Moderna poursuit Pfizer pour les brevets derrière le vaccin COVID-19

Le fabricant de vaccins COVID-19 Moderna poursuit Pfizer et le fabricant de médicaments allemand BioNTech, accusant ses principaux concurrents de copier la technologie de Moderna afin de fabriquer leur propre vaccin.

Moderna a déclaré vendredi que le vaccin Comirnaty de Pfizer et BioNTech enfreignait les brevets que Moderna avait déposés il y a plusieurs années pour protéger la technologie derrière son vaccin préventif, Spikevax. La société a intenté des poursuites en contrefaçon de brevet devant un tribunal fédéral américain et un tribunal allemand.

Une porte-parole de Pfizer a refusé de commenter, affirmant que la société n’avait pas reçu de copie du litige.

Les vaccins à deux injections de Moderna et Pfizer utilisent tous deux la technologie de l’ARNm pour aider les patients à combattre le coronavirus.

Les vaccins à ARNm fonctionnent en injectant un code génétique pour la protéine de pointe qui recouvre la surface du coronavirus. Ce code, l’ARNm, est enfermé dans une petite boule de graisse et ordonne aux cellules du corps de faire des copies de pointe inoffensives qui entraînent le système immunitaire à reconnaître le vrai virus.

Cette approche est radicalement différente de la façon dont les vaccins ont traditionnellement été fabriqués.

Moderna a déclaré avoir commencé à développer sa plate-forme technologique d’ARNm en 2010, ce qui a aidé la société à produire rapidement son vaccin COVID-19 après l’arrivée de la pandémie au début de 2020.

À la fin de cette année-là, les régulateurs américains avaient autorisé les injections de Pfizer et de Moderna à utiliser après que des recherches cliniques aient montré que les deux étaient très efficaces.

Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, a déclaré dans une déclaration préparée que le développeur de vaccins a été le pionnier de cette technologie et a investi des milliards de dollars dans sa création.

La société a déclaré qu’elle pensait que le vaccin de ses rivaux enfreignait les brevets déposés par Moderna entre 2010 et 2016.

Moderna a déclaré qu’elle reconnaissait l’importance de l’accès aux vaccins et ne cherchait pas à retirer Comirnaty du marché. Il ne demande pas non plus d’injonction pour empêcher les ventes futures.