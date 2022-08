Moderna poursuit ses rivaux de Big Pharma pour des brevets de vaccins

L’action en justice intervient au milieu d’une vague de poursuites centrée sur les vaccins Covid

Le géant pharmaceutique Moderna a intenté des poursuites contre ses concurrents Pfizer et BioNTech, affirmant qu’ils “copié” la technologie utilisée pour créer son vaccin contre le coronavirus et les brevets enfreints liés à la vaccination.

La société a annoncé cette décision vendredi, affirmant qu’elle poursuivrait Pfizer et BioNTech en justice pour violation de la propriété intellectuelle aux États-Unis et en Allemagne, où cette dernière société a son siège.

“Nous déposons ces poursuites pour protéger la plate-forme technologique innovante d’ARNm que nous avons lancée, investi des milliards de dollars dans la création et brevetée au cours de la décennie précédant la pandémie de Covid-19”, Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, a déclaré dans un communiqué.

La technologie d’ARN messager en question est en cours de développement depuis 2010, a ajouté Bancel, notant que la plate-forme a été brevetée pour la première fois pour une utilisation avec les coronavirus dès 2015. La société croit maintenant que Pfizer et BioNTech “Copiait illégalement les inventions de Moderna” pour leurs propres produits et ont “a continué à les utiliser sans autorisation.”

BioNTech, qui s’est associé à Pfizer pour créer le vaccin Comirnaty, a déclaré être au courant du litige, mais a insisté sur le fait que tout son travail était “original” et que ce serait “se défendre vigoureusement contre toutes les allégations de contrefaçon de brevet.”

Alors que Moderna a déclaré en 2020 qu’elle n’appliquerait aucun brevet lié à Covid-19 pour garantir l’accès aux vaccins, elle a ensuite restreint cet engagement à des pays à revenu faible et intermédiaire spécifiques, ce qui signifie que de grands rivaux comme Pfizer pourraient toujours faire l’objet de poursuites. Cependant, la société a déclaré qu’elle ne cherchait pas à retirer Comirnaty du marché, mais voulait simplement une compensation pour les violations présumées de la propriété intellectuelle.

La dernière action en justice fait suite à une série de poursuites similaires contre des sociétés pharmaceutiques, dont Moderna, qui a été portée devant les tribunaux par les sociétés de biotechnologie Arbutus Biopharma et Genevant Sciences plus tôt cette année pour l’utilisation présumée d’une technologie vaccinale brevetée. Pfizer et BioNTech, quant à eux, ont été poursuivis par l’allemand CureVac le mois dernier pour violation alléguée de la propriété intellectuelle, et une autre société, Alnylam, a fait des allégations similaires contre Pfizer, BioNTech et Moderna.

