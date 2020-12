La société de biotechnologie américaine Moderna Inc. a déclaré qu’elle demanderait lundi aux régulateurs de la santé américains et européens d’autoriser l’utilisation de son vaccin Covid-19, nommé ARNm-1273, après avoir démontré son efficacité à 94,1%.

«Nous pensons que notre vaccin fournira un nouvel outil puissant qui pourrait changer le cours de cette pandémie et aider à prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès», a déclaré le PDG de Moderna, Stéphane Bancel.

Le vaccin à deux doses était efficace à 94,1% sur la base d’un total de 196 cas de Covid-19 symptomatique survenus dans l’étude de 30 000 volontaires de la société, selon une analyse préliminaire publiée par Moderna le 16 novembre. La société a souligné que l’efficacité de son vaccin était cohérente indépendamment de l’âge, de la race ou de l’origine ethnique.

La société pharmaceutique américaine Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont publié des résultats positifs pour leur vaccin le 18 novembre et ont demandé une autorisation d’utilisation d’urgence à la Food and Drug Administration le 20 novembre.

Les scientifiques ont déclaré plus tôt qu’ils espéraient un vaccin efficace à au moins 75%, tandis que la FDA a fixé un seuil d’efficacité de 50% pour qu’un vaccin Covid-19 mérite l’approbation.

Une autre société de la course aux vaccins, AstraZeneca, a constaté la semaine dernière que son Covid-19 à deux doses était efficace à 62%, mais une version qui utilisait une première dose plus faible semblait efficace à 90%. Le PDG d’AstraZeneca, Pascal Soriot, a déclaré que la société ferait des essais supplémentaires sur son candidat vaccin pour valider son efficacité.