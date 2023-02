Moderna dit que les plans COVID resteront disponibles « sans frais »

Moderna a déclaré mercredi que ses vaccins COVID-19 resteront gratuits pour les personnes avec et sans assurance après la expiration de l’urgence de santé publique COVID-19 ce mois de mai, ce qui a permis au gouvernement de financer les vaccinations de tous les Américains. L’annonce suit inquiétudes et critiques par les politiciens sur ses hausses de prix des vaccins, déclaré être mis en place à 130 $ par prise.

Les personnes assurées étaient susceptibles de continuer à recevoir des vaccins COVID-19 sans frais, même lorsque le gouvernement fédéral a cessé de payer la note et quelles que soient les hausses de prix. Le plus remarquable dans L’annonce de Moderna est l’ajout du “programme d’assistance aux patients” de l’entreprise et la promesse que les personnes sous-assurées et non assurées n’auront pas à payer, bien que les détails sur la façon dont le programme d’assistance n’étaient pas disponibles dans le message.

“Moderna reste déterminée à garantir que les personnes aux États-Unis auront accès à nos vaccins COVID-19, quelle que soit leur capacité de paiement”, a déclaré la société.

Dans un communiqué, Pfizer a déclaré qu’il s’était également engagé à garantir à tous l’accès à ses vaccins et avait précédemment annoncé son propre programme d’assistance aux patients pour les résidents américains sans assurance maladie. Pfizer a confirmé que le prix courant commercial d’un flacon à dose unique pour les personnes de 12 ans et plus serait de 110 $ à 130 $, soit la même fourchette que celle de Moderna.

Il y a des inconnues sur la façon dont Moderna tiendra sa promesse, y compris comment elle garantira que les personnes bénéficiant d’une assurance commerciale ne paient pas pour les injections, comme Nouvelles statistiques rapports.

