Moderna demande à la FDA d’autoriser les boosters omicron Covid pour les enfants dès l’âge de 6 ans

Moderna a demandé à la Food and Drug Administration d’autoriser ses injections de rappel omicron pour les enfants, a annoncé vendredi la société.

Moderna a déposé deux demandes d’autorisation distinctes auprès de la FDA, une pour les adolescents de 12 à 17 ans et une autre pour les enfants de 6 à 11 ans. La société de biotechnologie de Boston a déclaré qu’elle demanderait également à la FDA d’autoriser les injections pour les plus jeunes enfants, de 6 mois à 5 ans. -vieux, plus tard cette année.

Les Centers for Disease Control and Prevention, dans un document publié mardi, ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les enfants deviennent éligibles aux boosters omicron d’ici la mi-octobre en attendant l’autorisation de la FDA. Le comité consultatif sur les vaccins du CDC a des réunions prévues les 19 et 20 octobre.

Pfizer a déclaré au comité consultatif du CDC plus tôt ce mois-ci qu’il prévoyait de demander à la FDA d’autoriser les boosters omicron pour les enfants âgés de 5 à 11 ans début octobre.

Les régulateurs américains de la santé ont autorisé les boosters omicron de Moderna pour adultes au début du mois. Les boosters de Pfizer étaient autorisés pour les personnes de 12 ans et plus.

Les nouveaux vaccins ciblent la sous-variante omicron BA.5 ainsi que la souche originale de Covid qui est apparue pour la première fois en Chine fin 2019. La FDA et le CDC s’attendent à ce que les nouveaux boosters offrent une protection supérieure contre les infections et les maladies car ils ciblent l’omicron le plus courant. sous-variante.

Les anciens vaccins, qui ont été conçus pour combattre la souche originale de Covid, n’offrent plus une protection significative contre les infections et les maladies bénignes car le virus a tellement muté. On craint également que l’efficacité des injections originales pour prévenir l’hospitalisation et les maladies graves commence à décliner.

Les responsables de la santé publique sont confiants dans les nouveaux boosters omicron BA.5, bien que l’on ne sache pas à quel point ils seront efficaces dans le monde réel. Les injections ont été autorisées sans données issues d’essais cliniques humains