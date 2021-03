Pfizer-BioNTech teste son vaccin chez les enfants âgés de 12 à 15 ans et a annoncé son intention de passer à des groupes plus jeunes; le produit est déjà autorisé pour une utilisation dans ces 16 ans et plus aux États-Unis.

Les effets secondaires des vaccins comme la fièvre, les bras endoloris, la fatigue et les douleurs articulaires et musculaires peuvent être plus intenses chez les enfants que chez les adultes, et les médecins disent qu’il est important que les parents sachent à quoi s’attendre après l’inoculation de leurs enfants.

