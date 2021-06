Moderna demande à la FDA d’autoriser les inoculations pour les enfants de 12 à 17 ans

Moderna a déclaré avoir demandé à la Food and Drug Administration d’étendre l’utilisation d’urgence de son vaccin Covid-19 chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans.

S’il est approuvé par la FDA, il augmentera probablement considérablement le nombre de vaccins disponibles pour les collégiens et les lycéens avant la prochaine année scolaire. Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont été autorisés le mois dernier à utiliser leur vaccin pour les 12 à 15 ans.

Moderna a déclaré le 25 mai que son vaccin Covid était efficace à 100% dans une étude sur les 12 à 17 ans, ce qui en fait le deuxième coup à démontrer une efficacité élevée dans les groupes d’âge plus jeunes. Le vaccin à deux doses de Moderna, administré à quatre semaines d’intervalle, est déjà autorisé pour les adultes.

L’étude citée par la société comprenait plus de 3 700 adolescents. Aucun cas de Covid n’a été observé chez les participants ayant reçu deux doses du vaccin, tandis que quatre cas ont été observés dans le groupe placebo, selon la société.

Aucun problème de sécurité significatif n’a été identifié, et les effets secondaires sont généralement cohérents avec ceux observés dans un essai antérieur sur des adultes, a déclaré la société. Les effets secondaires les plus courants après la deuxième dose étaient les maux de tête, la fatigue, les douleurs musculaires et les frissons, a déclaré Moderna.

Les régulateurs américains devraient accéder à la demande de Moderna pour une utilisation chez les adolescents. Le processus d’approbation pourrait prendre environ un mois, juste à temps pour les cours d’automne. Pfizer et BioNTech ont demandé une utilisation élargie de leur injection chez les adolescents le 9 avril, par exemple, et ont été autorisés par la FDA le 10 mai.

La vaccination des enfants est considérée comme cruciale pour mettre fin à la pandémie. Il est peu probable que la nation atteigne l’immunité collective – lorsque suffisamment de personnes dans une communauté donnée ont des anticorps contre une maladie spécifique – jusqu’à ce que les enfants puissent se faire vacciner, selon les scientifiques.

Les enfants représentent environ 20% de la population totale des États-Unis, selon les données du gouvernement. Environ 70 % à 85 % de la population américaine doit être vaccinée contre Covid pour obtenir une immunité collective, selon des experts médicaux, et certains adultes peuvent refuser de se faire vacciner. De plus en plus d’experts affirment que l’immunité collective semble de plus en plus improbable à mesure que les variantes du coronavirus se propagent.

Selon les experts de la santé, la vaccination des enfants peut également accélérer le retour de l’apprentissage en personne et des activités parascolaires parascolaires telles que le sport, l’art et la musique.

Le 28 mai, les Centers for Disease Control and Prevention ont assoupli leurs directives de santé publique pour les camps d’été, affirmant que les adolescents entièrement vaccinés n’ont pas besoin de porter de masques ou de rester à 6 pieds des autres.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.