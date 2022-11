Moderna déclare un nouveau rappel efficace contre les sous-variantes BA.4 / BA.5

Moderna a déclaré lundi que son rappel COVID-19 mis à jour a généré des anticorps neutralisants “significativement plus élevés” contre les sous-variantes Omicron BA.4/BA.5 que son tir précédent.

Le rappel bivalent utilisé aux États-Unis et au Canada est connu sous le nom d’ARNm-1273.222; il contient le vaccin original de Moderna et un vaccin spécifiquement conçu contre les sous-variantes BA.4 et BA.5.

L’étude a inclus environ 511 personnes âgées de 19 à 89 ans qui ont été vaccinées, boostées avec la formulation originale, puis boostées des mois plus tard avec une dose de rappel de 50 microgrammes du rappel bivalent.

Tous les participants ont eu une augmentation de 15 fois des niveaux d’anticorps Omicron BA.4/BA.5 par rapport aux niveaux pré-rappel. Les anticorps neutralisants contre BA.4/BA.5 étaient 5 fois plus élevés pour les participants avec une infection antérieure et 6 fois plus élevés pour ceux sans infection antérieure. La société a déclaré que les réponses immunitaires étaient cohérentes chez les participants âgés de 65 ans et plus et chez ceux âgés de 18 à 65 ans.

Les résultats ont été partagés dans un communiqué de presse et n’ont pas été évalués par des pairs ni publiés dans une revue médicale.

Le mois dernier, Moderna a publié les résultats de son autre rappel bivalent, connu sous le nom d’ARNm-1273.214, qui contient à la fois le vaccin original de Moderna ainsi qu’un vaccin ciblant la souche Omicron originale. Ce vaccin a été autorisé pour une utilisation en Europe. Cette étude a révélé que la protection contre BA.4 et BA.5 était également supérieure par rapport au rappel avec le vaccin original.

« Nous sommes ravis de voir que nos deux vaccins candidats bivalents de rappel offrent une protection supérieure contre les variantes d’Omicron BA.4/BA.5 par rapport à notre rappel d’origine, ce qui est encourageant étant donné que le COVID-19 reste l’une des principales causes d’hospitalisation et de décès dans le monde, », a déclaré Stéphane Bancel, le directeur général de Moderna, dans un communiqué.

La société a déclaré que les premières analyses menées sur 40 personnes ont également révélé que les deux vaccins bivalents présentaient une “activité neutralisante robuste” contre le sous-variant BQ.1.1, bien que pas une réponse anticorps aussi forte que celle contre BA.4./BA.5.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, BA.5 représente environ 30 % de toutes les nouvelles infections aux États-Unis. Alors qu’un mélange de nouvelles variantes augmente, BQ.1.1 représente désormais environ 24% des nouvelles infections.

Plus tôt ce mois-ci, Pfizer et BioNTech ont publié des résultats qui ont également révélé que leur vaccin bivalent fournissait une réponse immunitaire « sensiblement plus élevée » que leur rappel d’origine.

Les boosters mis à jour de Moderna et Pfizer sont devenus disponibles aux États-Unis début septembre. Le mois dernier, des équipes de Harvard et de Columbia ont partagé les premières recherches suggérant que les doses de rappel originales sont tout aussi efficaces que les rappels bivalents mis à jour.

Déploiement lent pour les boosters mis à jour

Le CDC recommande aux personnes de 5 ans et plus de recevoir un rappel bivalent mis à jour s’il s’est écoulé au moins deux mois depuis leur première série primaire à deux doses ou leur rappel précédent.

Mais le déploiement des rappels mis à jour a été lent, avec seulement 10 % des personnes âgées de 5 ans et plus recevant une dose de rappel mise à jour, bien que 73 % de cette population aient reçu leurs deux premiers vaccins.

Plus de doses de vaccin Covid-19 ont été administrées la semaine dernière que la plupart des autres semaines de cette année, car l’absorption du rappel mis à jour augmente lentement, selon une analyse CNN des données du CDC.

Environ 5,6 millions de doses de vaccin COVID-19 ont été administrées la semaine dernière, dont environ 5 millions étaient le rappel mis à jour.

Le rappel ne devrait pas fournir sa protection complète avant environ deux semaines après son administration. Alors que les vacances de Thanksgiving approchent et que la famille et les amis se rassemblent, les responsables de la santé publique poussent les messages pour être stimulés.

Un responsable de l’administration Biden a déclaré à CNN la semaine dernière qu’il “redoublerait d’efforts pour faire vacciner les gens maintenant afin qu’ils soient bien protégés avant Thanksgiving – en travaillant en étroite collaboration avec des organisations nationales et locales à travers le pays”.