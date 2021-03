Pfizer-BioNTech teste son vaccin chez les enfants âgés de 12 à 15 ans et a annoncé son intention de passer à des groupes plus jeunes; le produit est déjà autorisé pour une utilisation dans ces 16 ans et plus aux États-Unis.

