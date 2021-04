Moderna espère avoir une injection de rappel pour son vaccin Covid à deux doses disponible à l’automne, a déclaré mercredi le PDG Stéphane Bancel à CNBC.

« Je veux m’assurer qu’il y aura des vaccins boost disponibles à l’automne afin de protéger les gens alors que nous entrons dans la prochaine saison d’automne et d’hiver aux États-Unis », a déclaré Bancel dans une interview sur « Squawk Box ».

Le mois dernier, les National Institutes of Health ont commencé à tester une variété d’offres de Moderna à utiliser comme troisième coup conçu pour renforcer la protection immunitaire alors que l’inquiétude grandit au sujet des variantes émergentes – y compris celle découverte pour la première fois en Afrique du Sud, également connue sous le nom de B.1.351 une variante.

L’approche de la Food and Drug Administration pour autoriser les vaccins Covid modifiés est similaire à celle des vaccins antigrippaux annuels, ce qui signifie qu’ils pourraient être autorisés pour une utilisation d’urgence sans de longs essais cliniques.

Moderna, basé au Massachusetts, espère soumettre des données aux régulateurs dans quelques mois, a ajouté Bancel. « Notre objectif est de travailler très dur pour que cela soit prêt avant l’automne », a-t-il réitéré.

Les commentaires de Bancel sont intervenus un jour après que Moderna a annoncé que son vaccin existant était efficace à plus de 90% pour se protéger contre Covid jusqu’à six mois après la deuxième dose. Il était efficace à plus de 95% contre les maladies graves dans le même laps de temps, a déclaré la société de biotechnologie dans sa mise à jour, ce qui pourrait la rapprocher de l’obtention d’une approbation réglementaire complète.

Il y a actuellement 453 cas rapportés impliquant la variante B.1.351, selon les données compilées par les Centers for Disease Control and Prevention. Cette variante, en particulier, a concerné les experts de la santé publique. Il a été démontré qu’il réduisait l’efficacité des vaccins Covid existants, y compris ceux de Moderna.

Bancel a réitéré mercredi sa conviction que les rappels annuels du vaccin Covid seront monnaie courante à l’avenir, affirmant que le coronavirus « ne disparaît pas » et qu’il « ne quitte pas la planète ».

«Je prévois que dans l’année prochaine environ, nous verrons beaucoup de variantes. Mais à mesure que de plus en plus de personnes seront vaccinées ou naturellement infectées, le rythme de la variante va ralentir et le virus va se stabiliser. comme vous voyez avec la grippe », a déclaré Bancel.

Finalement, a-t-il ajouté, Moderna espère pouvoir avoir une sorte de vaccin deux en un qui protège contre la grippe saisonnière et Covid. L’entreprise a annoncé en septembre son intention de fabriquer un vaccin contre la grippe.

«Ce que nous essayons de faire chez Moderna, en fait, c’est d’essayer de se faire vacciner contre la grippe dans la clinique cette année, puis de combiner notre vaccin contre la grippe à notre vaccin Covid afin que vous n’ayez à obtenir qu’un seul coup de pouce dans votre magasin CVS local … chaque année qui vous protégerait de la variante de préoccupation contre Covid et la souche de grippe saisonnière », a déclaré Bancel.

« Nous pensons que nous pouvons obtenir un vaccin antigrippal hautement efficace », a-t-il ajouté. Sur une année donnée, les vaccins antigrippaux actuels ont une efficacité d’environ 40% à 60%, D’après le CDC.

Bancel a également pesé sur les régulateurs américains recommandant mardi aux États de suspendre l’utilisation du vaccin Covid à injection unique de Johnson & Johnson après que des inquiétudes se soient élevées concernant le développement de caillots sanguins rares mais graves chez les receveurs.

Cette décision montre que « la FDA n’hésitera pas à être très prudente pour analyser les données, à prendre le temps nécessaire pour le faire, à protéger la sécurité du peuple américain », a-t-il déclaré, arguant de la manière dont les régulateurs gèrent la situation J&J. réduirait l’hésitation à la vaccination et non l’augmenterait.