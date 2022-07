Moderna pour les enfants : ce que vous devez savoir

Une annonce que les parents de jeunes enfants avaient anticipée, jeudi, Santé Canada a annoncé l’autorisation du vaccin Spikevax ARNm COVID-19 de Moderna pour les enfants âgés de six mois à cinq ans.

En tant que premier vaccin contre la COVID-19 à recevoir le feu vert pour ce groupe d’âge dans ce pays, 1,7 million d’enfants au Canada sont maintenant admissibles à être vaccinés contre la COVID-19.

« Cette autorisation arrive à un moment critique de la pandémie alors que nous progressons dans la septième vague », a déclaré jeudi la conseillère médicale en chef de Santé Canada, la Dre Supriya Sharma. “Et bien que les enfants soient moins susceptibles de subir des complications du COVID-19, ils peuvent toujours tomber très malades.”

De la date à laquelle les nourrissons, les tout-petits et les enfants d’âge préscolaire pourraient recevoir leurs injections aux dosages, CTVNews.ca examine ce que les parents doivent savoir.

COMBIEN DE TEMPS PEUT-ON ÊTRE VACCINÉ POUR CE GROUPE D’ÂGE ?

Bien que le déploiement des vaccins relève de la responsabilité des provinces et des territoires, l’administrateur en chef adjoint de la santé publique, le Dr Howard Njoo, a déclaré aux journalistes jeudi que, sur la base des projections provinciales et territoriales, il y aura un approvisionnement suffisant du vaccin Moderna pour les enfants de six mois à cinq ans. avec le déploiement qui commence bientôt.

« Il y a eu du travail dans les coulisses et nous sommes certainement en bonne position. Je crois comprendre qu’il y aura suffisamment de vaccins disponibles, et ils seront distribués aux provinces et territoires afin qu’ils puissent commencer leurs programmes pour offrir la vaccination aux jeunes enfants. dans ce groupe d’âge très prochainement », a déclaré Njoo.

Le gouvernement fédéral suggère aux parents de vérifier auprès des autorités sanitaires locales quand le vaccin sera disponible dans leur région.

QUEL EST SON EFFICACITÉ ?

Selon les données des essais cliniques, la réponse immunitaire du vaccin de Moderna pour les enfants âgés de six mois à cinq ans est comparable à la réponse observée chez les personnes âgées de 18 à 25 ans.

Les essais ont montré qu’à partir de deux semaines après la deuxième dose, ce vaccin était efficace à 37 % chez les participants âgés de deux à cinq ans et à 51 % chez ceux âgés de six à 23 mois.

“Les essais cliniques ont été menés alors qu’Omicron était la variante prédominante diffusée au Canada et aux États-Unis”, a noté Sharma.

QUELLE EST LA POSOLOGIE ?

Santé Canada a autorisé une série primaire de deux doses du vaccin Moderna, chaque dose étant de 25 microgrammes, administrée par voie intramusculaire.

C’est la moitié de la dose autorisée pour les enfants de 6 à 11 ans et le quart de la dose autorisée pour les 12 ans et plus.

Bien que Santé Canada ait autorisé l’administration des injections à quatre semaines d’intervalle, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande que les doses soient administrées à huit semaines d’intervalle dans la plupart des cas.

Pour les enfants âgés de six mois à cinq ans qui sont modérément ou gravement immunodéprimés, le CCNI a émis une recommandation discrétionnaire de leur offrir trois doses, en respectant un intervalle de quatre à huit semaines entre chaque dose.

Le CCNI suggère également fortement que ce vaccin Moderna ne soit pas administré le même jour que d’autres vaccins.

“Cette précaution aidera à déterminer si un effet secondaire qui peut survenir après la vaccination est dû au vaccin COVID-19 ou à un vaccin non COVID-19”, a déclaré Njoo. “Il peut y avoir des circonstances où il est nécessaire d’administrer une dose de ce vaccin en même temps qu’un autre vaccin, auquel cas un fournisseur de soins de santé peut aider à la prise de décision.”

QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES?

Selon Santé Canada, aucun problème d’innocuité n’a été identifié lors des essais cliniques, bien que, comme c’est le cas avec d’autres vaccins pédiatriques, des effets secondaires liés à l’injection pourraient être ressentis.

Les réactions les plus courantes sont :

Irritabilité ou pleurs,

Douleur au point d’injection,

Somnolence ou fatigue, et ;

Perte d’appétit

Certains effets secondaires moins courants sont une fièvre légère à modérée, un gonflement au site d’injection, des nausées, des ganglions lymphatiques douloureux sous le bras, des maux de tête et des douleurs musculaires.

“Les réactions étaient généralement légères à modérées, disparaissant quelques jours après la vaccination”, a déclaré Sharma.

PENDANT COMBIEN DE TEMPS LE CANADA A-T-IL ÉTUDIÉ CELA ?

Santé Canada a reçu la demande de Moderna pour étendre l’autorisation de son vaccin COVID-19 aux jeunes enfants le 29 avril 2022.

Cette nouvelle autorisation est la dernière d’une série continue d’extensions d’éligibilité pour ce vaccin.

Santé Canada a initialement autorisé le vaccin de Moderna pour une utilisation chez les personnes de 18 ans et plus en décembre 2020, puis autorisé pour les enfants de 12 à 17 ans en août 2021, puis a donné le feu vert pour donner le short aux enfants de 6 à 11 ans. vieux en mars 2022.

PUIS-JE EN SAVOIR PLUS SUR LES DONNÉES ?

Oui. Comme cela a été le cas pour les précédentes autorisations de vaccins contre la COVID-19, Santé Canada a publié une série de documents liés à la décision, y compris des informations spécifiques sur la raison pour laquelle l’autorisation a été accordée, sur ce que les essais cliniques impliquaient et sur les effets secondaires potentiels.

Le CCNI a également publié une déclaration complète sur ses orientations, y compris les preuves à l’appui et la justification de ses recommandations, telles que l’impact et les facteurs de risque associés aux infections au COVID-19 sur ce groupe d’âge, ainsi que l’éthique liée aux vaccinations dans les populations pédiatriques. .

L’autorisation s’accompagne également d’une exigence pour Moderna de continuer à fournir à Santé Canada des informations sur l’innocuité et l’efficacité de ce vaccin pour le groupe d’âge plus jeune, y compris tout cas de myocardite et de péricardite.

QU’EN EST-IL DES AUTRES VACCINS COVID-19 ?

Jusqu’à présent, le vaccin de Moderna est le seul vaccin COVID-19 autorisé pour les enfants de moins de cinq ans.

Cependant, ce ne sera peut-être pas la seule option pendant longtemps.

Le 23 juin, Pfizer-BioNTech a déposé une demande auprès de Santé Canada pour demander l’autorisation de son vaccin Comirnaty COVID-19 pour les enfants de cette cohorte plus jeune.

Cette demande est actuellement à l’étude.