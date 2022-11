Moderna Covid booster mieux contre omicron BA.5, déclenche une réponse contre BQ.1.1

Le nouveau booster Covid de Moderna a déclenché une réponse immunitaire plus forte contre omicron BA.5 et semble également fonctionner contre la sous-variante émergente BQ.1.1, selon la société.

Moderna, dans les données des essais cliniques publiées lundi, a constaté que le nouveau rappel déclenchait cinq fois plus d’anticorps contre l’omicron BA.5 que les anciens vaccins chez les personnes ayant déjà été infectées par Covid. Les rappels ont déclenché plus de six fois plus d’anticorps contre BA.5 chez les personnes sans infection antérieure.

L’étude a examiné 500 personnes âgées de 19 à 89 ans qui ont reçu le nouveau rappel. Ce sont les premières données humaines que Moderna a publiées sur les boosters.

Moderna a déclaré avoir également découvert que le nouveau rappel déclenchait une réponse immunitaire robuste contre omicron BQ.1.1, une sous-variante Covid émergente aux États-Unis. Cependant, la réponse n’était pas aussi forte contre BQ.1.1 que BA.5. Les niveaux d’anticorps étaient environ cinq fois inférieurs contre BQ.1.1.

La Food and Drug Administration a demandé à Moderna et Pfizer de développer les boosters contre l’omicron BA.5 au cours de l’été, alors qu’il était dominant. Mais d’autres sous-variantes d’omicron sortent BA.5 quelques mois seulement après que les régulateurs de la santé américains ont autorisé les boosters.

Omicron BA.5 représente désormais 29 % des nouvelles infections aux États-Unis, tandis que les sous-variantes BQ.1 et BQ.1.1 représentent 44 % des nouveaux cas aux États-Unis, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Les responsables américains de la santé ont déclaré que les rappels devraient fournir une protection contre les sous-variantes BQ car ils descendent de BA.5.

Pfizer a également publié des données plus tôt ce mois-ci indiquant que les boosters offrent une meilleure protection contre l’omicron BA.5 que les anciens vaccins.

L’intérêt du public pour les données sur les boosters est élevé car la FDA les a autorisés sans données humaines directes sur leurs performances. L’agence s’est plutôt appuyée sur les données d’essais cliniques d’un rappel similaire ciblant omicron BA.1, la version originale d’omicron qui a provoqué la vague massive de l’hiver dernier.

Pfizer et Moderna développaient à l’origine des boosters contre omicron BA.1, mais la FDA leur a demandé de changer de vitesse et de cibler BA.5 à la place, car la sous-variante est devenue dominante au cours de l’été. Le changement soudain n’a pas laissé suffisamment de temps aux entreprises pour lancer des essais cliniques et soumettre des données sur les boosters BA.5 avant l’autorisation.

Deux études indépendantes de Columbia et de Harvard ont révélé que les boosters ne faisaient pas un bien meilleur travail contre omicron BA.5. La FDA a repoussé ces études, arguant qu’elles étaient trop petites pour tirer des conclusions définitives sur les injections.

Les nouveaux rappels, appelés vaccins bivalents, ciblent à la fois l’omicron BA.5 et la version originale de Covid apparue en Chine en 2019. Les anciens vaccins, appelés vaccins monovalents, ne ciblent que la version originale de Covid.

L’efficacité des anciens vaccins contre les infections et les maladies bénignes a considérablement diminué à mesure que le virus muté s’éloignait de plus en plus de la souche d’origine. Les anciens vaccins offrent encore généralement une protection contre les maladies graves, bien que cette protection diminue également.

Les responsables américains de la santé espèrent que les nouveaux rappels aideront à éviter une autre vague massive de maladies cet hiver.