré de Blasio. «Nous avons dit:« Nous allons le faire ». C’est la manière de New York. Nous allons faire de grandes choses. «

La réouverture des écoles à New York, comme dans de nombreuses autres villes, a provoqué des affrontements entre enseignants et administrateurs au sujet des dispositions en matière de sécurité. Le maire a déclaré que le district adhérait aux directives mises en place pour les écoles par les Centers for Disease Control and Prevention. Les directives incluent l’utilisation universelle et correcte des masques, la distance physique dans tous les éléments de l’école, le lavage des mains avec un désinfectant «partout», des espaces propres et bien ventilés et la recherche des contacts lorsque des infections sont découvertes, a-t-il déclaré.

►Plus de 150000 Américains ont déjà été signalés morts du COVID-19 en moins de deux mois cette année, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. Les États-Unis ont initialement enregistré leur 150 000e décès par COVID le 28 juillet, cinq mois après le premier décès signalé dans le pays et six mois après le premier cas signalé.

►Une nouvelle initiative du gouvernement fédéral étudiera les long-courriers dits COVID, des patients qui subissent des symptômes résiduels des mois après avoir contracté le coronavirus.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a reconnu mercredi avoir partagé des vaccins avec plusieurs pays qui avaient donné des faveurs à Israël dans le passé. Israël fait face à des critiques internationales pour ne pas faire plus pour partager son vaste stock de vaccins avec les Palestiniens dans les territoires qu’il contrôle.

►Le gouvernement américain commencera à fournir 25 millions de masques en tissu aux Américains à faible revenu par le biais des banques alimentaires et des centres de santé communautaires, a déclaré mercredi Jeff Zients, le coordinateur COVID de la Maison Blanche. Il a dit que le programme coûterait 86 millions de dollars.

►Les pharmacies CVS et Walgreens commenceront les vaccinations dans d’autres États jeudi, citant des doses supplémentaires du gouvernement fédéral. CVS Health Corp. dit qu’il ajoutera des magasins dans six États, dont la Floride, l’Ohio et la Pennsylvanie. Walgreens a déclaré qu’il se développerait en Californie, en Oregon et en Virginie, entre autres États.

Moderna va commencer l’essai d’un vaccin contre une variante sud-africaine

Basée au Massachusetts, Moderna, la société de biotechnologie qui fabrique l’un des deux vaccins COVID-19 autorisés aux États-Unis, a déclaré mercredi qu’elle commencerait un essai clinique d’un nouveau vaccin conçu pour contrer la variante du coronavirus trouvée pour la première fois en Afrique du Sud.

Toute modification des variantes d’adresse, sur lesquelles d’autres fabricants de vaccins travaillent également, devrait être approuvée par la Food and Drug Administration.

Une étude de Moderna la semaine dernière a montré que son vaccin actuel induit la production d’anticorps neutralisants contre les principaux variants connus, mais seulement un sixième d’entre eux protégés contre le variant sud-africain, techniquement connu sous le nom de B.1.351.

– Karen Weintraub

« Le diable est déjà là »: une variante inquiétante de la Californie se propage dans l’État, aux États-Unis

Une souche de coronavirus qui s’est répandue dans toute la Californie et qui pourrait avoir été responsable de la flambée dramatique des infections dans l’État pendant les vacances devrait être considérée comme une « variante préoccupante », ont déclaré les chercheurs.

Une équipe de scientifiques de l’Université de Californie à San Francisco a déclaré que le variant a été détecté dans 45 États et est particulièrement inquiétant car des études ont montré qu’il était plus infectieux que le virus d’origine, plus résistant aux vaccins et potentiellement plus mortel.

Le Dr Charles Chiu, qui a dirigé l’équipe de l’UCSF, prédit que la nouvelle variante sera responsable de 90% des cas de COVID-19 dans l’État d’ici la fin du mois de mars.

«Le diable est déjà là», a déclaré Chiu au Los Angeles Times. «J’aurais aimé que ce soit différent. Mais la science est la science. »

HHS, pressé par la pandémie, libère plus d’enfants immigrés

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a considérablement réduit sa capacité d’accueil des enfants d’immigrants en raison de la pandémie de coronavirus. Presque tous les 7 100 lits pour enfants du département sont pleins. Pendant ce temps, les agents de la patrouille frontalière appréhendent en moyenne plus de 200 enfants qui traversent la frontière sans parent par jour. L’administration Biden s’emploie à accélérer la libération d’enfants à leurs proches aux États-Unis. HHS a autorisé mercredi les exploitants d’installations à long terme à payer certains des vols des enfants et le transport vers les maisons de leurs sponsors.

Une note interne envoyée mercredi et obtenue par l’Associated Press autorise les exploitants d’installations à utiliser le financement du gouvernement pour les frais de transport «dans le cas où un sponsor ne serait pas en mesure de payer les frais associés au billet d’avion commercial et que la libération physique d’un enfant serait autrement retardée.

Une variante de coronavirus découverte pour la première fois en Afrique du Sud roulant à travers les États-Unis

Des variantes menaçantes de coronavirus balayent le pays alors même que les nouveaux cas du virus d’origine chutent rapidement. Les États-Unis ont signalé 1 932 cas de variantes jusqu’à mardi soir, en hausse de 49% par rapport à la semaine précédente. Les variantes semblent se propager plus facilement, éviter certaines immunités et traitements, ou les deux. Ils restent, cependant, un très faible pourcentage de tous les cas.

Le variant B.1.351 détecté pour la première fois en Afrique du Sud a été signalé la semaine dernière dans l’Idaho, le Nouveau-Mexique, le Nevada, New York et le Tennessee pour la première fois. Selon le CDC, 46 cas de la variante ont été identifiés, couvrant 14 états. Dimanche, la Caroline du Sud a déclaré qu’elle avait deux cas; mardi, il a rapporté 21. Les experts préviennent que la variante pourrait se propager plus facilement que le virus d’origine et pourrait réduire l’efficacité de certains vaccins COVID-19.

– Mike Stucka

Le Dr Anthony Fauci dit que les CDC pourraient bientôt assouplir les règles pour les personnes vaccinées

Le Dr Anthony Fauci dit qu’une nouvelle orientation simplifiée pour les personnes qui ont été vaccinées devrait bientôt être fournie par les Centers for Disease Control and Prevention. Fauci, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, a déclaré à CNN que la mise à jour devrait se concentrer particulièrement sur les personnes de la même famille qui ont été vaccinées. Assouplir les règles n’est pas nouveau: il y a deux semaines, l’agence a déclaré que les personnes entièrement vaccinées n’avaient pas à suivre les règles de quarantaine.

«Si je suis complètement vacciné, et que ma fille entre à la maison, et qu’elle est complètement vaccinée», a déclaré Fauci. « Avons-nous vraiment besoin de la mesure de santé publique stricte que nous aurions si c’était un étranger qui n’était pas vacciné? »

FDA: Le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 ne soulève aucun signal d’alarme

Des informations détaillées sur un candidat vaccin Johnson & Johnson contre le COVID-19 ne soulèvent aucun problème de sécurité, selon un rapport publié mercredi matin. Un comité consultatif de la Food and Drug Administration tient une réunion toute la journée vendredi pour examiner les données et est susceptible de donner un coup de pouce au vaccin. Cela pourrait conduire à une autorisation de la FDA pour le vaccin dans les prochains jours. Le vice-président de J&J, Richard Nettles, a déclaré que la société mettrait 20 millions de doses de vaccin à disposition d’ici la fin du mois de mars.

Le vaccin J&J diffère des deux déjà autorisés car un seul vaccin est recommandé au lieu de deux, et il n’a pas besoin d’être conservé au congélateur.

Le comité consultatif de la FDA, appelé Comité consultatif des vaccins et des produits biologiques connexes ou VRBPAC, devrait approuver le vaccin car il semble avoir satisfait à tous les critères d’autorisation établis par la FDA l’année dernière.

– Karen Weintraub

Églises servant de sites de vaccination dans de nombreuses communautés de couleur

De plus en plus de groupes confessionnels se développent en tant que sites de vaccination, en particulier dans les communautés de couleur, qui ont été touchées de manière disproportionnée par le coronavirus. Pendant la pandémie, les vaccinations sont devenues le dernier service public dans une crise sanitaire et économique qui a vu les lieux de culte offrir des conserves, des vêtements, un logement et d’autres aides.

«Il y a un niveau de confort avec l’église», a déclaré la révérend Karen Curry, ministre associée à la Pennsylvania Avenue Baptist Church à Washington, DC. «La familiarité est importante. Nous fournissons ce que les gens veulent et ont besoin. »

– Deborah Barfield Berry

2400 doses perdues au Tennessee

Plus de 2400 doses du vaccin COVID-19 dans le comté le plus peuplé du Tennessee ont été gaspillées au cours du mois dernier, tandis que les responsables locaux se sont assis sur des dizaines de milliers de coups qu’ils pensaient déjà allés dans les bras, a déclaré le plus haut responsable de la santé de l’État.

La découverte intervient après que le département de la santé de l’État a lancé une enquête au cours du week-end sur un rapport selon lequel de violentes tempêtes hivernales ont provoqué le rejet de 1000 doses dans le comté de Shelby, qui comprend Memphis. La commissaire à la santé, Lisa Piercey, a déclaré que les problèmes étaient beaucoup plus répandus et remontaient au 3 février.

«Les habitants du comté de Shelby méritent des vaccinations efficaces et efficientes», a déclaré Piercey. «C’est notre plus grand centre de population. C’est aussi l’un de nos centres de couleur, dans la mesure où les communautés défavorisées et minoritaires, mais les gens méritent d’avoir un bon accès aux vaccins.

Contribuer: The Associated Press