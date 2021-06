Moderna demande l’approbation complète de la FDA

Un travailleur médical du Parrish Medical Center tient un flacon de vaccin Moderna COVID-19 lors d’une promenade dans une clinique de vaccination pour les employés de Port Canaveral, les employés des hôtels et restaurants locaux et les résidents de la communauté de Port Canaveral.

Une fois que les entreprises soumettent des demandes à la FDA, les scientifiques de l’agence examinent minutieusement les données des essais cliniques, y compris pour tout écart ou problème de sécurité, a déclaré le Dr Paul Offit, membre votant du comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes de l’agence. « Ils veulent s’assurer que l’entreprise a affiché de manière juste et précise toutes ces données », a-t-il déclaré.

Le vaccin à ARNm est actuellement sur le marché américain sous une autorisation d’utilisation d’urgence, qui a été accordée par la FDA en décembre. Il donne une approbation conditionnelle basée sur deux mois de données de sécurité. Ce n’est pas la même chose qu’une demande de licence de produits biologiques, ou une demande d’approbation complète, qui nécessite au moins six mois de données. Plus de 100 millions de vaccins ont déjà été administrés, selon les données compilées par les Centers for Disease Control and Prevention.

L’approbation complète des États-Unis permettra au vaccin de Moderna de rester sur le marché une fois la pandémie terminée et que les États-Unis ne sont plus en situation d’urgence de santé publique, a déclaré l’ancien commissaire de la FDA, le Dr Robert Califf. Cela prépare également le terrain pour que l’entreprise commence à annoncer les plans à la télévision et sur d’autres plateformes médiatiques, a-t-il déclaré, ce qui n’est pas autorisé en vertu d’un EUA.

Moderna est la deuxième société à demander l’approbation complète aux États-Unis de son vaccin Covid. Le 7 mai, Pfizer et son partenaire BioNTech ont déclaré avoir entamé le processus de demande d’approbation complète de leur vaccin pour une utilisation chez les personnes de 16 ans et plus aux États-Unis.

Le vaccin de Moderna, qui nécessite deux doses administrées à quatre semaines d’intervalle, s’est révélé efficace à plus de 90% pour protéger contre Covid et à plus de 95% contre une maladie grave jusqu’à six mois après la deuxième dose. La société a déclaré dans un rapport sur les résultats du 6 mai qu’elle prévoyait de commencer prochainement le processus de demande d’approbation complète de la FDA.

