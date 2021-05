Moderna affirme que le vaccin génère une réponse immunitaire prometteuse contre les variantes

Une injection de rappel du vaccin Covid-19 de Moderna a généré une réponse immunitaire prometteuse contre les variantes B.1.351 et P.1 identifiées pour la première fois en Afrique du Sud et au Brésil, respectivement, a annoncé la société mercredi, citant les premières données d’un essai clinique en cours.

Le vaccin de Moderna nécessite deux doses administrées à quatre semaines d’intervalle. Comme Pfizer et Johnson & Johnson, le tir est très efficace contre Covid, bien que les dirigeants et les responsables de l’entreprise disent maintenant qu’ils s’attendent à ce que cette forte protection diminue avec le temps. Le vaccin de Pfizer est également un schéma à deux doses, tandis que la vaccination J&J est juste un vaccin.

Les nouvelles données arrivent alors que les fabricants de médicaments et les scientifiques disent maintenant que les gens auront probablement besoin d’une injection de rappel des vaccins Covid-19 et éventuellement de doses supplémentaires chaque année, tout comme pour la grippe saisonnière.

Moderna a déclaré que les effets secondaires étaient similaires à ceux observés après la deuxième dose du vaccin dans les études précédemment rapportées. Les effets secondaires comprenaient des douleurs au site d’injection, de la fatigue et des maux de tête ainsi que des douleurs musculaires et articulaires.

Plus tôt mercredi, les responsables de la santé américains ont déclaré que les variantes hautement contagieuses restent un «joker» dans leur campagne nationale pour faire vacciner la plupart des adultes américains d’ici le 4 juillet.

Un rapport des Centers for Disease Control and Prevention publié mercredi prévoyait que les cas de Covid-19 augmenteraient jusqu’en mai – en raison de la variante hautement contagieuse B.1.1.7 identifiée pour la première fois au Royaume-Uni – avant de diminuer fortement en juillet alors que les vaccinations réduiraient les infections. Pourtant, des variantes menacent d’inverser les progrès de la nation, ont déclaré des responsables,

« Nous constatons que nos vaccins actuels protègent contre les variantes de contaminants qui circulent dans le pays. En termes simples, plus tôt nous ferons vacciner de plus en plus de personnes, plus vite nous reviendrons tous à la normale », a déclaré le Dr Rochelle Walensky, directeur du CDC. lors d’un point de presse de la Maison Blanche sur Covid.

Moderna évalue trois approches pour augmenter l’immunité. La première approche utiliserait des injections de rappel spécifiques aux variantes, telles que l’ARNm-1273,351, mais à une dose plus faible que le vaccin d’origine. Le second combinerait le vaccin original avec un vaccin spécifique à une variante en une seule injection à 50 microgrammes ou moins, a déclaré Moderna. Le troisième testerait une troisième dose du vaccin original à une dose plus faible.

Bancel a déclaré à CNBC le mois dernier que la société espérait avoir une injection de rappel pour son vaccin à deux doses disponible à l’automne.