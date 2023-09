Moderna affirme que le nouveau vaccin Covid est efficace contre la variante BA.2.86

Moderne Le nouveau vaccin Covid de a produit une forte réponse immunitaire contre BA.2.86une variante omicron hautement mutée que les responsables de la santé surveillent de près, selon les données d’essais cliniques publiées mercredi par la société de biotechnologie.

Le tir mis à jour a produit une multiplication par 8,7 des anticorps protecteurs contre BA.2.86, qui a été détecté dans petits nombres à l’échelle nationale. Les Centers for Disease Control and Prevention ont précédemment déclaré que la souche, également connue sous le nom de « Pirola », pourrait être plus capable de échapper aux anticorps d’infections et de vaccinations antérieures, mais nouvelle recherche suggère également que la variante pourrait être moins évasive sur le plan immunitaire qu’on ne le craignait.

Moderna est la première des entreprises produisant des vaccins Covid mis à jour à publier des données sur l’efficacité de son tir contre BA.2.86. Moderne, Pfizer et Novavax devraient déployer de nouveaux vaccins ciblant une autre souche omicron appelée XBB.1.5 d’ici quelques semaines, en attendant les approbations potentielles de la Food and Drug Administration des États-Unis.

Les résultats des essais de Moderna suggèrent que le vaccin de l’entreprise sera toujours efficace contre les nouvelles variantes du virus à mesure que XBB.1.5 diminue à l’échelle nationale. Le mois dernier, Moderna a également publié des données d’essais cliniques suggérant que sa nouvelle injection offre une protection contre la variante désormais dominante EG.5, ou « Eris », et une autre souche à propagation rapide appelée FL.1.5.1.

« Conjuguées à nos résultats précédemment communiqués montrant une réponse tout aussi efficace contre les variantes EG.5 et FL.1.5.1, ces données confirment que notre vaccin COVID-19 mis à jour continuera d’être un outil de protection important à l’approche de l’automne. saison de vaccination », a déclaré le président de Moderna, Stephen Hoge, dans un communiqué.

De nouveaux vaccins devraient arriver alors qu’Eris et d’autres variantes de Covid alimentent un augmenter dans les cas et les hospitalisations à travers le pays.

Hospitalisations Covid sauté 18,8% au cours de la semaine se terminant le 19 août et 87% au cours du mois dernier, selon le dernières données du CDC. Mais ces mesures restent inférieures aux niveaux observés lors d’une augmentation de pression dans les hôpitaux l’été dernier.

Eris représentait 21,5 % de tous les cas aux États-Unis samedi, tandis que FL.1.5.1 représentait 14,5 %, selon les dernières données du CDC.

La semaine dernière, le CDC a indiqué que BA.2.86 avait été trouvé dans quatre États américains, mais il est encore si rare qu’il n’est pas répertorié comme souche autonome sur le système de suivi des variantes du CDC.