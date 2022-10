Moderna, Pepsi, Lyft et plus

Découvrez les entreprises qui font les plus gros mouvements mercredi midi:

Moderne – Les actions de Moderna ont bondi de 8,28% après que le fabricant de médicaments a annoncé qu’il s’associerait à Merck pour développer et vendre conjointement un vaccin contre le cancer. Le vaccin de Moderna est étudié en association avec le Keytruda de Merck pour traiter les patients atteints de mélanome à haut risque dans un essai de phase 2.

Norwegian Cruise Line Holdings – Les actions de Norwegian ont augmenté de 11,61% après qu’UBS a mis à niveau le croisiériste en achetant et a déclaré que ses actions pouvaient augmenter de 30% compte tenu de l’amélioration significative des réservations dans son aperçu du troisième trimestre. Actions concurrentes Royal Caraïbes ajouté 11,48 %, et Carnaval gagné plus de 10,09 %.

Prix ​​T. Rowe – Les actions de T. Rowe Price ont chuté de 5,14% après que la société financière a déclaré que les sorties nettes préliminaires pour le troisième trimestre étaient de 24,6 milliards de dollars, portant les sorties nettes préliminaires depuis le début de l’année à 44,6 milliards de dollars. Il a annoncé des actifs sous gestion préliminaires de fin de mois de 1,23 billion de dollars au 30 septembre.

Groupe international américain — L’action d’AIG a rebondi de 2,89 % après que Jeffries l’ait mise à niveau pour acheter en attente. Jefferies a déclaré qu’il voyait “une croissance de base non appréciée” pour la compagnie d’assurance mondiale.

PepsiCo — Les actions du fabricant de collations et de boissons ont bondi de 4,18 % après que la société a annoncé des bénéfices et des revenus supérieurs aux attentes des analystes. Pepsi a également relevé ses prévisions pour l’année car il a réussi à augmenter les prix de ses produits.

Lyft – Les actions de Lyft ont gagné 5,59% suite à une mise à niveau de Gordon Haskett pour acheter en attente. La société a déclaré que l’action se négocie à des niveaux attractifs et devrait bénéficier de l’amélioration de l’offre de conducteurs. La mise à niveau est intervenue après la chute des actions mardi alors que le département du Travail proposait de modifier la classification des travailleurs des concerts.

Philips – Philips, basée aux Pays-Bas, a chuté de 11,67% pour atteindre un creux de 52 semaines après avoir déclaré que le bénéfice de base du troisième trimestre serait en baisse d’environ 60% par rapport à l’année dernière. La société de technologie de la santé a également signalé un impact d’environ 1,3 milliard de dollars sur la valeur de son offre de soins respiratoires.

Cameco – Les actions du producteur d’uranium ont chuté de 13,63 % après que Cameco a signé un accord avec l’opérateur de la centrale électrique Brookfield Renewable Partners pour acheter Westinghouse Electric dans le cadre d’un accord d’une valeur de 7,9 milliards de dollars, dette comprise. Brookfield Renewable Partners a chuté de près de 2 %.

El Pollo Loco – L’action d’El Pollo Loco a bondi de 15,71 % après que le restaurateur a annoncé mardi un dividende spécial de 1,50 $ par action. Il a également annoncé un nouveau programme de rachat d’actions d’une valeur pouvant atteindre 20 millions de dollars.

KnowBe4 – Les actions de KnowBe4 ont augmenté de 12,69% après le Wall Street Journal signalé la société de cybersécurité est sur le point de finaliser un accord qui sera racheté par la société de capital-investissement Vista Equity Partners. L’accord vaut environ 4,5 milliards de dollars, ont déclaré au journal des personnes proches du dossier.

Laboratoire de fusée – Les actions ont chuté de 4,53% après que le Credit Suisse a lancé la couverture du stock spatial avec une note de sous-performance, citant une trajectoire de croissance difficile à venir pour l’industrie. La société a déclaré que Rocket Lab avait environ 30% de baisse à partir d’ici.

Compagnies aériennes américaines – Les actions d’American Airlines ont augmenté de 3,59%, un jour après que le transporteur a déclaré que ses ventes au troisième trimestre étaient probablement meilleures que prévu. Les revenus pour les trois mois clos le 30 septembre seront en hausse de 13% par rapport à la même période de 2019, lorsqu’ils ont rapporté 11,91 milliards de dollars, a déclaré American Airlines.

– Tanaya Macheel, Samantha Subin, Alex Harring et Sarah Min de CNBC ont contribué au reportage.