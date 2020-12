Les États-Unis ont ajouté un deuxième vaccin COVID-19 à leur arsenal vendredi après que la Food and Drug Administration a autorisé un déploiement d’urgence du vaccin de Moderna.

Cette décision marque la première autorisation au monde pour les clichés de Moderna. Cela survient alors que les décès par jour dans le pays ont atteint des sommets sans précédent, éclipsant 3600 mercredi. Le virus a fait plus de 312 000 morts aux États-Unis. Les nouveaux cas sont en cours d’exécution à plus de 216 000 par jour en moyenne.

Moderna a environ 5,9 millions de doses prêtes à être expédiées ce week-end.

Dans une étude portant sur 30000 volontaires, le vaccin Moderna était efficace à plus de 94% pour prévenir le COVID-19 symptomatique chez les personnes de 18 ans et plus. Il a également fortement protégé les personnes âgées, qui sont les plus vulnérables.

Le président américain Donald Trump a salué l’approbation sur Twitter.

« L’autorisation d’utilisation d’urgence d’aujourd’hui par la Food & Drug Administration du vaccin Moderna COVID-19 est un autre jalon dans notre bataille pour surmonter la crise à laquelle notre pays est confronté aujourd’hui », a déclaré le président élu Joe Biden dans un déclaration.

Biden devrait recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech publiquement lundi.

Quelle est la différence entre les vaccins Moderna et Pfizer / BioNTech?

Les deux injections sont des vaccins dits ARNm, fabriqués avec une nouvelle technologie révolutionnaire. Ils ne contiennent aucun coronavirus, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas provoquer d’infection. Au lieu de cela, ils utilisent un morceau de code génétique qui entraîne le système immunitaire à reconnaître la protéine de pointe à la surface du virus, prêt à attaquer si la réalité survient.

Les premiers résultats montrent que les deux vaccins semblent sûrs et fortement protecteurs, bien que ceux de Moderna soient plus faciles à manipuler car ils n’ont pas besoin d’être conservés à des températures ultra-congelées.

Le nouveau vaccin Moderna et le vaccin Pfizer-BioNTech nécessitent deux doses à plusieurs semaines d’intervalle. La deuxième dose doit provenir de la même entreprise que la première.

Les personnes inoculées ne peuvent pas jeter leurs masques car il n’est pas encore clair que l’un ou l’autre des vaccins empêche la propagation silencieuse et asymptomatique du virus. Mais il y avait un indice que le tir de Moderna pourrait fournir une certaine protection contre une infection asymptomatique.

L’étude Moderna n’a révélé aucun problème majeur de sécurité. Comme avec le vaccin Pfizer-BioNTech, attendez-vous à des douleurs dans les bras, de la fièvre, de la fatigue et des douleurs musculaires, qui sont des signes que le système immunitaire se renforce.

Les deux vaccins ont une « chance lointaine » de provoquer une réaction allergique grave. L’étude de Moderna n’en a révélé aucun, bien qu’une poignée ait été signalée en Grande-Bretagne alors que les vaccinations Pfizer-BioNTech étaient en cours et que la FDA en étudie cinq aux États-Unis.

Les deux vaccins restent expérimentaux et les autorités surveillent de près la sécurité en cas de problème.

Où en sont les autres pays dans leurs stratégies vaccinales?

La décision de la FDA pourrait aider à ouvrir la voie à d’autres pays qui envisagent le vaccin Moderna. Les régulateurs européens pourraient autoriser son utilisation dès le 6 janvier.

Moderna s’attend à avoir entre 100 millions et 125 millions de doses disponibles dans le monde au cours des trois premiers mois de 2021.

La Grande-Bretagne, le Canada et quelques autres pays ont déjà autorisé le tir Pfizer-BioNTech, avec une décision de l’Union européenne attendue lundi.