Le vaccin de Moderna est efficace contre les nouvelles variantes du coronavirus qui ont émergé en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud, a annoncé lundi la société. Mais il semble être moins protecteur contre la variante découverte en Afrique du Sud, et la société développe donc une nouvelle forme de vaccin qui pourrait être utilisée comme injection de rappel contre ce virus.

Moderna a collaboré à l’étude avec le Vaccine Research Center de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, qui fait partie des National Institutes of Health.

L’action de la société fait partie d’une course pour contrôler un virus qui change de forme qui a déjà causé des ravages dans le monde et qui menace maintenant de muter d’une manière qui rendra encore plus difficile la lutte.

Plusieurs nouvelles variantes du virus ont vu le jour, avec des mutations qui inquiètent les scientifiques. Une forme détectée pour la première fois en Grande-Bretagne est environ deux fois plus contagieuse que le virus identifié en Chine il y a un an, et les chercheurs ont commencé à soupçonner qu’il pourrait également être plus mortel.

D’autres variantes avec différentes mutations sont apparues en Afrique du Sud et au Brésil, et des études préliminaires en laboratoire ont suggéré que ces formes pourraient avoir un certain degré de résistance à l’immunité que les gens développent après avoir récupéré de l’infection ou avoir été inoculés avec le Moderna ou Pfizer-BioNTech vaccins.

La variante britannique a été trouvée dans au moins 20 États, mais les versions brésilienne et sud-africaine n’ont pas été détectées aux États-Unis.

Le Dr Zaks a déclaré que la nouvelle version du vaccin Moderna, destinée à la variante sud-africaine, pourrait être utilisée si nécessaire comme rappel un an après que les gens aient reçu le vaccin original.

La nécessité d’un tel rappel peut être déterminée par des tests sanguins pour mesurer les niveaux d’anticorps ou en observant la population de personnes vaccinées pour voir si elles commencent à tomber malades à cause de la nouvelle variante.

«Nous n’avons pas encore de données sur la variante brésilienne», a déclaré le Dr Zaks. «Nous nous attendons à ce qu’il soit proche de celui d’Afrique du Sud. C’est celui avec le plus de chevauchements. De nouvelles souches continueront d’émerger et nous continuerons à les évaluer.

Notant que Moderna a mis 42 jours à produire le vaccin original, il a déclaré que la société pourrait en fabriquer un nouveau «j’espère un peu plus vite cette fois, mais pas beaucoup».