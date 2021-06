Moderna dit que le vaccin Covid est prometteur dans un laboratoire contre les variantes, y compris le delta

Un agent de santé prépare une dose du vaccin Moderna Inc. Covid-19 au centre de vaccination Pacheco à Bruxelles, en Belgique, le mardi 9 février 2021.

Certaines variantes, y compris delta, se sont avérées rendre les vaccins légèrement moins efficaces et les responsables de l’OMS ont déclaré qu’ils craignaient que les personnes vaccinées ne fassent partie des chaînes de transmission.

Les vaccins autorisés de Moderna, Pfizer-BioNTech et Johnson & Johnson se sont révélés très efficaces pour prévenir le Covid, en particulier contre les maladies graves et la mort.

« Les gens ne peuvent pas se sentir en sécurité simplement parce qu’ils ont reçu les deux doses. Ils doivent encore se protéger », a déclaré le Dr Mariangela Simao, directrice générale adjointe de l’OMS pour l’accès aux médicaments et aux produits de santé, lors d’un point de presse.

Les commentaires étaient un départ des Centers for Disease Control and Prevention, qui ont déclaré que les Américains entièrement vaccinés peuvent aller sans masque dans la plupart des contextes.

Les responsables de l’OMS ont déclaré vendredi qu’ils demandaient aux personnes entièrement vaccinées de continuer à « jouer la sécurité » car une grande partie du monde reste non vaccinée et des variantes hautement contagieuses, comme le delta, se propagent dans de nombreux pays, provoquant des épidémies.

La mise à jour de Moderna intervient quelques jours après que les responsables de l’Organisation mondiale de la santé ont exhorté les personnes entièrement vaccinées à continuer de porter des masques, la distance sociale et de pratiquer d’autres mesures de sécurité en cas de pandémie alors que le delta se propage rapidement à travers le monde.

« Nous restons déterminés à étudier les variantes émergentes, à générer des données et à les partager dès qu’elles deviennent disponibles », a déclaré le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, dans un communiqué de presse. « Ces nouvelles données sont encourageantes et renforcent notre conviction que le vaccin Moderna COVID-19 devrait rester protecteur contre les variantes nouvellement détectées. »

Les actions de Moderna ont bondi de plus de 4% dans les échanges intrajournaliers après l’annonce des résultats du laboratoire.

Le vaccin à ARNm à deux doses a produit des anticorps neutralisants contre delta ainsi que bêta et êta, variantes trouvées pour la première fois en Afrique du Sud et au Nigeria, respectivement, selon Moderna.

Le journal de Wall Street signalé vendredi qu’environ la moitié des adultes infectés lors d’une épidémie de la variante delta en Israël ont été entièrement vaccinés avec le vaccin Pfizer, ce qui a incité le gouvernement à réimposer une exigence de masque d’intérieur et d’autres mesures.

Aux États-Unis, le président Joe Biden a averti que les personnes non vaccinées couraient un risque particulier d’être infectées par le delta.

Il a déclaré que les décès de Covid à l’échelle nationale continueraient d’augmenter en raison de la propagation de la variante « dangereuse », la qualifiant de « grave préoccupation ».

« Plus de six cent mille Américains sont morts, et avec cette variante delta, vous savez qu’il y en aura d’autres également. Vous savez que cela va arriver. Nous devons faire vacciner les jeunes », a déclaré Biden jeudi dans un centre communautaire. à Raleigh, Caroline du Nord