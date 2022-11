Moderna mise sur un vaccin combiné COVID, grippe et VRS. Est-ce que ça marchera?

Ceci est un extrait de Second Opinion, une analyse hebdomadaire de l’actualité de la santé et des sciences médicales envoyée par courrier électronique aux abonnés. Si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur ici .

Moderna développe un vaccin trois en un contre le COVID-19, la grippe et le VRS.

Le fabricant de vaccins fait activement la promotion du vaccin et espère une approbation réglementaire l’année prochaine.

Mais sans données solides sur l’innocuité et l’efficacité des essais cliniques, cela pourrait ne jamais se concrétiser.

Moderna promeut activement un vaccin combiné COVID-19, grippe et VRS, qui vise à cibler trois des maladies respiratoires les plus graves circulant chaque année en un seul coup.

Mais même si un vaccin sûr et efficace serait le bienvenu alors que le Canada fait face à une augmentation des cas pédiatriques de VRS COVID obstinément élevé hospitalisations et des morts et en forte hausse cas de grippe, la société pharmaceutique n’a pas publié de données pour étayer l’innocuité ou l’efficacité du vaccin.

Le président de Moderna, Stephen Hoge, a déclaré à CBC News qu’il espérait que le vaccin trois-en-un serait soumis à Santé Canada pour approbation réglementaire d’ici un an.

« Nous pensons vraiment que le triple combo – la grippe, plus COVID, plus RSV – va vraiment être le vaccin idéal pour nous chaque année », a-t-il déclaré dans une interview cette semaine.

“Et honnêtement, il suffit d’un coup pour essayer d’empêcher tout cela, et nous allons donc essayer d’en avoir pour notre argent autant que possible et, espérons-le, aider à protéger les gens pendant les saisons hivernales dans les années à venir. “

Un enfant reçoit un vaccin COVID-19 dans une clinique de Vancouver en août. Moins de sept pour cent des enfants de moins de cinq ans ont reçu une dose de vaccin, tandis que seulement un pour cent en ont reçu deux. (Ben Nelms/CBC)

“Plus de questions que de réponses”

Mais sans données solides issues d’essais cliniques, ce vaccin combiné pourrait ne jamais se concrétiser.

La décision de Moderna de promouvoir son vaccin avant de terminer les essais cliniques de phase 3 – dans lesquels le vaccin serait testé sur un groupe plus large dans le cadre d’une étude randomisée en double aveugle – est controversée. Cela a également soulevé des inquiétudes chez les chercheurs en vaccins et les experts en maladies infectieuses quant aux motivations derrière la commercialisation prématurée du vaccin.

“Il y a encore plus de questions que de réponses, évidemment, avec des publications comme celle-ci qui proviennent d’entreprises sans données d’accompagnement”, a déclaré Matthew Miller, chercheur sur les vaccins et professeur agrégé de maladies infectieuses et d’immunologie à l’Université McMaster.

“Je pense que nous devons être très prudents. Nous n’avons aucune donnée sur la sécurité, aucune donnée sur l’efficacité ou l’efficacité ou les groupes d’âge. Comment géreriez-vous la mise à jour de divers composants de ce vaccin ? Beaucoup, beaucoup de questions.”

Alyson Kelvin, virologue à la Vaccine and Infectious Disease Organization de l’Université de la Saskatchewan, a déclaré que bien que la flexibilité de la technologie de l’ARNm pour les futurs vaccins soit “excitante”, il est essentiel de voir les données d’innocuité et d’efficacité des essais cliniques.

« Qu’est-ce qu’il prétend faire ? Est-ce qu’il prétend réduire la maladie, ou bloquer l’infection ou réduire l’hospitalisation ? Et est-il efficace dans ce qu’il dit qu’il est censé faire ? dit-elle. “Il est toujours préférable d’avoir les données pour étayer vos affirmations.”

Le Dr Isaac Bogoch, médecin spécialiste des maladies infectieuses au Toronto General Hospital et membre du groupe de travail sur le vaccin COVID-19 de l’Ontario, a déclaré qu’on ne savait pas encore quel niveau de protection un vaccin contre le VRS fournirait ni à quelle fréquence les injections seraient nécessaires.

“Je serais très prudent maintenant de supposer que la fabrication d’un vaccin trois en un administré chaque année est nécessaire”, a-t-il déclaré. “De toute évidence, nous avons besoin de vaccins pour les trois, mais nous ne savons pas quelle sera la fréquence de vaccination.”

Santé Canada a déclaré dans une déclaration à CBC News qu’il n’autoriserait de nouveaux vaccins que si l’examen scientifique indépendant et approfondi de toutes les données incluses dans la soumission montrait que les avantages du vaccin l’emportaient sur les risques potentiels pour la population canadienne.

Hoge a déclaré que Moderna se développe également de manière autonome RSV et grippe vaccins, une combinaison COVID et vaccin contre la grippe et un vaccin combiné COVID et VRS – qui sont tous encore en essais cliniques.

REGARDER | Les inquiétudes grandissent face à la triple menace de la flambée du COVID, de la grippe et du VRS

Les inquiétudes grandissent face à la triple menace de la flambée des maladies respiratoires L’Association médicale de l’Ontario exhorte les gens à porter des masques à l’intérieur et à se faire vacciner contre la grippe et le COVID-19, car l’inquiétude grandit qu’un pic de cas de grippe puisse submerger un système de santé qui voit déjà un afflux de patients atteints de VRS et de COVID.

“Nous avons toutes sortes de combinaisons, toutes dans des essais cliniques”, a-t-il déclaré. “Au-delà de cela, nous nous étendons en fait à une gamme d’autres infections virales.”

Hoge a déclaré que la société de biotechnologie espère utiliser la plate-forme d’ARNm pour développer des vaccins qui ciblent les virus qui causent certains types de cancer, la sclérose en plaques et les malformations congénitales, entre autres – en plus de développer des traitements contre le cancer et certaines maladies rares.

Mais même si tout cela semble prometteur, les affirmations de Moderna doivent être prises avec un grain de sel jusqu’à ce qu’il y ait des données concrètes pour les étayer.

Baisse de l’utilisation du vaccin COVID au cours des 6 derniers mois

Les sociétés pharmaceutiques attendent généralement que les essais de phase 3 soient terminés avant de promouvoir activement leurs produits dans les médias, mais le besoin urgent de vaccins et de traitements dans la pandémie a accéléré la stratégie controversée de science par communiqué de presse .

Les commentaires de Moderna interviennent quelques jours seulement après que Pfizer a annoncé les résultats des essais cliniques de phase 3 pour son vaccin contre le VRS dans un communiqué de presse qui suggérait que le vaccin était efficace à 81,8% chez les nourrissons de la naissance aux 90 premiers jours de vie et restait à près de 70% à six mois.

Cela survient également après que le cours des actions de la société a chuté de près de 30% depuis janvier après résultats du troisième trimestre plus faibles que prévu et une baisse du taux de vaccination contre la COVID-19 au Canada et dans le monde.

Moins d’un Canadien sur cinq a reçu un rappel ou terminé une première série de vaccins au cours des six derniers mois , bien que plus de 84 % des Canadiens de cinq ans et plus aient reçu au moins deux doses. Mais pour les enfants de moins de cinq ans, moins de 7 % ont reçu une dose de vaccin, tandis que seulement 1 % ont reçu deux doses.

“C’est évidemment extrêmement préoccupant et décevant car il y a encore un grand nombre d’hospitalisations et de décès parmi les Canadiens à cause du virus et ceux-ci peuvent vraiment être évités avec des rappels et des vaccins”, a déclaré Hoge.

“J’espère qu’avec le temps, alors que nous traversons en quelque sorte la phase pandémique et la phase endémique, [prevention] devient quelque chose auquel les gens sont plus habitués et qu’ils acceptent normalement.”

Mais il est important de noter que Moderna est toujours une entreprise à but lucratif qui vend un produit aux consommateurs, et Hoge aurait avoir encaissé plus de 165 millions de dollars US en stock-options l’année dernière en plus de son salaire de 18,2 millions de dollars américains – plus de 40% de plus qu’en 2020.

Moins d’un Canadien sur cinq a reçu un rappel de la COVID-19 ou a terminé une première série de vaccins au cours des six derniers mois. (Evan Mitsui/CBC)

Défis liés au développement d’un vaccin

Développer un vaccin contre le VRS, sans parler d’en combiner un avec le COVID et la grippe, n’est pas une mince affaire – et les complications liées au dosage, au moment et à l’âge pourraient poser des défis majeurs au fabricant de vaccins à l’avenir.

“Le fait d’avoir une formulation unique augmente la complexité de la mise à jour annuelle de cette formulation”, a déclaré Miller, de l’Université McMaster à Hamilton.

“Alors maintenant, au lieu de traiter quatre souches de grippe, vous ajoutez le RSV et le COVID et avoir un vaccin combiné pourrait en fait être plus complexe à certains égards que d’avoir des formulations séparées qui sont co-administrées en même temps.”

Miller a déclaré qu’il était également inconnu si une injection combinée serait aussi efficace que plusieurs injections et quels groupes d’âge seraient les plus appropriés pour un vaccin contre le VRS étant donné que les adultes de moins de 65 ans n’ont pas tendance à en souffrir gravement comme les nourrissons et les personnes âgées. .

“Ce n’est pas aussi simple que de dire:” Vaccinons tout le monde une fois par an avec ça “… et donc je ne pense pas qu’avoir un vaccin combiné sera une panacée”, a-t-il déclaré.

“Il existe des différences à la fois dans les vaccins antigrippaux conventionnels et dans les vaccins COVID à base d’ARNm dans les doses. Les personnes âgées bénéficient de doses plus élevées, nous avons d’autres doses pour les adultes, nous avons d’autres doses pour les enfants – il y a donc beaucoup de nuances et de complexité.”

Kelvin a déclaré que s’il est vrai que le VRS peut être sans conséquence pour les adultes en bonne santé en termes de gravité de la maladie, il fait toujours partie de la chaîne de transmission qui affecte les nourrissons et les personnes âgées vulnérables.

“Il est important que tous ceux qui peuvent être infectés et transmettre le virus sachent qu’ils sont un maillon de la chaîne de transmission”, a déclaré le virologue. “Et être protégé aidera à empêcher le virus d’infecter les personnes vulnérables.”

Bogoch a déclaré que bien qu’il n’y ait rien de mal en soi à combiner plusieurs cibles en un seul vaccin, il est important de prouver que la stratégie est sûre et efficace avant que les sociétés pharmaceutiques ne commencent à les regrouper et à promouvoir une injection annuelle.

Une personne prélève une dose de Moderna lors d’une clinique de vaccination COVID-19 au volant au St. Lawrence College de Kingston, en Ontario, le 2 janvier. (Lars Hagberg/La Presse canadienne)

“Regardez, nous avons la rougeole, les oreillons et la rubéole, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche comme ça, c’est fantastique. Moins d’aiguilles, une plus grande absorption – c’est remarquable”, a-t-il déclaré.

“Le vrai problème ici est que nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve en ce qui concerne les vaccins de rappel COVID-19, et nous en savons encore moins sur le VRS.”

Les précédentes tentatives de vaccin contre le VRS se sont révélées désastreuses dans le passé, lorsque deux nourrissons sont morts dans les années 1960 après avoir subi une grave inflammation pulmonaire lors de leur première infection par le VRS après la vaccination.

Bien que les inquiétudes concernant le vaccin précoce aient ralenti le développement d’autres vaccins contre le VRS, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que les progrès récents dans la compréhension de la biologie du virus ont conduit au développement clinique de plusieurs vaccins potentiels – bien qu’aucun n’ait encore reçu l’approbation réglementaire.

Bien que la technologie du vaccin à ARNm ait sauvé d’innombrables vies dans le monde contre la COVID pendant la pandémie et réussi à empêcher de nombreux Canadiens d’être hospitalisés, il faudra du temps pour voir si la plateforme réussit aussi bien avec d’autres virus.

“C’est formidable que nous disposions de cette toute nouvelle plate-forme vaccinale qui est vraiment flexible et peut être déployée assez facilement contre plusieurs classes d’agents pathogènes”, a déclaré Miller.

“Mais nous avons encore besoin de voir des données, nous avons encore besoin de voir l’efficacité du vaccin, nous devons voir que le profil de sécurité est acceptable et nous devons comprendre des choses sur les doses et la fréquence des rappels.”