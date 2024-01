MODERN PLANT-BASED FOODS ANNONCE UN PREMIER INTÉRÊT DE LA part du parc à thème et du conglomérat de divertissement le plus visité au monde

VANCOUVER, C.-B., 26 janvier 2024 /CNW/ – Modern Plant-Based Foods Inc., (CSE : MEAT) (« Modern Foods ») ou (la « Société »), un chef de file de l’industrie des aliments à base de plantes, est ravi d’annoncer qu’il a suscité un intérêt d’un conglomérat multinational diversifié de divertissement et de médias (le « Client ») qui a généré un chiffre d’affaires total de près de 32,6 milliards de dollars américains dollars avec ses parcs et ses expériences. La plus grande source de revenus de l’entreprise était son segment de divertissement, qui a généré des revenus de plus de 40 %. milliards de dollars américains dollars en 2023. L’actif total de la Société s’élevait à plus de 205 milliards de dollars américains dollars en 2023. Cette nouvelle discussion ouvre une portée mondiale à travers les différents points de vente au sein de la gestion et du portefeuille d’actifs du client alors que les deux parties passent par le processus de test, d’examen et de négociation.

Ce partenariat intégrerait le Vegan Kaviar de Modern Plant-Based Foods dans certains restaurants des propriétés. En 2018, les parcs à thème du Client ont accueilli plus de 157,3 millions de visiteurs, ce qui en fait l’entreprise de parcs à thème la plus visitée au monde. La station occupe 27 258 acres au total, avec quatre parcs à thème, deux parcs aquatiques, 21 hôtels de villégiature, huit terrains de golf et des activités récréatives supplémentaires. Le client s’efforce continuellement de diversifier son offre d’aliments et de boissons avec davantage d’options à base de plantes, répondant à un large éventail de préférences alimentaires. Modern continuera d’ajuster ses projections et prévisions de ventes à mesure que les discussions se poursuivent visant à maximiser la disponibilité du lancement du produit sur divers sites au sein du groupe de propriété.

Après le récent lancement de sa gamme Vegan Kaviar, comprenant les saveurs Saumon, Wasabi et Original, Modern propose ses options alimentaires durables et éthiques à un public plus large grâce à cette collaboration potentielle. “Nous attribuons à notre plan de lancement stratégique qu’il s’agisse d’une opportunité majeure de lancer notre nouvelle innovation dans un débouché de divertissement à grande échelle”, déclare Avtar Dhaliwal, PDG de Modern Plant-Based Foods. “Cet intérêt initial montre une demande et un attrait réels pour une innovation de luxe à base de plantes à un prix abordable dans des lieux de classe mondiale.” La société continuera d’explorer divers canaux de vente pour la gamme de kaviar végétalien à l’échelle mondiale à mesure que la demande augmente pour l’offre de fruits de mer végétaliens de luxe à prix abordable.

L’histoire continue

Le marché mondial du caviar végétalien devrait croître à un TCAC de 7,9 % au cours de la prochaine décennie, pour atteindre une valorisation de plus de 632 $ millions d’ici 2032. La demande de caviar végétalien est motivée par les préoccupations environnementales croissantes pour les océans. Le caviar conventionnel est constitué d’œufs de poisson non fécondés, également connus sous le nom d’œufs de poisson, provenant traditionnellement d’esturgeons sauvages, une espèce en voie de disparition. Le poisson est capturé vivant avant que ses sacs ovariens ne soient extraits. 1 Les entreprises végétaliennes développent des alternatives sans cruauté envers les animaux au caviar dans le monde entier, parallèlement à des aliments modernes à base de plantes qui sont plus abordables, durables et accessibles. Le produit kaviar à base de plantes est disponible dans des boîtes pratiques de 50 g et 125 g, en plus d’options grand format personnalisées pour un usage commercial.

Caviar végétal original à base de saumon et de wasabi par Modern Plant-Based Foods (Groupe CNW/Modern Plant Based Foods Inc.)

Les produits à base de caviar à base de plantes offrent une expérience culinaire élevée avec une variété de plats stylés pour une fraction du coût du caviar traditionnel. La Société continuera de faire avancer les discussions en cours avec des lieux d’événements et de divertissement à grande échelle ainsi qu’avec des chaînes de restaurants traditionnelles afin de conclure des accords d’approvisionnement.

Les trois saveurs de kaviar à base de plantes de Modern ; Wasabi, original et saumon (Groupe CNW/Modern Plant Based Foods Inc.)

À propos de Moderne Aliments à base de plantes

Modern Plant-Based Foods est une entreprise alimentaire canadienne basée à Vancouver, Colombie-Britannique qui propose une gamme de produits à base de plantes, notamment des alternatives sans viande et sans produits laitiers, des soupes et des collations végétaliennes. Nous adoptons une approche holistique de la vie à base de plantes et comprenons l’importance de fournir des alternatives nutritives et durables aux consommateurs sans sacrifier le goût. Nous voulons que les gens se sentent bien dans la nourriture qu’ils mangent, c’est pourquoi nous choisissons délibérément des ingrédients sans soja, gluten, noix et OGM. Notre mission est de changer la façon dont les aliments sont produits et consommés pour le bénéfice des personnes, des animaux et de l’environnement en utilisant des ingrédients naturels d’origine végétale.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse comprend certaines « déclarations prospectives » et « informations prospectives » en vertu de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable qui ne constituent pas des faits historiques. Les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, performances, perspectives et opportunités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant : la Société, ses activités et ses perspectives ; les objectifs, buts ou plans futurs de la Société ; la croissance des ventes de la Société, l’expansion prévue, la notoriété des marques de la Société, la croissance future des ventes et des revenus, ainsi que les activités, les opérations, la gestion et la capitalisation de la Société. Les déclarations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables, sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations. énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter : les incertitudes commerciales, économiques et sociales générales ; les incertitudes économiques et commerciales locales et mondiales découlant de la pandémie de COVID-19 ; les litiges, la disponibilité des ingrédients clés du produit, les évolutions législatives, environnementales et autres évolutions judiciaires, réglementaires, politiques et concurrentielles ; la capacité d’étendre efficacement la capacité de fabrication et de production ; la capacité d’obtenir des partenaires de vente au détail pour distribuer les produits de l’entreprise, le succès des initiatives de marché et la capacité d’accroître la notoriété de la marque ; la capacité d’attirer, de maintenir et d’élargir les relations avec des partenaires stratégiques clés en matière de restauration et de services alimentaires ; notre capacité à prédire les préférences gustatives des consommateurs ; retard ou échec de réception des approbations réglementaires ; la suffisance de notre trésorerie pour répondre aux besoins de liquidité ; ces risques supplémentaires exposés dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR à www.sedar.com; et d’autres questions abordées dans ce communiqué de presse. Par conséquent, les déclarations prospectives évoquées dans ce communiqué pourraient ne pas se réaliser et pourraient différer sensiblement en raison de ces facteurs de risque et incertitudes connus et inconnus affectant la Société. Bien que la Société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne s’appliquent qu’à la date du présent communiqué de presse, et aucune garantie ne peut être donnée que ces déclarations prospectives les événements se produiront dans les délais divulgués ou pas du tout. Sauf lorsque la loi l’exige, la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

Logo de Modern Plant-Based Foods (Groupe CNW/Modern Plant Based Foods Inc.)

SOURCE Aliments modernes à base de plantes Inc.

Cision

Afficher le contenu original pour télécharger du multimédia : http://www.newswire.ca/en/releases/archive/January2024/26/c8553.html