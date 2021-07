Moderna met en garde contre les retards de livraison du vaccin Covid-19 pour les clients en dehors des États-Unis

La perturbation de la chaîne d’approvisionnement, reconnue par la société mardi, est liée à des tests de laboratoire non spécifiés effectués par certains des partenaires de fabrication à l’étranger de la société.

Alors que le problème lui-même a déjà été résolu, le hoquet de fabrication a réduit les réserves de vaccin conservées par l’entreprise pour assurer des livraisons en douceur. La dite « Stock de Sécurité » devrait être reconstruit dans 2 à 4 semaines.

« Nous ne réservons actuellement pas de stock de sécurité pour permettre une livraison plus rapide des vaccins, ce qui signifie que nous n’avons pas de stock en stock pour lisser ces types de pénuries ou de retards », a déclaré un porte-parole de Moderna, cité par Reuters.

L’entreprise n’a pas nommé les pays touchés par la pénurie ni précisé la gravité du problème.

Les problèmes de fabrication rencontrés par l’entreprise ont été révélés pour la première fois par les autorités sud-coréennes plus tôt dans la journée. La Corée du Sud, qui étend sa campagne de vaccination de masse, a déclaré que le problème affectait le fabricant suisse de médicaments sous contrat Lonza et une société basée en Espagne qui embouteille des vaccins pour Moderna. Bien que la société espagnole n’ait pas été officiellement nommée, le fabricant de médicaments Rovi est connu pour « remplir et finir » Vaccins Moderna destinés à être expédiés en dehors des États-Unis.

« Cela signifie que le problème lié à la production n’affecte pas seulement la Corée du Sud. C’est plutôt un problème courant pour les pays qui reçoivent du volume du site de fabrication », le chef de l’équipe sud-coréenne d’approvisionnement en vaccins, Jung Eun-young, a déclaré lors d’une conférence de presse.

En raison de la perturbation, une livraison du jab Moderna qui devait arriver en Corée du Sud fin juillet a été repoussée au mois d’août. Pour pallier la pénurie de vaccins, le pays d’Asie du Sud-Est a choisi de passer au vaccin Pfizer pour certains groupes de la population qui n’ont pas encore été vaccinés.

