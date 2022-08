Moderna poursuit Pfizer/BioNTech pour contrefaçon présumée de brevet sur le vaccin COVID | Actualités scientifiques et techniques

Moderna poursuit Pfizer et son partenaire allemand BioNTech pour contrefaçon présumée de brevet dans le développement du premier vaccin COVID-19 approuvé aux États-Unis.

Le procès, qui demande des dommages-intérêts indéterminés, allègue qu’ils ont copié la technologie que Moderna avait développée des années avant la pandémie.

Le directeur général de Moderna, Stéphane Bancel, a déclaré: “Nous déposons ces poursuites pour protéger la plate-forme technologique innovante d’ARNm que nous avons lancée, investi des milliards de dollars dans la création et brevetée au cours de la décennie précédant la pandémie de COVID-19.”

Moderna Inc et le partenariat de Pfizer Inc et BioNTech ont été deux des premiers groupes à développer un vaccin contre le COVID.

Âgé de seulement dix ans, Moderna avait été un innovateur dans la technologie des vaccins à ARN messager (ARNm), qui fonctionne en enseignant aux cellules humaines comment fabriquer une protéine qui déclenchera une réponse immunitaire.

La technologie a contribué à accélérer le processus d’approbation des piqûres – qui prend généralement des années – et a permis au vaccin d’être développé si rapidement.

La société allemande BioNTech travaillait également dans ce domaine lorsqu’elle s’est associée au géant pharmaceutique américain Pfizer.

La Food and Drug Administration des États-Unis a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin du partenariat pour la première fois en décembre 2020 – donnant le feu vert au coup de Moderna une semaine plus tard.