Moderna a administré les premières doses de vaccin COVID-19 à des enfants de moins de 12 ans, a annoncé mardi la société. La société de biotechnologie du Massachusetts a l’intention de recruter 6750 enfants en bonne santé de moins de 12 ans pour l’essai.

«Cette étude pédiatrique nous aidera à évaluer l’innocuité et l’immunogénicité potentielles de notre candidat vaccin COVID-19 dans cette importante population plus jeune», a déclaré Stéphane Bancel, PDG de Moderna.

La société se joint à Pfizer et BioNTech pour lancer des essais chez les enfants de 6 mois et plus, après que les données ont montré que les vaccins sont efficaces chez les personnes âgées.

«Si je faisais partie de la FDA, je voudrais certainement être très convaincu de l’innocuité d’un vaccin avant d’approuver son utilisation chez les enfants», a déclaré le Dr Cody Meissner, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l’hôpital pour enfants Tufts en octobre, lorsque Pfizer commencé des essais pédiatriques. « Le schéma de la maladie est très différent chez les enfants, et les regrouper avec des adultes me causerait un certain inconfort. »

Également dans l’actualité:

►Un an après que l’Italie soit devenue le premier pays à imposer un verrouillage national, le pays en a imposé un autre lundi alors que les cas et les hospitalisations augmentent.

►Des chapitres supplémentaires de la vie grecque à DePaul dans l’Illinois ont depuis été identifiés comme ayant assisté à une fête du week-end de la Saint-Patrick qui violait les directives COVID-19 de la ville, journal de l’école The DePaulia a écrit lundi.

►Plus d’états permettent à tous les adultes de se faire vacciner. Le Mississippi a rejoint l’Alaska mardi pour ouvrir les vannes d’éligibilité aux vaccins. Et le Connecticut se prépare à ouvrir à tous les âges de plus de 16 ans à partir du 5 avril.

►Deux nouvelles études ajoutent la preuve qu’un variant de coronavirus détecté pour la première fois en Grande-Bretagne, déjà connu pour être au moins 50% plus contagieux que la souche d’origine, est également plus mortel.

►Le soutien est apporté à un homme de San Antonio dont le restaurant Noodle Tree a été vandalisé par des graffitis racistes quelques jours après avoir dénoncé la décision du gouverneur du Texas, Greg Abbott, d’annuler un mandat de masque à l’échelle de l’État.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 29,4 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 535 600 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 120 millions de cas et 2,65 millions de décès. Plus de 135,8 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et près de 110 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Les passeports de vaccins doivent être gratuits, privés et sécurisés, a déclaré la Maison Blanche. Mais qui les délivrera?

De retour à l’école, à 6 pieds de distance? 3 pieds pourraient être assez bons, selon une étude

Les Centers for Disease Control and Prevention étudient la question de savoir si les enfants doivent être assis à 6 pieds l’un de l’autre dans les écoles. La ligne directrice sur l’espacement de 6 pieds est «l’un des plus grands défis» auxquels les écoles doivent faire face pour retourner en classe, a déclaré la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky.

Une étude publiée la semaine dernière dans la revue Clinical Infectious Diseases a suggéré que, si des masques sont portés, les élèves peuvent être assis aussi près que 3 pieds l’un de l’autre sans risque accru pour eux ou pour les enseignants. L’Illinois et le Massachusetts font partie des États autorisant déjà une distance de 3 pieds, et d’autres, dont l’Oregon, l’envisagent.

Dan Domenech, directeur exécutif de l’AASA, un groupe national de surintendants, a déclaré qu’il s’attend à voir plus d’États et d’écoles passer à la règle des 3 pieds dans les semaines à venir.

«Il y a des districts qui font 3 pieds depuis un certain temps sans subir une plus grande quantité d’infection», a-t-il déclaré.

La Suède est le dernier pays de l’UE à suspendre l’utilisation du vaccin AstraZeneca

La Suède a rejoint mardi un nombre croissant de pays européens et a suspendu l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca en invoquant un lien avec des caillots sanguins que la société et d’autres experts estiment probablement sans rapport avec le vaccin. L’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et le Danemark font partie des pays qui ont utilisé le vaccin, une collaboration entre le géant pharmaceutique anglo-suédois et l’Université d’Oxford. L’Organisation mondiale de la santé a exhorté les pays à continuer à utiliser le vaccin, affirmant qu’il n’y avait aucune preuve d’un lien avec des caillots sanguins. L’OMS a prévu une réunion de ses experts en sécurité mardi pour aborder le sujet.

Le Dr Francis Collins, directeur des National Institutes of Health des États-Unis, a déclaré à Reuters que les données sur le vaccin étaient en cours d’examen par des moniteurs américains indépendants pour déterminer si le vaccin était sûr et efficace. La Food and Drug Administration des États-Unis pourrait terminer ses examens et délivrer une autorisation d’utilisation d’urgence le mois prochain si tout se passe bien, a-t-il déclaré.

Quel vaccin devriez-vous choisir? Il y a quelques différences

Si vous avez le choix, quel vaccin COVID-19 devriez-vous choisir? Pour l’instant, les experts sont clairs: le meilleur vaccin est celui qui va entrer dans votre bras. Mais à mesure que l’offre de vaccins augmente, il est possible que les Américains finissent par trouver quelqu’un qui demande: «Quel vaccin voulez-vous?»

La réponse pour la plupart des gens sera toujours «Tout ce qui est disponible». Cela dit, il existe des différences qui pourraient jouer un rôle, bien que les médecins soient unanimes, les trois vaccins actuellement autorisés fonctionnent extrêmement bien pour se protéger contre les maladies graves, l’hospitalisation et la mort. Découvrez la différence ici.

Des milliers de Latinos ont été stérilisés au XXe siècle. Ils se souviennent.

Alors que le déploiement du vaccin COVID-19 se poursuit, l’hésitation parmi les communautés vulnérables, y compris les Hispaniques, est piquée – et l’histoire est déterrée.

Tout au long du 20e siècle, environ 20 000 femmes et hommes ont été stérilisés rien qu’en Californie dans le cadre des politiques d’eugénisme de l’État, selon des chercheurs, dont le professeur de l’Université du Michigan, Alexandra Minna Stern. Les politiques ciblaient les patients des asiles ou des foyers de groupe gérés par l’État. Un nombre disproportionné était hispanique.

Angelina Zayas, pasteur de la Grace and Peace Community Church qui dessert l’enclave majoritairement hispanique de Chicago, Belmont Cragin, dit que de nombreuses femmes portoricaines de sa communauté ont peur de prendre le vaccin COVID-19, citant des souvenirs des stérilisations et des expériences.

« Le plus grand est la peur », a déclaré Zayas, qui est elle-même portoricaine. « C’est quelque chose dont ils se souviennent, ce qui affecte leur jugement en se faisant vacciner. Ils se disent: ‘Eh bien, comment puis-je faire confiance?' » En savoir plus ici.

– Nada Hassanein

Les passeports de vaccins devraient être une chose. Mais qui les délivrera?

Le gouvernement fédéral ne devrait pas être impliqué dans la vérification que les gens ont été vaccinés contre le COVID-19, dit la Maison Blanche, mais quel que soit le processus développé, il doit être gratuit, privé et sécurisé.

Au fur et à mesure que de plus en plus de personnes seront vaccinées, ici et dans le monde, il deviendra probablement plus important de fournir une preuve de vaccination – pour monter dans un avion ou un bateau de croisière, occuper certains emplois ou même profiter d’une soirée. Israël a déjà une «carte verte» pour prouver que les gens ont été vaccinés.

Alors que les Américains ont besoin d’un moyen de démontrer de manière fiable qu’ils ont été vaccinés, le gouvernement ne devrait pas être celui qui délivre une telle certification, a déclaré Andy Slavitt, conseiller principal de la Maison Blanche pour la réponse au COVID-19.

« Ce n’est pas le rôle du gouvernement de conserver ces données », a déclaré Slavitt.

– Elizabeth Weise et Karen Weintraub

La tempête hivernale interrompt les vaccinations dans le Colorado, dans le Wyoming

Après une tempête hivernale «paralysante» déversé jusqu’à 4 pieds de neige dans les montagnes Rocheuses – fermeture de routes et annulation de vols – la tempête s’est précipitée dans le Midwest et a déclenché des orages dans le sud. Le résultat? Interférence avec les vaccins COVID-19, ont déclaré des responsables.

Les autorités fédérales ont interrompu les expéditions de vaccins dans la région à l’approche de la tempête afin que les flacons emballés dans de la glace sèche ne se gâtent pas pendant les retards de courrier, a déclaré la porte-parole du ministère de la Santé du Wyoming, Kim Deti. La tempête empêchait également de nombreuses personnes de se rendre aux sites de vaccination, a noté Deti.

« Nous pensons qu’ils dureront au moins deux jours », a déclaré Deti. «Personne ne sait vraiment quand les choses seront nettoyées et rouvertes.»

Contribuer: The Associated Press