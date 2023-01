Moderna affirme que le vaccin contre le VRS est efficace à 84% pour prévenir la maladie chez les personnes âgées

Moderna a déclaré mardi que son vaccin ciblant le virus respiratoire syncytial est efficace pour prévenir les maladies chez les personnes âgées.

Le vaccin était efficace à 83,7% pour prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures, définies comme deux symptômes ou plus, chez les personnes âgées de 60 ans et plus, selon la société de biotechnologie de Boston. Il était efficace à 82,4 % pour prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures avec trois symptômes ou plus.

Moderna a déclaré que le vaccin était bien toléré et qu’aucun problème de sécurité n’a été identifié lors des essais cliniques. Les données d’efficacité et de sécurité seront publiées dans une revue à comité de lecture, selon la société.

Moderna a déclaré qu’elle prévoyait de déposer une demande d’approbation par la Food and Drug Administration au cours du premier semestre de cette année. Il n’existe actuellement aucun vaccin approuvé par la FDA pour le VRS.

Les infections à VRS tuent entre 6 000 et 10 000 personnes âgées chaque année et entraînent 60 000 à 120 000 hospitalisations, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Les États-Unis ont subi une saison de VRS inhabituellement grave l’automne dernier chez les enfants et les personnes âgées, le public ayant largement cessé de pratiquer les mesures de santé publique mises en œuvre en réponse à la pandémie de Covid-19, telles que le masquage et la distanciation sociale.

Le vaccin RSV de Moderna utilise la même technologie d’ARN messager que les vaccins Covid réussis de la société. Le vaccin Covid a fait de Moderna un nom mondial et a généré des bénéfices exceptionnels, mais il reste le seul produit disponible dans le commerce de la société et la demande diminue.

La société de biotechnologie de Boston fait face à une pression croissante pour démontrer que d’autres produits de son pipeline arriveront avec succès sur le marché. Morgan Stanley estime que le marché d’un vaccin contre le VRS pour adultes se situe entre 7 et 10 milliards de dollars.