Moderna, Cigna, Penn National, autres

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux avant la cloche :

Moderna (MRNA) – Les actions de Moderna ont chuté de 2,4% en pré-commercialisation, malgré des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu et en affirmant que son vaccin Covid-19 est efficace à 93% après 6 mois. Moderna a gagné 6,46 $ par action pour son dernier trimestre, dépassant l’estimation consensuelle de 5,96 $.

Cigna (CI) – La compagnie d’assurance a battu les estimations de 28 cents avec un bénéfice trimestriel ajusté de 5,24 $ par action, avec des revenus dépassant également les estimations. Il a noté un impact négatif de la hausse des coûts médicaux, et le titre a chuté de 3,7% dans les échanges avant commercialisation.

Penn National (PENN) – Penn achète la société de médias numériques et de paris sportifs Score Media (SCR) pour 2 milliards de dollars en espèces et en actions, faisant grimper les actions Score de 72,4% dans les échanges avant commercialisation. Séparément, la société de jeux a déclaré un bénéfice trimestriel de 1,17 $ par action, dépassant l’estimation consensuelle de 92 cents, et son action a gagné 2,7% en pré-marché.

Robinhood (HOOD) – Les actions de la société de plate-forme de négociation ont chuté de 11,3% dans les échanges avant commercialisation après avoir annoncé qu’elle vendrait jusqu’à 97,9 millions d’actions au fil du temps. Les actions proviendront de divers actionnaires vendeurs et la société ne recevra aucun produit de la vente. Robinhood avait bondi de plus de 50% dans les échanges de mercredi.

Wayfair (W) – Les actions du vendeur d’articles d’ameublement ont bondi de 8,7% en pré-commercialisation après que son bénéfice trimestriel de 1,89 $ par action soit bien supérieur à l’estimation consensuelle de 1,15 $. La société a également déclaré que ses revenus de 3,9 milliards de dollars au cours du trimestre étaient bien supérieurs aux taux de pré-pandémie.

Regeneron (REGN) – Les actions de la société pharmaceutique ont augmenté de 3,3% dans les échanges avant commercialisation après avoir largement dépassé les estimations supérieures et inférieures. Les résultats ont été stimulés par la demande pour son cocktail d’anticorps COVID-19.

Roku (ROKU) – Les actions de Roku ont trébuché de 8,8% dans les échanges avant commercialisation après que le fabricant d’appareils de streaming vidéo a signalé une croissance du nombre d’utilisateurs plus faible que prévu. Roku a annoncé des bénéfices meilleurs que prévu pour son dernier trimestre, avec un bénéfice de 52 cents par action contre une estimation consensuelle de 13 cents. Les revenus ont également dépassé les prévisions de Wall Street.

Fastly (FSLY) – Fastly a perdu 14 cents par action pour le deuxième trimestre, 2 cents de moins que les analystes l’avaient prédit. Cependant, les revenus de la société de logiciels cloud ont manqué les prévisions, et il a déclaré qu’une panne de réseau généralisée en juin continuerait d’avoir un impact sur les résultats pour le reste de l’année. Les actions ont chuté de 21,8% en pré-marché.

Uber (UBER) – Uber a annoncé un bénéfice surprise de 58 cents par action, par rapport aux prévisions du consensus d’une perte de 51 cents par action. Les revenus de la société de covoiturage dépassent également les estimations, mais le titre est sous pression, le bénéfice trimestriel d’Uber provenant en grande partie de ses investissements. Les actions Uber ont perdu 4,5% dans l’action de pré-commercialisation.

Electronic Arts (EA) – Electronic Arts a dépassé les estimations de 12 cents avec un bénéfice trimestriel ajusté de 79 cents par action, et les revenus du fabricant de jeux vidéo ont également dépassé les prévisions des analystes. EA a également donné des prévisions optimistes pour le trimestre en cours, grâce à des franchises comme « FIFA 2021 ». L’action a bondi de 3,4% en pré-marché.

Booking Holdings (BKNG) – Booking Holdings a perdu un montant ajusté de 2,55 $ par action au deuxième trimestre, plus important que la perte de 2,04 $ que Wall Street avait anticipée. Cependant, les revenus ont été supérieurs aux estimations et ont presque triplé pour la société mère de Priceline, Kayak et d’autres services de voyage, alors que la demande de voyages a bondi au milieu de l’augmentation des vaccinations et de l’assouplissement des restrictions. Le titre a ajouté 3,1% en pré-marché.

Etsy (ETSY) – Etsy a dépassé les estimations de 5 cents avec un bénéfice trimestriel de 68 cents par action, et l’opérateur du marché de l’artisanat en ligne a également vu ses revenus dépasser les prévisions des analystes. Cependant, l’action est sous pression après que les chiffres de croissance des utilisateurs soient en deçà des attentes, et son action a subi une baisse de 12,5% dans les échanges avant commercialisation.

Limonade (LMND) – Les actions de limonade ont perdu 8,8% en pré-commercialisation après que la compagnie d’assurance a signalé une baisse des ventes et des pertes trimestrielles qui ont plus que doublé par rapport à l’année précédente. Cependant, Lemonade a publié des prévisions de revenus pour l’année meilleures que prévu.