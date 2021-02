La proposition Moderna fait partie d’une poussée plus large de l’administration Biden pour accélérer la distribution des vaccins, notamment en éliminant les obstacles dans la phase de «remplissage et finition» de la fabrication. Mardi, Jeffrey D.Zients, le coordinateur de la réponse Covid-19 à la Maison Blanche, a déclaré que le gouvernement fédéral allouerait un minimum de 10,5 millions de doses de vaccins contre le coronavirus aux États pour les trois prochaines semaines, une augmentation de 5% résultant d’un augmentation de la fabrication.

L’entreprise a déjà accéléré la production de son vaccin, seulement pour trouver un goulot d’étranglement dans le processus d’embouteillage, de bouchage et d’étiquetage. Avec l’approbation de la FDA, plus de doses pourraient commencer à entrer dans chaque bouteille rapidement, un coup de pouce bienvenu à la campagne pour enrayer une pandémie qui a tué plus de 440 000 personnes aux États-Unis seulement. Dans un communiqué lundi soir, Ray Jordan, un porte-parole de Moderna, a déclaré que la contrainte sur le dosage par flacon limitait la production de Moderna.

La Food and Drug Administration pourrait décider d’ici quelques semaines combien de vaccin Moderna, le développeur de l’un des deux vaccins Covid-19 autorisés par le gouvernement fédéral, peut mettre dans ses flacons. Moderna dit qu’il peut augmenter le nombre de doses par flacon de 10 à 15.

Bien que le stade des écrous et boulons reçoive moins d’attention que le développement de vaccins, il a été identifié pendant des années comme une contrainte à la production de vaccins.

Moderna a discuté du changement possible avec la FDA mais n’a pas encore soumis de données de fabrication pour le soutenir, ont déclaré des personnes familiarisées avec les discussions. Les régulateurs fédéraux peuvent être réceptifs à l’idée de plus de doses dans chaque flacon, mais pourraient hésiter à l’idée d’une augmentation de 50%.

La norme de l’industrie a longtemps été de 10 doses par flacon, et les régulateurs fédéraux peuvent craindre que les perforations supplémentaires par des aiguilles du revêtement en caoutchouc du flacon et le temps nécessaire pour extraire plus de doses ne augmentent le risque de contamination du vaccin par des bactéries.

À un moment donné, trop de liquide peut provoquer la rupture d’un flacon. Moderna a testé ce qui se passe lorsqu’il ajoute des doses supplémentaires et a déterminé que la limite est de 15 doses, selon des personnes familières avec les opérations de l’entreprise qui n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement. La proposition de Moderna à la FDA pour l’augmentation de dose a été rapportée pour la première fois par CNBC.

Emballer plus de vaccin dans chaque flacon de Moderna est l’une des nombreuses options que la Maison Blanche et les responsables de la santé explorent alors qu’ils poussent à augmenter la production avant le printemps, alors que les responsables s’attendent à une nouvelle augmentation des infections dues à des variantes émergentes du virus. Certaines propositions ont déjà été examinées et rejetées, y compris une suggestion de combiner les fractions de doses restantes dans des flacons.