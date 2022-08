Moderna poursuit Pfizer pour la technologie d’ARNm utilisée dans les vaccins COVID

Moderna a déclaré vendredi que c’était poursuivre Pfizer et BioNTechalléguant que les sociétés ont copié sa technologie d’ARNm, la méthode de vaccination révolutionnaire utilisée dans les vaccins COVID-19 de Pfizer et Moderna.

Entre 2010 et 2016, Moderna a déclaré avoir déposé des brevets couvrant la “technologie fondamentale de l’ARNm” que Pfizer et son partenaire allemand, BioNTech, ont copié sans autorisation afin de fabriquer leur vaccin COVID-19.

“Nous déposons ces poursuites pour protéger la plate-forme technologique innovante d’ARNm que nous avons lancée, investi des milliards de dollars dans la création et brevetée au cours de la décennie précédant la pandémie de COVID-19”, a déclaré le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, dans un communiqué de presse. « Cette plate-forme fondamentale, que nous avons commencé à construire en 2010, ainsi que nos travaux brevetés sur les coronavirus en 2015 et 2016, nous ont permis de produire un vaccin COVID-19 sûr et très efficace en un temps record après le déclenchement de la pandémie.

Dans une déclaration à CNET, Pfizer a déclaré que la société et BioNTech n’avaient pas encore entièrement examiné la plainte, mais qu’ils étaient “surpris” par le litige, étant donné que le vaccin Pfizer/BioNTech était “basé sur la technologie d’ARNm exclusive de BioNTech et développé à la fois par BioNTech et Pfizer.”

“Nous restons confiants dans notre propriété intellectuelle soutenant le vaccin Pfizer/BioNTech et nous nous défendrons vigoureusement contre les allégations du procès”, a déclaré Pfizer.

Moderna, Pfizer et BioNTech sont au coude à coude dans la course aux approbations réglementaires aux États-Unis. La Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé le vaccin COVID-19 de Pfizer pour une utilisation d’urgence une semaine avant Moderna en décembre 2020. Cette semaine, Moderna a soumis sa demande à la FDA pour son nouveau booster COVID-19 qui cible la sous-variante BA.5 d’omicron un jour après que Pfizer et BioNTech ont annoncé leur soumission.

La vaccins à ARNm travailler en apprenant à nos cellules comment créer une réponse immunitaire à un virus. Moderna a déclaré dans son annonce que Pfizer et BioNTech avaient copié deux caractéristiques clés de la technologie de l’ARNm, notamment la modification chimique et le codage de la protéine de pointe, sur laquelle Moderna a déclaré avoir commencé à travailler en 2010.

Moderna a déclaré qu’il ne demandait pas à Pfizer et BioNTech de retirer son vaccin du marché ou d’empêcher sa vente future, mais qu’il s’attend à ce que les entreprises “compensent Moderna” pour l’utilisation continue du vaccin en dehors des pays à revenu faible ou intermédiaire où le vaccin l’approvisionnement n’est plus un problème. Moderna a déclaré qu’elle ne demandait pas de dommages-intérêts aux autres sociétés de vaccins dans 92 pays à revenu faible ou intermédiaire, et qu’elle ne demandait pas non plus de dommages-intérêts pour les ventes de Pfizer où le gouvernement américain serait responsable des dommages, ou pour les activités antérieures au 8 mars. 2022.

