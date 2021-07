Moderna annonce son intention d’étendre l’essai aux enfants de 5 à 11 ans

Avec son mari Stephen à ses côtés, Erin Shih embrasse ses enfants Avery 6 et Aidan, 11 ans, après avoir reçu leur deuxième vaccin Moderna COVID-19 au Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center le vendredi 25 juin 2021.

Moderna prévoit d’étendre la taille de son essai clinique testant son vaccin Covid-19 chez les enfants âgés de 5 à 11 ans, a confirmé la société à CNBC lundi.

Le fabricant américain de médicaments étend l’essai, qui a commencé fin mars, pour augmenter la probabilité de détecter des effets secondaires rares potentiels, a déclaré la société, refusant de dire combien d’enfants elle espère finalement inscrire. La Food and Drug Administration le mois dernier ajouté une étiquette d’avertissement à les vaccins Pfizer et Moderna Covid-19 pour répertorier un risque rare d’inflammation cardiaque, qui a été signalé chez les jeunes, comme un effet secondaire potentiellement rare.

« Nous avons l’intention d’étendre l’essai et nous discutons activement d’une proposition avec la FDA », a déclaré la société à CNBC dans un communiqué écrit. « À ce stade, nous prévoyons d’avoir un paquet qui prend en charge l’autorisation à l’hiver 2021/début 2022, si la FDA choisit d’utiliser la voie de l’autorisation. »

Le New York Times signalé plus tôt lundi que la FDA a demandé à la fois à Moderna et à Pfizer d’inclure 3 000 enfants dans les essais âgés de 5 à 11 ans, citant des sources anonymes. Une source a décrit cela comme le double du nombre initial de participants à l’étude envisagé, selon le Times.

Dans une déclaration à CNBC, Pfizer a déclaré qu’il n’avait fourni aucune mise à jour des délais ou des détails précédemment indiqués pour son procès.