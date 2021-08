Moderna dit que le vaccin est efficace à 93 % après 6 mois ; les cas d’enfants augmentent

À l’approche de l’année scolaire dans la majeure partie du pays, il existe de plus en plus de preuves – à la fois numériques et anecdotiques – de la vulnérabilité des enfants au coronavirus et à sa variante delta hautement transmissible.

L’Académie américaine de pédiatrie a déclaré qu’au 29 juillet, près de 4,2 millions d’enfants avaient été testés positifs pour le virus depuis le début de la pandémie, dont près de 72 000 la semaine dernière. C’est presque deux fois plus que les 39 000 infections de la semaine précédente. À titre de perspective, environ 79 000 Américains de tous âges ont été testés positifs au cours d’une semaine fin juin.

Deux enfants atteints de COVID-19 sont décédés ce week-end à l’hôpital pour enfants Le Bonheur de Memphis, Tennessee.

L’un des enfants était un patient à l’hôpital, a déclaré le Dr Nick Hysmith du Bonheur, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques. Un autre enfant est décédé pendant le transport vers l’hôpital, a-t-il déclaré. L’enfant arrivait à l’hôpital régional en provenance d’un hôpital voisin.

« Il est important que tout le monde sache que nous voyons des enfants plus malades, nous voyons plus d’enfants admis qui sont malades avec une maladie COVID réelle, et que ces enfants, certains d’entre eux sont dans notre unité de soins intensifs et certains d’entre eux sont intubé », a déclaré Hysmith.

Dans un district scolaire de l’Arkansas, plus de 700 élèves et membres du personnel sont mis en quarantaine en raison d’une éventuelle exposition au virus à peine deux semaines après le début des cours.

Aussi dans l’actualité :

►Le taux de vaccination aux États-Unis a augmenté ces dernières semaines, et le coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche, Jeff Zients, a déclaré jeudi que 864 000 doses avaient été administrées au cours des dernières 24 heures, le total le plus élevé depuis le 3 juillet.

► Près de 500 cas de COVID-19 ont été liés au rassemblement massif de fans des Milwaukee Bucks célébrant la victoire du championnat NBA dans le Deer District le mois dernier, ont déclaré des responsables de la santé du Wisconsin.

►Alors que la Floride a atteint un nouveau pic d’hospitalisations cette semaine avec 11 515 personnes hospitalisées avec COVID-19, le gouverneur Ron DeSantis a ouvertement défié le président Joe Biden mercredi, affirmant qu’il « ferait obstacle » à toute restriction fédérale COVID-19 qu’il croyait nuirait aux entreprises ou priverait les Floridiens du droit de choisir.

►Presque tous les visiteurs étrangers devront être vaccinés contre le COVID-19 avant d’entrer aux États-Unis, selon un plan sur lequel travaille l’administration Biden, a rapporté l’Associated Press.

►Les responsables de la santé de l’État du Texas affirment que les nouveaux cas de coronavirus, les hospitalisations et les décès dans l’État montrent des sauts plus prononcés que les poussées passées de la pandémie. Lors d’une vidéoconférence mercredi, un porte-parole du Département des services de santé de l’État a déclaré que la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas d’infections virales a augmenté de 92% par rapport à la semaine dernière, tandis que les hospitalisations ont augmenté de 49% et les décès dus au COVID-19 ont augmenté de 15%. .

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 35,3 millions de cas confirmés de COVID-19 et 614 800 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 200,1 millions de cas et 4,2 millions de décès. Plus de 165,8 millions d’Américains – 49,8% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Ce que nous lisons : Le Lollapalooza de Chicago est une « recette du désastre », préviennent les experts. Faut-il annuler davantage de festivals de musique au milieu de COVID-19?

Continuez à rafraîchir cette page pour les dernières nouvelles. Vouloir plus? Inscrivez-vous à la newsletter Coronavirus Watch de USA TODAY pour recevoir des mises à jour directement dans votre boîte de réception et rejoindre notre groupe Facebook.

Plus de 700 mises en quarantaine dans le district scolaire de l’Arkansas

Le district scolaire de Marion dans l’Arkansas est demandant à la législature de l’État d’autoriser les écoles à imposer des masques après que plus de 700 élèves et membres du personnel aient dû mettre en quarantaine deux semaines seulement après le début des cours.

« Je ne peux pas enseigner à nos enfants s’ils sont mis en quarantaine », a déclaré le surintendant du district scolaire de Marion, Glen Fenter, à la Chambre des représentants de l’Arkansas mardi après-midi. « Nous avons simplement besoin de pouvoir protéger nos étudiants du mieux que nous pouvons. »

Fenter a déclaré que 34 étudiants et neuf membres du personnel du district scolaire avaient été testés positifs pour COVID-19 mardi, entraînant la mise en quarantaine de 730 étudiants et 10 travailleurs.

« Si tous les élèves et enseignants avaient porté un masque de manière appropriée, les 15 cas positifs d’aujourd’hui seraient isolés, mais il n’y aurait aucune quarantaine pour personne d’autre », a déclaré Fenter.

– Dima Amro, Appel commercial de Memphis

La variante « Delta plus » n’est « pas un problème », selon les experts

« Delta plus » est une sous-lignée de la variante delta hautement contagieuse, qui prend d’assaut le comté et fait grimper le nombre de cas de COVID-19.

Le Dr Daniel Rhoads, chef de section de microbiologie à la Cleveland Clinic, a déclaré que le coronavirus a ajouté quelques mutations à la variante delta d’origine pour créer la souche « delta plus », classée par les scientifiques comme AY.1. Il a d’abord sonné l’alarme car il contenait la mutation K417N, qui affecte la protéine enrichie du virus.

Une autre sous-lignée du variant delta, AY.2, contient également cette mutation. Théoriquement, une mutation de la protéine enrichie peut avoir un impact sur le fonctionnement des vaccins et offrir une protection globale contre le coronavirus.

Bien que l’on sache peu de choses sur la sous-lignée et ses mutations, les experts de la santé disent qu’elle ne se propage pas efficacement aux États-Unis et que les Américains ne devraient pas l’ajouter à leur liste d’inquiétude en cas de pandémie.

« Si quelque chose a un tas de mutations mais qu’il ne commence pas à décoller, alors ce n’est par définition pas un problème », a déclaré William Hanage, épidémiologiste à la Harvard TH Chan School of Public Health. Lire la suite ici.

Moderna dit que son vaccin COVID est toujours efficace après 6 mois

Le vaccin COVID-19 de Moderna est efficace à 93% jusqu’à six mois après la vaccination complète, la société a déclaré jeudi.

Le fabricant de vaccins a également annoncé qu’il avait testé trois injections de rappel potentielles qui ont démontré « des réponses d’anticorps robustes aux variantes de COVID-19 préoccupantes ».

« Nous sommes ravis que notre vaccin COVID-19 montre une efficacité durable », a déclaré le directeur général de Moderna, Stéphane Bancel, dans un communiqué. « Mais reconnaissons que la variante delta est une nouvelle menace importante, nous devons donc rester vigilants. »

L’annonce intervient après que Pfizer-BioNTech a déclaré la semaine dernière que son vaccin restait efficace à 84% six mois après la deuxième dose.

Le vaccin COVID-19 de Moderna a reçu une autorisation d’urgence pour une utilisation dans plus de 50 pays.

La Food and Drug Administration vise à approuver pleinement le vaccin contre le coronavirus de Pfizer-BioNTech d’ici le début du mois prochain, selon le New York Times. Moderna a également annoncé jeudi qu’elle prévoyait de terminer sa soumission à la FDA pour une licence complète de son vaccin COVID-19 en août.

Au milieu de l’augmentation des cas de COVID et des efforts communautaires, les disparités raciales dans les vaccinations semblent se réduire

Des mois après le début de l’effort de vaccination COVID-19 sans précédent du pays, les disparités dans la vaccination des populations mal desservies ont été flagrantes, avec des données montrant que les Blancs se faisaient vacciner à des taux plus rapides que les Noirs et les Hispaniques. Mais les experts disent que cela pourrait changer, alors que les craintes montent au milieu de la nouvelle vague de cas et que les efforts de vaccination à la base commencent à porter leurs fruits.

Au cours des deux dernières semaines, les personnes de couleur ont été vaccinées avec une première dose de vaccin COVID-19 plus que les personnes blanches par rapport à leurs parts dans la population, selon les dernières données du CDC. Bien que les informations sur la race et l’ethnicité ne soient disponibles que pour environ 60% de la population américaine, elles semblent prometteuses, selon les experts.

Alors que les hispaniques et les latinos représentent 17% de la population du pays, ils ont totalisé plus d’un quart de ceux qui ont commencé la vaccination au cours des deux dernières semaines. De même, les Noirs, qui représentent environ 12% de la population américaine, représentaient 15% des personnes recevant une première dose.

– Nada Hassanein

Un étudiant de première année de l’Université d’État de Fayetteville remporte un tirage au sort du vaccin

Un étudiant de première année à l’Université d’État de Fayetteville est le troisième gagnant de la loterie du vaccin COVID-19 d’un million de dollars, a annoncé jeudi le gouverneur de Caroline du Nord Roy Cooper lors de son briefing COVID-19.

Audrey Chavous, 18 ans, a été sélectionnée au hasard le 21 juillet pour le troisième cadeau de 1 million de dollars à la loterie des vaccins de Caroline du Nord. Chavous commencera sa première année à l’Université d’État de Fayetteville cet automne.

La loterie des vaccins en Caroline du Nord attribue 1 million de dollars à quatre personnes de 18 ans ou plus qui choisissent de recevoir le vaccin COVID-19. Quatre bourses de 125 000 $ sont également attribuées à quatre personnes vaccinées de moins de 18 ans.

Chavous a rejoint le gouverneur lors de son briefing COVID-19 et a expliqué pourquoi elle avait choisi de se faire vacciner et ce qu’elle prévoyait de faire avec l’argent.

« J’ai choisi de me faire vacciner, non seulement pour la sécurité des autres personnes autour de moi, mais simplement pour ma propre sécurité », a-t-elle déclaré.

– Jack Boden, L’Observateur de Fayetteville

Barbie lance des poupées en édition spéciale d’éminents experts médicaux du COVID-19

Mattel a annoncé mercredi ils créeraient une poupée Barbie du professeur Sarah Gilbert, qui a joué un rôle crucial dans le développement du vaccin Oxford/AstraZeneca. La Barbie faite à son image portera ses lunettes à monture foncée et ses longs cheveux auburn tout en portant une tenue professionnelle.

La poupée dérive du dernier programme #ThankYouHeroes de Mattel, selon un communiqué de presse du fabricant de jouets. Ils fabriqueront cinq autres poupées d’autres premiers intervenants de premier plan dans la lutte mondiale contre COVID-19.

Selon Mattel, ils ont cinq autres Barbies en édition spéciale : Amy O’Sullivan des États-Unis ; Dr Audrey Sue Cruz des États-Unis; Dr Chika Stacy Oriuwa du Canada; Dr Jaqueline Goes de Jesus du Brésil; et le Dr Kirby White d’Australie.

Dans le cadre du programme, Barbie fera un don de 5 $ pour chaque poupée en édition spéciale vendue dans les magasins Target participants à la First Responders Children’s Foundation, selon le communiqué.

Les problèmes cardiaques associés aux vaccins américains sont rares, selon la recherche

Pour chaque million d’Américains vaccinés contre COVID-19, seulement 60 ont développé des problèmes cardiaques, selon un nouvelle étude publiée dans JAMA mercredi. L’étude a révélé que les complications étaient de courte durée.

La myocardite associée à la vaccination était principalement répandue chez les jeunes hommes quelques jours après le deuxième vaccin, selon l’étude.

« Nous voyons que ces événements indésirables entraînent des séjours à l’hôpital très courts et banals », a déclaré au New York Times le Dr Jeremy Faust, médecin urgentiste au Brigham and Women’s Hospital de Boston qui ne faisait pas partie de l’étude. « On ne peut pas en dire autant des hospitalisations pour COVID-19 dans ce groupe d’âge ou dans n’importe quel autre groupe d’âge jusqu’à présent. »

Contribution : The Associated Press