Moderna déclare que COVID Booster est “puissant” par rapport aux nouvelles variantes d’Omicron

22 juin 2022 – Moderna a publié aujourd’hui les résultats d’une étude montrant que son nouveau booster spécifique à Omicron a multiplié les anticorps contre le coronavirus par un facteur de 5, même contre certaines des variantes les plus récentes et les plus inquiétantes.

La société a également annoncé aujourd’hui qu’elle demanderait bientôt à la FDA d’autoriser l’utilisation du vaccin. La société a déclaré que les expéditions de ce vaccin pourraient commencer dès cet été.

Le rappel en cours de développement contient à la fois le vaccin COVID-19 original de Moderna et un vaccin spécialement conçu pour cibler les sous-variantes BA.4 et BA.5 Omicron les plus récentes.

L’annonce intervient à un moment où la proportion de sous-variantes BA.4 et BA.5 aux États-Unis augmente. Ces deux souches représentent désormais environ 35 % de celles qui circulent aux États-Unis, selon Données du CDC.

BA.4 et BA.5 “représentent une menace émergente pour la santé publique mondiale”, a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna, dans un communiqué. communiqué de presse. “Nous soumettrons ces données aux régulateurs de toute urgence et nous nous préparons à fournir notre rappel bivalent de nouvelle génération à partir d’août, avant une augmentation potentielle des infections par le SRAS-CoV-2 due aux sous-variantes d’Omicron au début de l’automne.”